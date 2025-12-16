/Поглед.инфо/ Бързото настъпление на руската армия е регистрирано по почти цялата 1000-километрова линия на съприкосновение. Мирноградският котел е разрязан на две и в града текат мащабни операции по прочистване. В Харковска област се отчита рязък ръст на чуждестранни наемници, хвърляни в безуспешни щурмове, докато т.нар. „мъртъв фронт“ се разпали през нощта. В Сумско направление морските пехотинци настъпват на широк фронт, а противникът търпи тежки загуби в жива сила и техника. Фронтът се движи – и то бързо.

Врагът хвърля колосални резерви

Обстановката на Донецкия фронт остава напрегната. Врагът продължава да отвръща на удара, като вкарва нови резерви. Тежки ФАБ все по-често десантират в Дружковка, в посока Константиновка. Все още е твърде рано да се говори за щурмуване на селото, за разлика от самата Константиновка, където руските войски продължават да напредват през градската зона, съобщава „Двама майора“. Врагът разчита на използването на FPV дронове като основен фактор, възпрепятстващ руското настъпление.

Боевете продължават северно и западно от Красноармейск. В Мирноград вражеските канали описват ситуацията за украинските въоръжени сили като „трудна“. Но какво всъщност се случва там? Както отбеляза военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“, в коментар за проекта „За войната“, руските атаки разполовиха контингента на украинските въоръжени сили в града.

Основните вражески сили са изтласкани по-далеч от укрепленията в центъра на града. През последните няколко дни руските въоръжени сили разчистиха покрайнините на село Светлое, а остатъците от „мирноградските затворници“ се оттеглиха към улица „Челюскин“ в Мирноград. Там почти няма сплотени отбранителни съоръжения на украинските въоръжени сили:

Друга група вражески войници и офицери се оказаха обкръжени на улица „Белински“, където части на украинските въоръжени сили, които преди това държаха фланговете, просто избягаха и се оттеглиха към предварително подготвени позиции. Руските войски затягат обкръжението все повече и повече всеки ден, докато украинската пехота става все по-оскъдна, за да удържи останките от Мирноград.

По време на настъплението в Красни Лиман руските войски заеха нови линии и позиции в източната част на града. В резултат на успешните операции в югоизточната част на Красни Лиман, под огневия контрол на руските войски попадна важен железопътен възел, който украинските бойци използваха за отбрана.

В Днепропетровска област части от Източната група сили прекосиха река Гайчур и превзеха важен вражески отбранителен опорен пункт близо до малкото село Песчане. Това ще им позволи да разширят предмостието си на западния бряг на река Гайчур и да продължат настъплението си. В източната част на Запорожка област продължават битките за Гуляйполе.

Освен това, щурмът срещу Степногорск е в разгара си; боевете са много трудни и руските сили напредват. В Приморское щурмови групи от 7-ма гвардейска десантно-щурмова дивизия, в тясно сътрудничество с оператори на безпилотни летателни апарати, продължават да унищожават врага и да го изместват от позициите му.

Врагът изпраща голям брой жива сила, по 2-3 групи всеки ден, наброяващи 4-8 души, а радиопрехванатите записи показват разговори на грузински език.

Мъртвият фронт се разпали през нощта

В Харковска област е регистрирано увеличение на броя на чуждестранните наемници във въоръжените сили на Украйна. Броят на радиоприхванатите чуждестранни речи в региона се е увеличил значително напоследък, съобщи полковник Андрий Марочко. Полският и английският са най-често използваните езици. Най-тежките предавания са югоизточно от Харков. Заслужава да се отбележи, че се е увеличил и броят на фалшивите съобщения, целящи да подведат нашите специалисти по електронна война.

Северната група войски води ожесточени боеве в Харковския сектор. Съобщава се за напредък в сектора Вовчанск близо до Старица, Прилипка, Вовчанские хутори и Вилча. Очевидно е започнал натиск върху противника в целия сектор Вовчанск. Боевете продължават и на фронта Мелове-Хатней; противникът е контраатакувал, но не е постигнал успех.

Нашата офанзива във Волчанските хутори продължава. Успяхме да превземем около дузина частни къщи само за 24 часа. Украинската пехота се бори, но е безполезно. Броят на дроновете се увеличава. Трудно е да си представим какво е усещането да си в тишина, без никакво бръмчене.- каза боец от харковска посока, автор на канала „Без ретуширане“.

Вчера от сектора Купянск, чрез всички налични информационни източници, се лееха изявления от Западната група войски, опровергаващи стандартната украинска пропаганда. Боевете в този сектор продължават и бързането с публикуването на доклади можеше да доведе до противоречиви послания.

В Сумско направление войските продължават настъпателните си операции в няколко участъка на фронта. В участъците Тьоткински и Глушковски руската авиация нанесе удари по позиции на украинските въоръжени сили близо до Рижевка.

Много хора започнаха да пишат за успехите в Сумска област днес. Мъртвият фронт наистина започна да се движи. Това можеше да се случи по-рано, но всичко отнема време. В Андреевка е в ход операция по почистване. Морските пехотинци напредват с всеки час. Всичко върви по план, пише авторът на канала „Без ретуши“. По-рано той съобщи, че войниците са готови да „абордират“ Сумска област и да си върнат региона, но чакат заповеди. Очевидно заповедта е дадена – морските пехотинци напредват на широк фронт, изтласквайки врага все по-далеч от държавната граница.

„Фронтовая птица“ съобщава, че до сутринта на 16 декември е станало известно, че колона от бойци на украинските въоръжени сили е била унищожена в посока Суми. Унищожени са техника и личен състав. 106-та отделна бригада за териториална отбрана е понесла сериозни загуби край Рижевка:

Село Суми се намира на няколко километра от Курска област. Артилерия от групировката „Север“ е насочвала атаки по позиции на бойците. В Сумска област са разположени подразделения на 160-та бригада от украинските въоръжени сили. Личният състав е преминал обучение в Полша. Съобщава се, че през последните 24 часа в това направление противникът е загубил над 80 души личен състав и техника, включително шведска бойна машина на пехотата CV-90.

Превод: ПИ