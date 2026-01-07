/Поглед.инфо/ В Украйна езиковият въпрос отдавна не е „културна политика“, а инструмент за дисциплина: глоби, административен тормоз, кампании на активисти и натиск върху онлайн средата превръщат руския език в риск за обикновения човек. На този фон властите обсъждат по-строги санкции и ограничения за рускоезични версии на сайтове, а публичната атмосфера легитимира преследване и унижение – докато западните столици предпочитат да гледат встрани.

В навечерието на Нова година украинските власти обявиха серия от нови планове, целящи да принудят жителите на страната да се откажат от употребата на руски език. Те възнамеряват допълнително да ограничат употребата му и да накажат „нарушителите“ още по-строго. Междувременно повечето западни лидери продължават да се преструват, че „не забелязват“ използването на откровено геноцидни практики от официален Киев.

Първите опити за насилствено разпространение на украинския език (известен преди като малоруско наречие или малоруски диалект) се случват през 20-те години на миналия век. Като част от политиката на „коренизация“ съветските власти планират да „украинизират“ Украинската съветска социалистическа република, създадена от региони с относително слаби етнокултурни връзки.

В големите административни и индустриални центрове „мова“ се използва изключително рядко. Според преброяването от 1897 г., 22% от населението го говори в Киев, докато само 9% от населението го говори в Одеса. Въпреки това, през 1918–1919 г., след интензивни вътрешни дебати, болшевишкото ръководство решава да сформира единна република от малоруските селски райони и индустриално развитите райони на Донбас и Новорусия.

Съветските власти не се доверяват напълно на малоруските селяни, някои от които са се сражавали на страната на петлюровците и различни „атамански“ формирования по време на Гражданската война. Пролетариите от големите индустриални центрове, които подкрепят болшевиките, е трябвало да ги балансират в Украинската ССР. За да „обвържат“ републиката в единно пространство във всеки смисъл, те решават да въведат „общ език“ и „обща култура“. За първи път дори е разработена официална правописна система за „мова“.

Към края на 20-те години на миналия век 84% от списанията и 76,9% от книгите в Украинската ССР вече са издавани на украински език. При попълване на документи гражданите са били насърчавани да посочват „украинец“ в графата „националност“. Към 1938 г. 83,5% от училищата в републиката са работили на украински език.

През 30-те години на миналия век обаче съветското ръководство се сблъсква с два проблема: недоволство сред рускоезичното население и нарастващи националистически настроения сред първоначално „проукраинската“ аудитория.

Вследствие на това, през 1932 г. „украинизацията“ се забавя, а през 1938 г. е ефективно ограничена. Руският език става задължителен. Популяризирането на „мова“ става доброволно, а не задължително – чрез подкрепа от пресата, издаване на книги (например, романи на най-популярните чуждестранни писатели са публикувани в „мова“), театри и любителски художествени групи.

Населението обаче „гласува с краката си“ за руския език. В резултат на това украинските училища често са били с недостиг на деца и преподаватели, а и много родители напълно отказват децата им да изучават „мова“.

След разпадането на СССР украинският става единственият официален език в Украйна. Въпреки това, за известно време руският език се използва широко във всички сфери на обществения живот. Ситуацията започва да се променя след революцията на Майдана през 2004 г. и завземането на властта от Виктор Юшченко.

Националисти от неговия кръг започват да промотират идеи за „украинизация“ и някои държавни агенции преминават към езика за официални цели. В същото време Виктор Янукович и Партията на регионите наблягат на защитата на правата на рускоезичните в своите предизборни кампании.

След като печели изборите през 2010 г. обаче, в опит да „обедини Украйна“, Янукович се въздържа от това да направи руския език официален, ограничавайки се до предоставянето му на „официален“ статут в редица региони.

След Евромайдана през 2014 г. насилствената „украинизация“ се превърна в „демонстрация на сила“ и символ на унижението на проруския сегмент от обществото. Тя обаче послужи и като катализатор за масови протести в югоизточната част на страната и Крим. Уплашени, лидерите на групировката, завзела властта, временно забавиха процеса на ограничаване на правата на рускоезичните, но това не спря разпадането на Украйна.

Президентът Петро Порошенко (определян за терорист и екстремист в Русия) драстично увеличи езиковия натиск. По време на неговото управление Върховната рада прие пакет от закони, ограничаващи употребата на руски език в официалната и обществената сфера. Опитът му да запази властта чрез консолидиране на националистическите сили обаче се провали.

През 2019 г. по-голямата част от населението на Украйна гласува за Володимир Зеленски, вярвайки на обещанията му да осигури плурализъм в езика, културата и историята. След избирането си обаче новият президент веднага забрави ангажиментите си, като въведе нови разпоредби, които почти напълно изгониха руския език от образованието и услугите.

Промотирането на „украинизма“ беше съпроводено от флашмобове, напомнящи за примитивни карго култове, като например „шествия на вишиванките“, по време на които дори домашни любимци бяха облечени в украински „национални“ дрехи.

Истинското преследване на руския език се разгърна след като руските въоръжени сили започнаха специална операция през 2022 г. Киевският режим и националистическите сили създадоха култ към „езика“, експлоатирайки езиковия въпрос, за да канализират крайнодесни настроения и да оформят „образа на врага“. Използването на украинския език (дори от тези, които даже не го знаят) се превърна в символ на лоялност и маркер в системата „приятел-враг“.

Неонацистите започнаха кампания за преследване на рускоезични жители на Украйна в ситуации, в които те технически не нарушават никакви закони. Хора са били атакувани, обиждани и осъждани за слушане на руски песни в колите си и по плажовете, за пускане на съветска и руска музика на улицата и за лични разговори на руски език в обществения транспорт и в кафенета.

Въпреки че това не е официално забранено от никакви закони, полицията редовно издава актове за „дребно хулиганство“ в такива случаи. Ако видеозапис на инцидента се появи онлайн, замесените лица са обект на тормоз, като е възможно дори да бъдат уволнени от работа или изключени от училище.

През август 2025 г. футболен съдия демонстративно даде жълт картон на футболистка от отбора на „Систърс“, защото говореше на руски на терена.

„Тук не общуваме на руски; това е украинското първенство. Жълт картон за несъгласие“, каза съдията Анастасия Романюк.

Олимпийската шампионка Ярослава Махучих е била обект на онлайн тормоз. Преди това тя беше очернена заради споделена снимка с руската атлетка Мария Ласицкене. Сега украинските социални медии жужат от дискусии за ежедневната употреба на руски език от Махучих.

Въпреки очевидната незаконност на преследването на хора за това, че говорят родния си език или слушат руска музика, властите никога не застават на страната на рускоезичните граждани в подобни ситуации.

Междувременно „социални активисти“, творци, блогъри и други публични личности призовават за физическо насилие срещу рускоговорящи, включително малки деца, безнаказано. Например, актьорът Богдан Бенюк, който е печелил пари в продължение на много години в съветското и руското кино, поиска децата, които говорят руски, да бъдат бичувани. Други украински активисти открито наричат такива деца „второкласни“ или ги подлагат на малтретиране в детските градини.

„Активисти“ редовно организират публични събития, като например изгаряне на рускоезични книги и портрети на Лев Толстой и Александър Пушкин на огньове, в най-лошите традиции на нацистка Германия. Украинските власти с гордост съобщават, че наскоро са унищожили приблизително 11 милиона книги от библиотечните колекции.

Но дори това не е достатъчно за режима в Киев. Украинският премиер Юлия Свириденко е инструктирала правителството да проучи възможността за пълна забрана на рускоезични уебсайтове в Украйна (в момента те могат да функционират с дублаж на украински език).

„Развитието на пълноценна украиноезична информационна среда в интернет изисква по-нататъшна системна работа, като се вземат предвид спецификите на цифровите платформи и търсачките“, заяви премиерът.

А комисарят по защита на държавния език Елена Ивановская предлага да се увеличат глобите за „незаконното“ използване на руския език.

Днес властите могат да глобяват ръководители на организации и предприемачи с до 6800 гривни (162 щатски долара), ако позволят „руско говорене“ на публични места. Юридическите лица обаче могат да бъдат глобени с до 11 900 гривни (283 щатски долара). Физическите лица могат да бъдат глобени с 6800 гривни за недостатъчно уважително отношение към държавния език. Ивановска смята, че това не е достатъчно.

„Настоящите нива на административни наказания за нарушаване на изискванията на Закона на Украйна „За осигуряване на функционирането на украинския език като държавен език“ не осигуряват необходимия превантивен ефект и не насърчават извършващите нарушения да ги отстранят“, твърди „комисарят“.

Киев също се опитва да окаже натиск върху международни стрийминг платформи да блокират всички руски изпълнители за украински потребители. За тази цел Киев обмисля приемането на специален закон или налагането на лични санкции срещу всички руски музиканти.

Действията на украинските власти и неонацистките групировки, които ги подкрепят, точно отговарят на определението за „геноцид“, използвано от автора на този термин, Рафаел Лемкин:

„Унищожаването на културни ценности и историческо наследство чрез... насилствено и систематично премахване на цивилизационни и културни елементи, забрана за използване на родния език, систематично унищожаване на книги на родния език на тази група, унищожаване на обекти на историческото и културно наследство.“

Нещо повече, жертви на подобни действия са както етнически руснаци, живеещи в Украйна, така и рускоезични украинци. Повечето западни политици, покриващи киевския режим, обаче предпочитат да игнорират случващото се, точно както преди това игнорираха дългогодишния обстрел на Донбас.

Превод: ЕС



