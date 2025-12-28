/Поглед.инфо/ Кадрите по-долу са запечатали последните мигове на един руски войн… Изобщо, съвременната война е особено гадна с това, че направи смъртта видима за всички, премахна трепета, боязливостта пред нея. А падне ли тази преграда, приемем ли ужасното за нормална даденост, ние сме загубени.

Човекът смирено посреща своята участ. Не се знае кой е той. Но дано Бог приеме душата му!

Препратка към видеото: https://t.me/peresidok/6633

Това не е плач на чужд гроб. Мисля, че даденият случай трябва да ни отвори очите. Четири години обсъждаме как братя се трепят, сякаш гледаме скучен мач. Ние, мизерниците, подаваме последното левче, за да бъде пролята повече кръв. Заради печалбата на богаташите. А с онези дебелее и злото, което с широк размах жъне души от редиците на воюващи и зяпачи. Ей такъв е нашият свят - заспал и порочен. Преди седмица една пикла на протеста на Жълтите павета плюнчеше микрофона с призиви за продължаването на изтреблението в Украйна… Малоумие? Не, това вече е противоестествена ненавист. Дотам я докарахме.

Тази война ще свърши, когато пред посолствата на Киев, Берлин и Лондон започнат масови демонстрации. И след като на банкерите и прислужващите им политици и журналисти в ЕС бъде поискана сметка за извършеното престъпление. Четири години те лъжат и ни продават, заради личното си благополучие.

Няма нищо праведно и славно в битката между съграждани в Донбас. От нас зависи дали адът ще приключи. Или ще ни засмучи.

Стига вече смърт! МИР!