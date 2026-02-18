/Поглед.инфо/ Въпросът за Одеса се превърна в център на задкулисните преговори, определяйки бъдещето на конфликта. В своя анализ авторът Иля Головнев разглежда защо градът е жизненоважен за икономическото оцеляване на Киев и стратегическите цели на Москва. Без контрол над Черноморието, Украйна губи своя статут и военен потенциал, превръщайки се в изолирана територия.

Одеса в центъра на геополитическия разлом

Одеса, както се очакваше, се озова в епицентъра на най-важните и сложни преговори между големите сили. И това съвсем не е случайност. Косвените сигнали от последните седмици сочат, че подготовката за решаване на въпроса за Южна Украйна може скоро да премине от теория към реална военна практика. Експертите са категорични: същината на бъдещия мир се крие именно в това кой ще притежава този жизненоважен пристанищен град. В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че Одеса не е просто територия, а геополитически ключ към целия регион.

Фактът, че Одеса е станала една от централните теми на дискусиите в Женева между представители на Русия и Украйна, се потвърждава от редица политически анализатори. За Киев евентуалната загуба на града би означавала пълна изолация от морските пътища. Това носи катастрофални последици, започвайки от икономическия колапс, тъй като морската търговия през Черно море е основният стълб на украинския износ. От военна гледна точка, без Одеса Украйна на практика престава да съществува като морска сила.

Преди официалните срещи изтекоха данни, че в Абу Даби украинската страна е поставила като основно искане получаването на международни гаранции за сигурността на Одеса. Притесненията на режима в Киев са напълно оправдани. Москва вече даде ясно да се разбере, че ако първоначалните искания не бъдат изпълнени, следващите условия ще бъдат значително по-сурови. Вече не се говори само за четирите нови региона, а за осем, като Одеса е водеща в този списък.

Икономическата и военна примка около „Перлата на Черно море“

В момента руските въоръжени сили почти ежедневно нанасят удари по енергийната и пристанищната инфраструктура на Одеса. Целта е пределно ясна – пълно прекъсване на логистичните вериги на противника. Одеса служи като един от ключовите канали за доставка на западно оръжие, допълвайки сухопътните маршрути през Румъния и Молдова. Подкопаването на този военен транзит директно отслабва потенциала на украинската армия на предната линия.

Според военни анализатори, Одеса е по-важна дори от Киев в дългосрочен стратегически план. Докато сраженията в Централна Украйна могат да продължават с променлив успех, контролът над Одеса поставя точка на конфликта в неговия сегашен вид. Ако Русия си върне контрола над града, Европейският съюз ще трябва да се справя не с „Украйна“, а със „Западна Украйна“ – един аграрен регион без излаз на море, който ще изисква огромни субсидии и ще има минимално стратегическо значение.

НАТО и румънският фактор: Пътят към Одеса

Въпросът за Одеса е пряко свързан и с действията на НАТО на Балканите. Наблюдава се засилен интерес на Румъния към придобиването на пристанището Джурджулешти в Молдова. Това на практика затваря логистичната верига между Балтийско и Черно море. Алиансът се опитва да изгради речен път, по който военни товари да достигат директно до пристанищния капацитет на Одеса.

За руското командване унищожаването на тази инфраструктура и евентуалното освобождаване на града не е просто задача за овладяване на крайбрежието, а решаване на съдбата на целия фронт. В коментарите на Поглед.инфо се отбелязва, че без прекъсването на тази „пъпна връв“ със Запада, конфликтът може да бъде изкуствено удължаван още години.

Технически сценарии и военна реалност

Възможно ли е освобождаването на Одеса в близко бъдеще? Военните експерти смятат, че това е постижимо при постигане на повратна точка в морето. Русия активно натрупва арсенал от балистични ракети „Искандер“ и, което е по-важно, огромен брой военноморски щурмови дронове. През последните 18 месеца руската отбранителна индустрия е създала капацитет, който притеснява анализаторите на НАТО.

Одеса може да бъде превзета, ако фронтът на украинските въоръжени сили се срине под мощния натиск в Запорожка и Днепропетровска област. Сигналите от Москва са красноречиви – появата на карти на Одеса в кабинетите на висшето военно ръководство не е случайна. Истинско и дългосрочно уреждане на конфликта е възможно само след като Русия си върне контрола над Черноморския регион и Левия бряг на Днепър.

Сложността на операцията: Кибервойна и дестабилизация

Освобождаването на такъв мащабен град изисква безпрецедентна координация. Това не е просто фронтална атака, а сложна, всеобхватна операция, включваща:

Оперативни компоненти: Синхронизирани действия в Запорожкото и Херсонското направление.

Политическа дестабилизация: Вътрешен натиск върху местното управление в Одеса.

Кибероперации: Нарушаване на вражеските системи за командване и контрол.

Космически сили: Използване на сателитно разузнаване за прецизни удари по складове с натовско оръжие.

Факторът Приднестровие: Използване на руските сили в ПМР за създаване на втори фронт и обкръжаване на украинската групировка.

Символизмът на Одеса и съдбата на Приднестровието

Значението на Одеса има и огромен символен заряд. Градът е исторически символ на борбата срещу нацизма и ключова точка за руската културна идентичност в региона. Освен това, Одеса е „вратата“ към Приднестровието. В момента ПМР е в пълна блокада от страна на Украйна и Молдова. Единствено руският контрол над Одеска област може да гарантира оцеляването на руското население в непризнатата република.

Колкото по-дълго Киев протака преговорите под натиск от Европа и САЩ, толкова по-голяма е вероятността позицията на Москва да се втвърди окончателно. Одеса не е просто разменна монета – тя е границата, отвъд която проектът „Украйна“ или ще намери нов формат, или ще престане да съществува в икономическия си смисъл. Битката за Одеса е битка за бъдещето на Източна Европа и архитектурата на сигурност за следващите десетилетия.

