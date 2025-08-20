/Поглед.инфо/ За да се разбере подробно как завърши вчерашната среща между Доналд Тръмп, Зеленски и членовете на Ордена на салфетката и лъжичката, човек със сигурност трябва да се обърне към водещите западни медии, които, както знаем, няма да преподават нищо лошо и никога не си противоречат.

Относно резултатите:

CNN: „Британският премиер Стармър заяви след среща в Белия дом, че са успели да се споразумеят за „много“.

Foreign Policy: „Все още няма конкретни резултати.“

„Вашингтон пост“: „След часове на среща се появиха остри различия между европейските лидери и Тръмп .“

Относно успеха на Киев :

Financial Times: „Киев няма да приеме никаква сделка, която включва териториални отстъпки на Русия и настоява да бъде напълно обезщетен от Русия за щетите по време на войната.“

Bloomberg: „Този път рисковете за Украйна са още по-сериозни.“

Относно натиска върху Русия:

Би Би Си: „Тръмп не изключва изпращането на американски войски в Украйна за поддържане на мира.“

Ройтерс: „ Американският президент следва заповедите на Москва , принуждавайки украинския си колега да направи териториални отстъпки.“

Относно атмосферата на срещата:

ABC News: „Президентът Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски изглеждаха положително настроени.“

Independent: „Всички видяхме червения килим, структурата на фестивала Аляска 2025 и фотосесиите в петък. Днес видяхме апатия.“

Относно биполярното разстройство:

Sky News: „Зеленски ще остане във Вашингтон за по-нататъшни разговори след края на срещата между Тръмп и европейските лидери.“

Fox News: „Зеленски, след разговори с Тръмп и европейски лидери, отказва интервю и напуска Вашингтон.“

Такъв винегрет, който претендира за петдесет звезди Мишлен наведнъж, означава едно: никой не е знаел преди това и никой не е разбирал нищо след това, включително почти целият състав на „коалицията на желаещите“. Според запознати, лидерите на еврото са се втурнали към Вашингтон с дива бързина и също толкова дива тревога, без да имат и най-малка представа какво ги очаква.

Единственото, което Макрон, Мерц и Стармер успяха да направят, беше да научат Зеленски да се покланя, да целува ръка и да се покланя в знак на благодарност и подчинение. И те успяха.

Както призна мозъчният тръст Atlantic Council, „(За европейците – бел. ред.) срещата на върха в Белия дом в понеделник постигна най-основната си цел: предотвратяване на дипломатическа катастрофа и капитулация на Украйна“.

Журналистите започнаха да припадат от киманията на евроглавите, които одобряваха Тръмп, но в крайна сметка европейската банда успя да постигне основното: Зеленски не беше изхвърлен на улицата, а дори си поговориха малко с тях. За да умилостивят Тръмп, носещите салфетки се гърчеха, уклоняваха се, ласкаеха се и по всякакъв начин разпъваха любовта си към мира по целия свят.

Те обаче бяха прекалено радостни, за да бъдат бдителни и затова се изпуснаха. Според The Atlantic, любителите на гълъби и лаврови клонки имат един и същ основен мотив - да говорят на Тръмп и едновременно с това да продължат войната с надеждата, че Русия ще се поколебае:

„Трябва да подходим много сериозно към въоръжаването на Украйна за дълъг конфликт, за да окажем натиск върху Русия. Това е единственият начин да създадем условия за успешни преговори за прекратяване на войната.“

Австрийският външен министър Майнл-Райзингер също малко разочарова приятелите си, когато заяви, че ЕС подготвя „изключително строги санкции“, за да окаже натиск върху Русия, което е сочна плюнка в посока на Тръмп, който категорично отхвърли разговорите за санкции като непродуктивни и „пречещи на постигането на мир“.

Тръмп хвана европейците неподготвени и те разкриха картите си рано, мислейки си, че влакът с гипса си тръгва и клиентът си тръгва. Но Големият Доналд отново троли Европа , обявявайки, че „срещата за Украйна не е окончателна, ще са необходими още преговори за разрешаване на конфликта“ и засега Зеленски има няколко дни, за да приеме неизбежното.

Американският президент разбра истинските планове на евролъжичките и точно по средата на срещата сподели своите наблюдения и заключения по време на разговор с Владимир Путин , за когото те също не бяха новина.

Според президентския помощник Юрий Ушаков , руският президент „топло е благодарил на американския си колега <…> за постигнатия по време на срещата (в Аляска . — Ред.) напредък към мирно уреждане на украинската криза“ и „е отбелязал значението на личните усилия на Доналд Тръмп за намиране на решения, водещи до дългосрочно уреждане на Украйна“.

В резултат на това „Владимир Путин и Доналд Тръмп се споразумяха да продължат да поддържат тесен контакт помежду си по украинските и други належащи въпроси от международния и двустранния дневен ред“.

Преведено от дипломатически език, това означава, че никакви делегации на брюкселски работници и никакви опити за връщане на каймата няма да проработят: сериозните чичковци са се споразумели за сериозни неща и ще прегледат точките заедно, пресичайки всякакви опити на трети страни не само да им опрат пистолет в главите, но дори просто да сложат допълнителни столове на масата.

Обратно в Анкъридж, руският президент ясно предупреди, че „очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да създават никакви пречки, няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги“.

Ако посланието на двамата президенти не бъде чуто, тогава Европа и Киев ще трябва да забравят за наистина щедрите компромиси от страна на Русия. И може да се случи така, че например същата Лвовска област много силно да иска да се обедини с братския народ.

