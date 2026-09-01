Совалката на Ратклиф и точката на кипене: На крачка ли сме от изхвръкването на капака на геополитическото гърне?

/Поглед.инфо/ Дроновият ад, който се изсипа над Киев бе очакван и, бих казал, предсказан. Предната вечер Зеленски пак го бяха надскочили дяволите. Все едно че някой друг, а не той е говорил за желанието си за скорошни преговори. Вместо това той заяви, че нито повече, нито по-малко, а точно по 1000 дрона му трябват на ден или общо 30000 на месец, за да се оправи с руснаците. И ги получи – атакуваха го не с 900 или 1100, а, както съобщиха украинските медии, точно с 1000. Доста явна е аналогията. Може да се приеме и като някакъв вид възпитателен урок. Но при такъв ученик едва ли може да се очаква нещо. Видя се на яве, какво означава да атакуваш град с 1000 дрона. Ако не друго, поне да му послужи като информация за размишление.

Погледнато от друг ъгъл, тази руска атака с въпросните 1000 дрона нагледно показва, че едва ли е вярно, както се твърди навсякъде, Ратклиф да е заплашил еки кой си в Москва, като му е поставил категорично ултиматум, че трябва да престане с тези атаки. Из западните медии пореден ден продължава да се върти латерната със сърцераздирателни легенди и балади за въпросното изненадало всички посещение. Основните гадатели продължиха своите разкрития. Пинкус например отново се изяви и съобщи новината, че шефът на ЦРУ спешно е заминал при Путин, за да му занесе информация за нещата, които се скриват там от неговите хора. Четеш го всичкото това и се чудиш като весел виц или тъпа клюка да го сложиш в постоянно действащата интернет класацията. Другият му колега по гадаене, Жирнов също се изяви като допълни, че самолетът е носил тонове секретна информация за руснаците като жест от страна на администрацията на Тръмп.

Апропо, по лавиците тези дни срещнах книгата му с топ-шпионски истории. Повествованието почваше с изречението: „Аз съм бивш агент на КГБ!“ Безсмислието е в текста – не съм чувал до ден днешен да има бивши агенти, както няма и бивши ченгета. Известно нелицеприятно притеснение предизвиква и фактът, че горното го твърди човек с такъв статус, който добрува в САЩ. Това само по себе си обяснява доста от нещата. А иначе при такива шоу-типове предателството и лицемерието дават безкрайни простори за „компетентните“ им фантазии. Както в този случай.

Явно почват да се утаяват различните предположения и гадания по вълнуващия ни въпрос, „що е Стършил свършил“ в Москва. Бавно и сигурно се стига до някои очевадни истини, които обикновено коментатори като Скот Ритер директно в очите заявяват. Например, че не може никой служител от такъв ранг на съответната администрация да заплашва някого от приемащата страна. Че няма как един самолет от този вид да се вдигне с един пасажер и да кацне точно на летище Внуково без предварително всичко да е съгласувано и уточнено до последния въпрос, който Ратклиф си е записал в тефтера и е трябвало да зададе на слушателя от другата страна.

Бедата е в друго. След като е направено такова усилие, след демонстрацията на решимост от страна на руснаците, показана с атаката срещу Киев и другите градове, най-малкото, което можеше човек да допусне, е, че Зеленски веднага след това ще изпрати сюрия дронове навътре в Русия. Да покаже, че хич не му пука от това дали ще гръмне депо с боеприпаси в центъра на едно село или 1000 дронове ще му се изтърсят на главата. Той със сигурност знае, че и на следващото денонощие още 1000 дронове ще дойдат. Те му са от полза, затова така отчаяно се провикна, че и той иска толкова.

Ако се следят усилията на администрацията на Тръмп отскоро и същевременно се обърне внимание на стихналите активности от Брюксел, с изключение, разбира се, на нервните припадания на Мерц, това би трябвало да подскаже, че е на път нещо да се случи. Ескалацията явно е стигнала до предела, точката на кипене вече е достигната и оттук, от следващата крачка зависи, дали ще избухне винтила и ще изхвръкне капака на гърнето или ще започне бавно да стихва огъня под него. Продължаващите мятания от едната до другата страна на Зеленски и сие мязат по-скоро на лутания на луди. Това обаче е несериозната версия за обяснение на ставащото по върховете в Киев заедно със скандалите за корупция, паралелно с вътрешнополитическата криза и с недостига на всичко от хляба до оръжието. И то в навечерието на неминуемо идващата есен, която няма как да се спре и ще дойде заедно със зимата след нея. Не е Зеленски чак толкова луд. Поводът за неговата овнешка упоритост май е в друго и то не е трудно да се забележи. Ако спре всичкото в Украйна, той просто ще загуби не само властта си, а и много други неща.

Тъжното е друго. При заобиколилите го „желаещи“, с евро-каките му, че и Тръмп дори, личи, че всичко съзнателно скриват от него съществуващата алтернатива. Само като си помисли човек, че в момента в Украйна, разбира се, разчитайки на съдействието и помощта на европейските страни, е развита супер високотехнологична, изключително съвременна и практически експериментирана на дело военна индустрия с най-перспективните и бъдещи инструменти за водене на военни действия. Това не крие надеждата, че Украйна ще победи Русия, защото е ясно, че насреща е превъзхождаща сила. Истината е в друго. Точно сега, точно в момента, мирът е в полза на Украйна. Най-малкото по две съществени причини. Първата е, че валякът на войната все още не е разрушил в невъзможна за възстановяване степен градовете на Украйна. Дори и да не се случат нещата с репарациите от руска страна, те могат да бъдат възстановени с помощта на партньорите. Щетите от войната в заетите от Русия територии са многократно повече и това ще си остане за сметка на руснаците.

Мирът е в момента е изключително изгоден за Украйна и по друга, много важна причина и тя се казва реконверсия. Всичките тези супер високи технологични решения във военната област, както вече се доказа в края на Студената война, лесно и успешно и което е най-важно резултативно, с голям ефект биха могли да се насочат към мирните дейности, в обществените системи, с което бързо да се възстанови и подобри животът на хората.

За съжаление симптом на идея няма за това, че някой в момента желае наистина мир. Всичко това, вижда се, няма да спре, ако някой не го спре. И пак стигаме до точката на кипене при онова гърне, чиито капак ха да изхвръкне. Оставаме си с надеждата, че основните готвачи са на ясно, че всеки момент може да изкочи врялото от него. На предстоящата тристранна среща след совалките, които станаха през изминалия месец, дано се постараят, ако щат на салфетка, ако щат на покривката направо, да спрат съвсем, или поне да ограничат огъня до търпимите нива на кипене. Както и да го овъртаме, в тях е отговорността, в тях е и решението.