/Поглед.инфо/ Обявената от украинското ръководство кампания за „принуждаване“ на Москва към мир се сблъска с методичен и опустошителен отговор срещу критичната стопанска инфраструктура на страната. В продължение на 45 дни систематични удари по пристанища, логистични терминали и промишлени гиганти напълно парализираха основните източници на валутни приходи на Киев. Сривът в износа на зърно с над 75%, физическият недостиг на горива и унищожаването на над 400 000 квадратни метра складови площи изправят украинската икономика пред невиждан досега системен дефалт, който заплашва с пълен срив финансовата система и социалната сфера.

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Анатомията на една асиметрична ескалация

Когато в края на юни от канцеларията на украинския президент беше лансирана идеята за интензивна 40-дневна кампания, имаща за цел да симулира натиск върху Москва, малцина в Киев отчитаха уязвимостта на собствената си тилова инфраструктура. Месец и половина по-късно равносметката показва, че предприетите действия провокираха огледален, но значително по-опустошителен отговор. Вместо епизодични тактически епизоди, от средата на юли се наблюдава систематично разрушаване на икономическата тъкан на Украйна. Всичко това се случва на фона на изчерпващи се западни грантови средства и преминаването на финансовата подкрепа към заемни механизми.

Военно-икономическият натиск вече не се ограничава до линията на съприкосновение в Донбас или Запорожието. Той се премести в дълбокия тил — там, където се генерират последните остатъци от украинския брутен вътрешен продукт. Пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни (Пивденний), както и дунавските терминали в Рени и Измаил, се превърнаха в епицентър на логистична парализа, която пречупва гръбнака на експортно ориентираните сектори.

Парализа в Черно море и аграрният колапс

Селското стопанство традиционно осигуряваше до 60% от валутните постъпления в украинския държавен бюджет. Около 90% от този обем се реализираше през морските капацитети. По данни на логистични оператори и браншови stowage-компании, през първите две седмици на август експортът на зърнени и маслодайни култури е отбелязал срив от приблизително 75%. Твърди се, че елеваторите в портовите зони са препълнени или изведени от строя, а търговските кораби отказват да навлизат в чартъри поради невъзможност за застраховане на риска от морски каско и военни щети.

Парадоксално, но прогнозната реколта от около 60 милиона тона се превръща в тежест вместо в спасение. По оценка на аграрни аналитици, над 11 милиона тона зърно са застрашени да останат на открито или в пригодени временни съоръжения при настъпването на есенно-зимания период. Липсата на специализирани чували (полипропиленови ръкави за съхранение) принуди Киев да отправя спешни запитвания към партньори от Европейския съюз.

Тази блокада не е просто загуба на текущ приход. Тя задейства верижна реакция:

Фермерите не разполагат с оборотни средства за закупуване на дизелово гориво, семена и тор за есенната сеитба.

Прекъснато е обслужването на кредитите към водещи украински банки като „Ощадбанк“ и „ПриватБанк“.

Срива се пазарът на лизинг на селскостопанска техника и услугите по сухопътен транспорт.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че сухопътните коридори през Полша, Унгария и Словакия остават строго ограничени поради протекционистичните мерки на източноевропейските държави. Дунавският маршрут, който служеше за алтернатива след прекратяването на Зърнената сделка, също страда от уязвимост при удари по портовата инфраструктура и мостовите съоръжения край Затока.