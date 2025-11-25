/Поглед.инфо/ Европа предложи „мирни условия“ по модела на 24 точки – но според полковник Андрей Пинчук това е не план за мир, а завоалиран план за капитулация на Русия и провокация за нов колапс в Украйна. Зад красивите формулировки стои ултиматум: прекратяване на огъня без никакви гаранции и задължително поддържане на 600–800 хиляди войници на ВСУ. А това означава едно – ако тези стотици хиляди фронтоваци бъдат върнати в цивилния живот, Киев ще бъде пометен от собствената си армия. Европа, казва полковникът, не търси мир, а продължение на войната за сметка на Русия.

Така наречените условия на ЕС за преговорите, инициирани от Тръмп, се появиха от нищото. По същество те биха могли да се нарекат искания за капитулация. Но не и за Украйна. Тези 24 условия съдържат ключов момент: какво общо има Европа с това?

Европа, по същество, претендира за нещо, на което не съответства, а именно за международна политическа субектност.

Не притежавайки необходимите въоръжени сили, политическа власт или почтеност в отношенията си и бидейки заинтересована страна както във войната с Русия на страната на Украйна, така и в отслабването на Тръмп, като му пречи да натисне и отслабва проекта за глобализацията, Европа в този случай не се застъпва за никакви идеи за мир, а преследва това, което по същество може да се нарече искания за капитулация на Русия.

А точките на европейските условия са косвени точки на искания за капитулация на Русия.

Първо, с очакването, че те естествено няма да бъдат приети и войната, която носи ползи за Европа, ще продължи.

И второ, с цел да прехвърлят върху Русия и, отчасти, върху Тръмп собствената си безспорна вина за разгръщането на тази война.

Заплахи от стратегически характер

Сега няколко думи за повдигнатите точки. Много са, но си струва да разгледаме всяка една от тях.

Първо. Прекратяване на военните действия и споразумения, гарантиращи предотвратяването на повторение на подобни ситуации. Ключовият момент във всичко това (и този момент впоследствие се дублира от следващи точки) е добре познатото, така наречено „безусловно искане“ за прекратяване на военните действия по линията на бойно съприкосновение (ЛБС).

Какво означава прекратяване на военните действия? Трябва също да разберем защо то е неприемливо за нас.

Имаме целите на СВО – и има заплаха за Русия и за нейното бъдеще. Нещо повече, това е стратегическа заплаха. Тази заплаха може да бъде елиминирана по два начина: или чрез осъществяване на Специалната военна операция, или чрез някакъв вид международни преговори и компромис. Така че от нас се иска безусловно да се откажем от преследването на целите на СВО. И при това, веднага щом военните действия прекратят, просто ни се казва:

Вашите искания са неприемливи, така че изчакайте и отговорете на последващите ни ултиматуми.

Тоест, ако сега Западът (Европа, преди всичко) държи парите ни, а ние водим военни действия, то, от една страна, парите остават на Запада, санкциите остават на Запада, мерките за ограничаване на износа ни остават на Запада а ние се отказваме от единствения лост, с който можем да настояваме за исканията си.

Ето какво означава това и последващите, по-конкретни условия за безусловно прекратяване на военните действия. С други думи, Русия се отказва по същество от единствената предпоставка, чрез която може да постави своите собствени искания, и след това (в случай на безусловно прекратяване на огъня) кротко ще чака каквито и да е изисквания, които ще ѝ бъдат наложени по силата на поредния „Брест-Литовски договор“. Това, разбира се, е неприемливо.

Следните точки: втората - за безусловно прекратяване на огъня във въздуха, на сушата и в морето, третата - за така наречения мониторинг, четвъртата - за механизма за мониторинг, петата - за механизма, отделните елементи на този мониторинг - всички те са посветени именно на това.

Други интересни точки – точки шест и седем – са относно размяната и връщането на децата. И в същото време Русия освобождава всички задържани цивилни лица.

Първо, за кои цивилни задържани говорим? Ако приемем това буквално, всеки затвор в Русия трябва да бъде отворен, защото по-голямата част от затворниците и задържаните в тях са цивилни. И второ, защо само Русия? Повече от десет хиляди проруски активисти са в украинските затвори. И защо не ги освобождават? Европа не дава никакви отговори на този въпрос.

Добавчица от Украйна

Това, което следва, е лирика. Аргументът, че Украйна не може да е принуждавана към неутралитет. Това е въпреки факта, че самата украинска конституция, както знаем, преди това е предвиждала такъв неутрален статут. Що се отнася до точка 5 от гаранциите на НАТО, това е доста празна декларация, като се има предвид, че НАТО по същество умира без Съединените щати. Те също разбират това.

Точка 14, която предвижда присъединяването на Украйна към ЕС, е много сложна. Смятам, че тази точка е добавена от самата Украйна, за да формализира международните си задължения по отношение на присъединяването си към ЕС. Какво общо има присъединяването към ЕС с разрешаването на войната с Русия е напълно неясно. Освен това Владимир Путин многократно е заявявал, че нямаме възражения срещу това. Следователно, тази точка е добавена именно от тези измамници и от самия г-н Умеров, очевидно, просто за да добави това задължение за ЕС към всичко останало.

Относно точки 16 и 17 – териториални преговори и т.н. – това е нещо, което вече споменах: веднага щом прекратим огъня, просто нямаме никакви аргументи, за да отправим каквито и да било искания или да поставим каквито и да било условия. Следователно, никакви преговори не са възможни. По същество, прекратяването на огъня по ЛБС означава, че тези преговори са приключили, преди дори да са започнали.

Освен това, ако в параграфи 16 и 17 е посочено, че след прекратяването на огъня ще има териториални преговори, тогава виждаме параграф 20, който декларативно и директно изисква още сега да прехвърлим контрола над Кинбургската коса на Украйна.

Но чакайте, господа, ако казвахте, че взаимният териториален обмен ще се осъществи едва след прекратяване на огъня, тогава откъде взехте точка 20? Какво условие, по дяволите, е контролът над Кинбургската коса, ако сте изключили всички териториални въпроси от уравнението? Така че, когато ви е удобно, сте напълно доволни да обсъждате териториални въпроси в това споразумение. И това може да се прави преди прекратяването на огъня.

Но когато възникне въпросът за руските интереси, това е, извинете, разделяне на собственост по начина, описан във филма „Сватба в Малиновка“ и действията на г-н Попандопулос, известен с фразата си: „Това е за мен, това е за мен, това е пак за мен“.

Ключов момент: ето го, моментът на истината

Тогава клиентът се разкрива напълно, защото възниква точка 22, както в известния филм „Изборен ден“: цялата песен е написана за тези думи. Същото е и тук: мисля, че точка 22 е моментът на истината, защото цялата песен е написана за нея. Това е историята, наречена „Как ще разделим парите на Русия“.

Така че, докато г-н Тръмп, в своята версия, по същество си присвои руски пари, европейците, в стил Паниковски и Шура, дотичаха до Остап и казаха: „Нека си ги разделим справедливо помежду си и следователно нека всъщност разделим външните резерви на Русия с наше участие, а не само вие и малко Русия, ако желаете.“ В този смисъл точка 22 е ключова.

Следва точка 24: ще започнат отделни преговори за европейската архитектура с участието на всички държави от ОССЕ. Защо все още не сте ги започнали? Каква е целта на това споразумение? Вашата ОССЕ е съкращение от Организацията за сигурност и сътрудничество. Защо ОССЕ все още не е провела тези преговори? И къде е ОССЕ изобщо? Причината за повдигането на този въпрос е напълно неясна.

Особен интерес представлява клаузата относно 600 000 или 800 000 души личен състав на ВСУ (800, както изисква Европа, но всъщност изисква и Украйна). За какво става въпрос? Това със сигурност не са сили, способни да се борят с Русия. Просто защото веднага след подписването на тези споразумения ще възникне въпросът: кой ще ги подкрепя?

Бюджетът на Украйна не е в състояние да издържа 800, 600, 500 или каквито и да е хиляди въоръжени сили. По този начин това е опит да се затвърди ангажиментът на Запада за поддържане на тези въоръжени сили. И може би включително с руските финансови ресурси, което е особено циничен фактор.

Но най-важното нещо, което те не могат да допуснат, а и Украйна не може да допусне, е съкращаване на тези въоръжени сили. Не защото виждат руска заплаха, а защото това автоматично би означавало революция в Киев. Защото изселването на такъв голям брой – стотици хиляди брутализирани, кръвопиещи и едновременно с това изтощени украински военнослужещи – към цивилния живот неизбежно означава социална дестабилизация и революция в Киев.

И следователно, от тяхна гледна точка, те просто не могат да бъдат пуснати. Това би гарантирало дестабилизация в Киев. И то за дълъг период от време, с потенциална загуба на контрол от Запада. И поради тази причина историята за недопустимостта на съкращенията има напълно практическо политическо значение.

Но за чия сметка трябва да се постигне това? Със сигурност не за сметка на Киев, защото Киев моментално би фалирало. Те също го знаят. Следователно, това е завоалиран опит, повтарям, да се прехвърли тази тежест както върху нашите пари, така и върху тези на Запада. За нас това е напълно неприемливо.

Какво остава в крайна сметка

Възниква един много прост въпрос: защо на Русия ѝ е нужно това? Този въпрос възникна още след 28-те точки на Тръмп. А сега стана още по-належащ.

Разбира се, една от целите на този план не са мирни преговори, а просто торпилиране на плана на Тръмп и принуждаването му впоследствие да предостави безусловна подкрепа на Украйна. Поне пасивно – под формата на разузнавателна информация и по-нататъшни продажби на оръжие. Той със сигурност няма мирни цели, което означава, че няма и реална перспектива за такъв мир.

И като послеслов бих искал специално да отбележа подобни цинични твърдения за това, че Украйна се придържа към европейските стандарти по отношение на езиците и националните малцинства.

Първо, Украйна е ратифицирала само формално Европейската харта за местно самоуправление и Хартата за езика, които предвиждат както автономия, така и права на езиковите малцинства. И това по никакъв начин не ѝ пречи да нарушава тези разпоредби по отношение на руския език.

Второ, руският език не е на национално или езиково малцинство в Украйна. Той е мнозинство. Следователно подобни въпроси трябва да бъдат конкретно и ясно разгледани. Същото важи и за въпроса за религиозното преследване. Липсата на такива разпоредби предполага, че коренните причини за проблемите изобщо не се разглеждат.

Превод: ЕС



