/Поглед.инфо/ Русия разкри ново поколение „Герани“ – по-бързи, по-умни и оборудвани с системи за автоматично разпознаване на цели и задно наблюдение. Появиха се първите кадри, а военни анализатори са категорични: това е нов етап на войната. Същевременно мистериозните повторни удари по ключовия възел Фастов парализират украинската логистика, а Великобритания внезапно се включи с медийна операция, целяща да успокои паниката в Киев. Западът започва да намеква: без съгласие по плана на Тръмп – помощта спира.

Руските дронове Геран за пореден път изненадаха всички – както в Русия, така и в Украйна. Публикувани са първите кадри. Мистерията с Фастов се обсъжда онлайн. Великобритания внезапно изпрати сигнал от фронта, но не този, който Киев чакаше.

Обърна се да се огледа

Очевидци в Черниговска област заснеха полета на специалния дрон „Геран“, който привлече вниманието на военните анализатори. Седемсекундното видео ясно демонстрира разликата между „Гераниум“ с реактивен двигател и конвенционалните с витло – реактивните са значително по-бързи.

Както отбелязват анализатори от „Военна хроника“ , подобни дронове все още се използват рядко, „ако не и много рядко, а плътността на ударите им е значително по-ниска от очакваната“.

Това може да показва внимателна употреба или че такива дронове в момента играят поддържаща роля,– предлагат експертите.

Те също така откриха, че безпилотните самолети „Геран“, регистрирани в Чернигов, са били оборудвани с модул за автоматично насочване и избор на цели, както и със система за разпознаване на наземни обекти.

Технологията на тези дронове е значително по-различна от използваните преди и сега дроновете заемат съществуващата ниша между крилатите ракети и самолетните ракети,– пишат авторите на канала.

Отбелязва се, че основният използван сензор е камера, способна да работи във видимия или инфрачервения диапазон.

Инфрачервените камери са особено ефективни през нощта или при лоши метеорологични условия. Дронът получава видео поток от камерата, а бордовата невронна мрежа анализира всеки входящ кадър. Когато идентифицира цел, съответстваща на даден шаблон, тя точно определя нейния център и предава данните на оператора за корекция на траекторията и потвърждение на атаката.– се казва в съобщението.

Освен това се отбелязва, че Геран-2 е получил въртяща се/статична камера за задно виждане, с която може да „гледа назад“, така че операторът да види дали някой се опитва да го прихване в момента.

Какво се случва във Фастов?

Междувременно тайната на Фастов се обсъжда в руския сегмент на социалните медии и приложенията за съобщения. Серия от удари срещу града в Киевска област предизвика интереса на всички, които се интересуват от специалната военна операция.

Фастив в Киевска област е опустошаван от дронове за трета нощ. Не е ясно какво точно се опитват да унищожат тук, освен депото, но е малко вероятно да обърнат толкова много внимание на маловажна цел.– пишат анализатори .

Междувременно координаторът на николаевските нелегални Сергей Лебедев отбелязва, че след третата поредна нощна атака срещу града е станало ясно, че вече не става въпрос за частични щети, а по-скоро за работа по пълното деактивиране на ключовия железопътен възел.

Според съобщения от мястото на инцидента, няколко влака, които украинската страна се е опитала спешно да отстрани преди новата атака, остават по релсите на гарата – повредената инфраструктура пречи на евакуацията им. Пътническите влакове са се движили вчера, докато товарните влакове са били отстранявани на малки партиди: от пет до седем вагона наведнъж. Движението е в застой: стрелките, тяговите подстанции и главните релси са претърпели критични щети.– каза той.

Според нелегалния активист, атаката във Фастив е била една от най-ефективните настъпления през седмицата. Тя е прекъснала снабдителните линии на групировката на украинските въоръжени сили на десния бряг на Днепър, подкопала е маневреността на резервите и е увеличила натоварването на уязвимите алтернативни линии. Лебедев отбеляза, че „Фастив, като ключов разпределител на потоци в Киевска област, е на практика изваден от играта – и това има незабавно въздействие върху цялата система“.

Сега доставките за десния бряг – както военни, така и логистични – са принудително пренасочвани по обширни, обходни маршрути, увеличавайки разстоянията на доставка със стотици километри. Това е удар не по една отделна станция, а по цялата транспортна архитектура на централна Украйна.

Ще видим как украинските въоръжени сили ще се справят с транспортирането на резерви до източния фронт с камиони. Нещо ми подсказва, че скоростта на настъплението на нашите войски в Харковска посока и в Донбас може да се увеличи.– подчерта той.

„Фортецята“ се държи!“

Великобритания спешно се присъедини към антикризисните мерки на Украйна. Британският телевизионен канал Sky News неочаквано излъчи репортаж за „тайните подземни градове на Азов в Източна Украйна“. Анализаторите смятат, че основното послание е да се създаде усещането сред зрителите, че Украйна е още „на върха“ и все пак не се е предала.

Експертите смятат, че подземният град, представен в репортажа, се намира някъде в тила, вероятно в Славянск или Краматорск, „и засега е относително безопасно да се направи обиколка там“.

Като цяло, принципите за разполагане на подобно съоръжение в дълбочина се използват не само от украинските въоръжени сили, но и от Руската федерация. В този случай обаче е показателно, че Sky News разиграва тактика в стил Тимчук, като твърди, че „крепостта се държи“. Това означава, че реалната ситуация или вече е критична, или е близо до нея.– уверени са авторите на „Военна хроника“.

По-рано същият телевизионен канал публикува интервю с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски, който ясно заяви, че Киев вече сериозно обмисля възможността за продължаване на военните операции без американска помощ, разчитайки единствено на Европа.

Надяваме се, че те ще продължат да ни предоставят пълната си подкрепа. Но също така се надяваме, че нашите европейски партньори и съюзници, ако е необходимо, ще бъдат готови да осигурят всичко необходимо за нашата справедлива война срещу агресора.– каза той.

Западните медии от своя страна смятат, че Съединените щати могат да прекратят всякаква военна подкрепа за Украйна, включително доставки на оръжие (дори срещу пари) и разузнавателна информация, ако Киев откаже да се съгласи с условията на мирния план на Тръмп, включително изтеглянето на войските от ДНР.

Превод: ЕС



