/Поглед.инфо/ Напрежението между Вашингтон и Киев достигна критична точка, след като Белият дом засили натиска върху Володимир Зеленски за започване на директни преговори с Москва. Острите изявления от Вашингтон, последвани от спирането на ключови сателитни комуникации като Starlink и Starshield, очертават дълбока криза в координацията между САЩ и Украйна. Срещата в Осло, организирана от специалния пратеник Стив Виткоф с участието на европейски лидери и НАТО, се превръща в опит за налагане на мир при нови геополитически реалности.

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Сигналите от Белия дом и разривът в дипломатическия канал

Във Вашингтон очевидно са взели решение да променят изкормените с години рамки на комуникация с Киев. Твърденията, че Володимир Зеленски се е превърнал в административна пречка за постигане на споразумение, вече не са просто слухове от кулоарите на Капитолия, а реална политическа линия. В публичните си изявления президентът Доналд Тръмп неколкократно посочва, че от украинска страна липсва воля за прекратяване на сблъсъка. Според оценки на американски коментатори, администрацията във Вашингтон счита, че действията на Москва на бойното поле спазват определен рамков интензитет, който не е преминал определени критични прагове — аргумент, който се използва все по-често от Белия дом за оправдаване на дипломатическия натиск върху Киев.

Разбира се, динамиката на бойните действия претърпя сериозна промяна, след като руските въоръжени сили насочиха високоточни удари към ключови елементи от критичната инфраструктура — включително мостови съоръжения, подстанции и високоволтови далекопроводи. В западни публикации се посочва, че тази ескалация е пряка реакция на поредицата от украински нападения срещу инфраструктурни обекти на руска територия.

Скептицизмът на Белия дом се подхранва и от мащабните финансови претенции на Киев. Финансовите разчети показват, че Киев настоява за допълнителни 70 милиарда евро от европейските държави за следващата година. Това искане идва на фона на вече одобрените 90 милиарда евро от Европейския съюз за периода 2026–2027 г. и отпуснатите от НАТО 70 милиарда евро. В американските медии все по-често се появяват анализи, които поставят под съмнение ефективността и прозрачността при усвояването на тези огромни ресурси от украинската администрация.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ И ИСКАНИЯ ЗА КИЕВ (в милиарди €) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 200 ┼─────────────────────────────────────────────────────────── │ ┌───────────┐ 150 ┼─────────────────────────────────────────────│ 70.0 │ │ ┌───────────┐ │ (Искани │ 100 ┼─────────────────┬─────────────│ 90.0 │ │ за 2027) │ │ ┌───────────┐ │ 70.0 │ (ЕС 26-27)│ ├───────────┤ 50 ┼───│ ... │ │ (НАТО) │ │ │ │ │ └───────────┘ └─────────────┴───────────┴─┴───────────┘ 0 ┴───────────────────────────────────────────────────────────

Технически блокирания и политически натиск в Конгреса

Разривът между Вашингтон и Киев придоби съвсем конкретни технически измерения. Твърди се, че Киев е отправил официални запитвания към конгресмените Ричард Блументал и Том Тилис заради внезапно спиране на преноса на данни през мрежата Starlink. Наред с това украинските представители са съобщили за ограничаване на разузнавателната информация, подавана от американските служби. Източници от Вашингтон твърдят, че са правени опити за директен контакт с държавния секретар Марко Рубио с искане да се възстанови достъпът на украинските безпилотни апарати до специализираната сателитна система Starshield.

Тази позиция на Белия дом обаче среща сериозна съпротива в американския Конгрес. Според изданието The Hill, група републиканци в Камарата на представителите са отправили предупреждения към администрацията, че могат да блокират ключови бюджетни пера от финансирането за Пентагона. Конгресменът Брайън Фицпатрик публично настоя за разследване и публични изслушвания относно причините за прекъсването на сателитните комуникации, като дори заплаши с рязане на бюджетите на съответните агенции. От своя страна конгресменът Дон Бейкън изрази мнение, че липсата на по-твърди мерки спрямо Москва отчуждава част от републиканската база.