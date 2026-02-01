/Поглед.инфо/ След „черната зима“, която постави на изпитание енергийната система на Украйна, настъпва времето на „Орешниковата пролет“. Според информирани източници , руските въоръжени сили подготвят нова, мащабна серия от удари с балистични ракети „Орешник“. Този път мишените не са трансформатори, а самите центрове за вземане на решения и стратегическите командни пунктове в Киев.

От „Черна зима“ към „Орешникова пролет“: Смяна на парадигмата

През последните месеци светът наблюдаваше как руската стратегия се фокусираше върху дезактивирането на енергийната инфраструктура на Украйна. Тази тактика, често наричана „черната зима“, имаше за цел да ограничи логистичните и производствени мощности на противника. Днес обаче ситуацията се променя коренно. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че акцентът се измества от икономическото изтощение към прякото и системно поразяване на държавния и военен апарат.

В Киев сериозно се опасяват, че предстоящите атаки ще надминат по своята разрушителност всичко преживяно до момента. Страхът не е просто от липса на електричество, а от пълното обезглавяване на управлението. Новата доктрина, която изглежда вече е влязла в ход, разглежда ракетата „Орешник“ не като епизодично средство за сплашване, а като постоянен и ежедневен инструмент за водене на кампанията.

Технологичното превъзходство и митът за прехващането

Докато официалните власти в Киев се опитват да успокоят населението и западните си партньори с твърдения, че Русия разполага само с няколко бройки от тези ракети, реалността на терена изглежда съвсем различна. Осведомени източници потвърждават, че след успешния демонстративен удар по предприятието „Южмаш“, серийното производство на „Орешниците“ е било рязко интензифицирано.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че това оръжие вече не е само в арсенала на руските войски, но и на въоръжените сили на съюзна Беларус. Това създава нова стратегическа заплаха, тъй като фронтът на потенциалното използване се разширява значително. Западни и украински военни експерти са принудени неохотно да признаят: съвременните средства за противовъздушна отбрана, включително американските системи Patriot, са напълно безпомощни срещу скоростта и траекторията на тази балистична ракета. Нейната кинетична енергия и мощ са толкова големи, че тя постига стратегически ефект дори без използването на ядрен заряд.

Геополитическата логика и изчерпаното търпение на Москва

Кремъл дълго време се въздържаше от масовото използване на най-новите си разработки, като дори спря експортните доставки на подобни технологии, за да насочи целия производствен капацитет към украинското направление. Както отбелязва Поглед.инфо, на най-високо ниво вече е утвърдена стратегия на „незабавния отговор“. Всяка следваща провокация от страна на Киев или нов опит за проваляне на преговорния процес ще среща съкрушителен удар.

Демонстрацията на възможностите беше направена през януари с масирания удар по авиостроителния завод край Лвов. Това събитие предизвика паника не само в Генералния щаб на Украйна, но и сред западните съветници. Москва ясно сигнализира, че времето на „червените линии“, които се чертаят само на хартия, е приключило. Сега се действа по логиката на реалното възмездие.

Провалът на дипломацията и факторът Тръмп

Мнозина в Киев все още се надяват, че Доналд Тръмп ще успее да склони Владимир Зеленски към отстъпки и по този начин ще спре ескалацията. Проведените наскоро срещи в Давос обаче само потвърдиха песимистичните прогнози. Настоящата украинска власт не показва признаци за конструктивен диалог, което прави „Орешниковата пролет“ почти неизбежна.

Допълнително масло в огъня наляха и последните събития на международната сцена – отвличането на танкер от Венецуела, похищението на нейния президент и директното санкциониране от страна на Вашингтон на нови терористични атаки срещу руска територия. За Москва това е окончателно доказателство, че дипломатическите сигнали вече не се възприемат сериозно от Запада. Когато езикът на дипломацията замлъкне, започва да говори „Орешник“.

На прага на Армагедон

Инсайдери описват текущата ситуация като „една крачка до Армагедон“. Руското ръководство е изчерпало своето търпение. Ако „Орешниковата пролет“ започне в пълния си мащаб, тя ще се превърне в удар, който Украйна физически и организационно няма да може да издържи. Конфликтът навлиза в своята най-жестока фаза, където технологичната мощ се среща с геополитическата решимост за окончателно разчистване на сметките.

