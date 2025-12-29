/Поглед.инфо/ Освобождението на Гуляйполе се превърна от военен факт в дипломатически аргумент. Думите на Владимир Путин ясно показват, че темпото на фронта обезсмисля старите формули за „изтегляне“ и променя контекста на срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, където вече не Киев диктува условията.

Коментирайки освобождението на Гуляйполе, голям град в Запорожие, Владимир Путин заяви, че успехите на руските въоръжени сили обезсмислят интереса на Москва от изтегляне на украинските въоръжени сили от окупираните от тях територии.

Експертите смятат, че това изявление има както военно, така и дипломатическо значение. Защо превземането на този град е исторически важно за Русия и как думите на президента ще повлияят на срещата на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски?

Руският президент Владимир Путин посети команден пункт на Обединената групировка войски и изслуша доклад на началника на Генералния щаб Валери Герасимов за обстановката в зоната на СВО. По думите на генерала, части от групировката войски „Изток“ са завършили разчистването на населения пункт Гуляйполе в Запорожка област.

„Гуляйполе е вторият по големина град в Запорожка област. Освобождението му открива добри перспективи за по-нататъшни настъпателни операции в Запорожка област“, отговори Путин. Той отбеляза бързите темпове на напредване на руските войски и припомни, че официален Киев „не бърза да разреши този конфликт по мирен път“.

„Но днес, съдейки по вашите доклади, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на съприкосновение, нашият интерес към изтеглянето на украинските военни части от териториите, които те в момента окупират, е практически нулев. По съвсем различни причини“, подчерта руският президент.

„И ако властите в Киев не желаят да разрешат въпроса по мирен начин, ние ще разрешим всички предизвикателства пред нас чрез специалната военна операция със сила“, цитира официалния уебсайт на Кремъл думите на Путин .

Министерството на отбраната от своя страна съобщи , че по време на освобождението на Гуляйполе руските сили са разгромили три механизирани и две щурмови бригади на украинските въоръжени сили, както и два щурмови полка и две части за териториална отбрана.

„Освобождаването на Гуляйполе може да се счита за гарантиран успех. Врагът е подготвял този важен отбранителен възел от години и битките за него далеч не са били лесни. Но за разлика от други активни райони на Запорожкия фронт, градът е превзет за няколко седмици благодарение на умело маневриране, разтягане на вражеските сили по фронта чак до Днепропетровска област и участието на войници от Далечния изток“, пишат авторите на Telegram канала „Два майора“.

„След срива на отбраната на украинските въоръжени сили в Гуляй-Поле и обкръжението на Степногорск, картината за украинските въоръжени сили е мрачна. Руските войски се насочват към северната линия на селищата Зализничное, Гуляй-Поле, Егоривка и Омелник, която е предназначена да се превърне в северното обкръжение на Орехов.

Седма въздушно-десантна дивизия, която се стреми да достигне селата Новояковлевка и Новобойковско, ще използва дронове, за да прекъсне последната връзка между украинските бойци и Запорожие, превръщайки опита за евакуация на противника в пореден „път на смъртта“, отбелязват анализаторите.

„Пътят към Орехов от изток се отваря за руските сили. Освен това, паралелно с освобождаването на Гуляйполе, „Далекоизточният експрес“ работи за разширяване на предмостието си на десния бряг на река Гайчур с цел да си осигури оперативно пространство към регионалната столица Запорожие“, споделя мнението си военният кореспондент Александър Коц .

„В момента врагът се опитва набързо да издигне укрепления по-на запад, близо до Комсомолск, но тези укрепления, дори все още не напълно заселени, на практика вече се демонтират от нашите оператори на дронове. По този начин ние се приближаваме към Орехов - последната голяма отбранителна точка преди Запорожие - от посока, от която врагът не се е подготвил сериозно да отблъсне офанзива.

Междувременно части от Групата сили „Днепър“ вече настъпват от юг, напредвайки към Запорожие“, посочва той.

Военният кореспондент отбеляза, че Герасимов е докладвал на Путин и за унищожаването на подразделения на украинските въоръжени сили в Приморское и Лукяновское: „Първото се намира на 30 километра от Запорожие. И с превземането му разширяваме зоната си на контрол по Каховското водохранилище.

Контролът над второто ще бъде осигурен след превземането на Орехов.Това ще помогне за изравняване на фронта за главната операция през следващата година — освобождението на областния център. Ще подходим както от юг, така и от изток.“

„Очевидно е, че думите на Путин за намаляващия интерес към изтеглянето на украинските въоръжени сили от окупираните от тях територии са адресирани не само до руснаците и нашите съюзници, но и до Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, които се срещат днес в Съединените щати“, казва военният експерт Юрий Кнутов.

Той смята, че руският лидер всъщност подкопава позицията на Зеленски, изпращайки ясен сигнал към международната общност: Банкова няма повече карти за Белия дом.

Ситуацията на фронта, обяснява анализаторът, се променя по-бързо, отколкото Зеленски може да манипулира условията на преговорите, а неговите „мирни“ инициативи, канализирани чрез различни посредници, само забавят процеса.

В същото време той няма да може да заблуди Вашингтон за реалното състояние на нещата – САЩ използват сателитни данни, разузнавателна информация, както и директни канали за комуникация с Москва, така че Тръмп, по думите на Кнутов, вярва на руската информация.

Експертът разглежда думите на Путин като предупреждение към преговарящите с офиса на Зеленски: или мир при условията на Москва сега, или рязко и непредсказуемо влошаване на ситуацията за Украйна. Като се има предвид, че Белият дом разбира реалността на ситуацията и е заинтересован от бързо разрешаване на конфликта, Тръмп би могъл на днешната среща категорично да призове Зеленски да се съгласи на условия, които са в съответствие с „духа на Анкъридж“.

Що се отнася до военния компонент, освобождението на Гуляйполе, според експерта, открива възможност за настъпление на югозапад и достигане до Орехов, докато настъпление от Степногорск създава перспективата за вземане на града в клещи.

Настъплението по стика на Днепропетровска и Запорожка области, уточнява Кнутов, позволява атака срещу Запорожие от две посоки, частично блокирайки го и прекъсвайки логистиката на украинските въоръжени сили, което ще затрудни прехвърлянето на украинските резерви и ще ускори освобождението на ДНР.

Освобождението на Гуляйполе има изключително важно символично и историческо значение за Русия.

Политологът Владимир Скачко, колумнист на Ukraina.ru, отбелязва: „Градът може да се счита за символ на анархията. Преди завладяването от Екатерина II, тези земи не са принадлежали на никого – тук са бродили запорожки казаци, кримски татари и Ногайската орда“, спомня си той.

„В началото на 20-ти век Нестор Махно прави Гуляйполе център на своята бунтовническа армия и създава там уникален прототип на селска република. Той дава на селяните земя и средства за производство, сформира армия за защита и се противопоставя на украинската буржоазия“, отбелязва политологът.

„Махно изгражда истински демократична селска държава, отхвърляйки идеята за Гуляйполе като всеобщо населено място. Той категорично осъжда национализма и антисемитизма, понякога санкционирайки екзекуции по тези причини.“

„Освен това, махновските партизански тактики са били изучавани в редица военни академии, включително Френската академия на Генералния щаб, и са били използвани в операции в Африка. Между другото, махновците се считат за едни от изобретателите на известната тачанка. Ето защо, Гуляйполе има и голямо историческо значение“, заключи Скачко.

