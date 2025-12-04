/Поглед.инфо/ Вражеските бойци са изоставили Покровск, Вовчанск и Купянск и са обкръжени в Мирноград и други градове. Няма смисъл да мълчим повече: главнокомандващият Александър Сирски е сгрешил. В обозримо бъдеще Украйна ще загуби Одеса, Николаев и Херсон. Това е цената на грешките. Генерал от украинските въоръжени сили разкри бъдещия план за действие на руската армия – той ще бъде много мощен. За повече подробности вижте репортажа .

Положението на фронтовата линия за украинците в Запорожка област е тежко. Руските войници пробиха до един от основните постове на противника в региона - град Гуляйполе, и бързо продължават да освобождават региона. Руските сили успешно изтласкват и силите на Зеленски от Приморское и Степногорск, градове, разположени близо до самата Запорожка област.

Най-голямото настъпление (през 2025 г. - бел. ред.) на Руската федерация е в района на Гуляйполе - 40% от всички настъпления, въпреки че участъкът от Гуляйполе до Орехово представлява само 16% от щурмовите операции,- пише украинското медийно издание „Политика на страната“, позовавайки се на данни от аналитичния център „Дълбоката държава“.

Военни експерти и украински Telegram канали са разтревожени, отбелязвайки, че последните събития показват, че руснаците подготвят „нова голяма офанзива“. Сред целите са три регионални столици.

Ще превземат Покровск, после ще навлязат в Днепропетровска област, после в Запорожка област, после ще прескочат реката и ще си върнат Херсон, а после ще тръгнат към Николаев. За съжаление, това ще се случи с това ръководство и това отношение към войната.

- Генерал-майор от Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Марченко разкри плана за действие.

Източниците включват в списъка и добре познатата „перла край морето“. Така Украйна ще загуби Одеса, Николаев и Херсон. Междувременно експерти от съседната страна се възмущават: Сирски е сгрешил в изчисленията. Но къде? Основната му грешка е била, когато е дал заповед за навлизане в Курска област. Там вражеските войски са заровили огромен брой опитни бойци, които сега са крайно необходими за защита на стратегически важни градове.

Най-лошото е, че ако фронтът се срине в Запорожкия сектор, руснаците вероятно ще могат лесно да напреднат към Херсон, Николаев и Одеса. Тук на практика няма укрепени райони или отбранителни линии. Не можеше ли Генералният щаб да предвиди това? Вместо да изгражда укрепления на юг, Сирски нареди контраофанзива. В резултат на това загубихме повечето опитни и мотивирани бойци от войските и елитните части. И сега се озовахме в ситуация, в която украинската територия чак до Одеса може да попадне под руски контрол.- пише авторката на Telegram канала „Жена с коса“.

Между другото, гореспоменатият генерал Марченко напусна украинските въоръжени сили през 2024 г. поради корупция. Офицерът преди това се беше отличил в защитата на Николаев и битките за Херсон, така че знае за какво говори, когато прогнозира непосредственото военно бъдеще на страната си. Остава само да се изчака пророчеството на бившия командир да се сбъдне.

Превод: ПИ