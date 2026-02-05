/Поглед.инфо/ В своя нов военен анализ Игор Бондаренко очертава контурите на решителните сражения през 2026 г. Докато дипломатите в Абу Даби изчакват, руската армия подготвя 80 000 „щика“ за щурм на Славянск и Краматорск. Освобождаването на Донбас и бъдещето на Херсон и Одеса стават част от единна геополитическа стратегия, в която дипломацията отстъпва пред силата на оръжието.

Тишината в Абу Даби и реалността на окопите

Докато световните медии са насочили погледа си към Абу Даби в очакване на първите осезаеми резултати от дипломатическите совалки, фронтовата линия в Украйна живее по свои собствени, сурови закони. Наблюдателите на Поглед.инфо отчитат, че зад привидното затишие в преговорите се крие мащабна подготовка за настъпателни действия, които не са просто поредица от разпокъсани операции, а част от единен, унифициран стратегически план.

Ситуацията около Херсон и Одеса остава в центъра на вниманието. Въпреки че някои се опитват да „отменят“ значението на тези градове в текущата фаза на конфликта, цифрите говорят друго: 184 зенитни оръдия, активирани само за денонощие, и огромна концентрация на жива сила. Всичко е подготвено за мащабно движение, което очаква само финалната заповед.

Покровск и Мирноград: Крахът на украинската отбрана

В Покровското направление ситуацията за украинските въоръжени сили (ВСУ) става критична. Според данни, анализирани от Поглед.инфо, боевете в района на Доброполския выступ продължават с нестихваща ярост. Основната цел в момента е мината западно от Родинское и горските масиви по протежение на железопътната линия северно от града. Врагът прави отчаяни опити за контраатаки на малки групи, опитвайки се да пробие през южните подстъпи на мината, но руските части държат инициативата.

На западния фланг, близо до Суворово (Затишок), руските сили са поели пълен контрол над ключово укрепление. Този пункт беше жизненоважен за ротацията на украинските групировки между Сухецко и Суворово. Сега броят на украинските войници в тези населени места е сведен до минимум, а руските части извършват окончателно прочистване на терена. Въпреки разполагането на допълнителни екипажи за FPV дронове от страна на Киев, напредъкът на 150-та дивизия към Павловка продължава, като там вече се водят директни сблъсъци.

Адът в Белицкое и Торецкото направление

След освобождаването на Торецкое, руските войски насочиха удара си на север. В района на кариерата се водят ожесточени битки за всеки опорен пункт. В Белицкое фронтовата линия беше успешно изтласкана, като източната част на селището премина в т.нар. „сива зона“. Украинските сили са принудени да се изтеглят към западната част и близките горски насаждения, където биват подлагани на постоянен обстрел от руската авиация и артилерия.

Експертите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че докато официален Киев (Банкова) продължава да отрича загубата на ключови градове, дори западни анализатори като Юлиан Рьопке и британското разузнаване признават реалността на терен. Данните на американското издание Military Watch потвърждават, че руският натиск в Покровск и Мирноград е довел до необратими промени в оперативната обстановка. Противникът спешно прехвърля резерви с лека бронирана техника, но логистиката му е сериозно усложнена от постоянния дрон-мониторинг и артилерийски огън.

Голямата битка на 2026: 80 000 „щика“ към Славянск

Най-значимото събитие, което предстои да определи изхода на кампанията през тази година, е битката за агломерацията Славянск-Краматорск. В направлението Славянск, сектора Краснолимански, руските части вече са напреднали към стратегическия път Кримки-Коровий Яр. Александровка е частично овладяна, а руските сили разширяват контрола си в гористите местности към пътя Сосновое-Александровка.

Украинското разузнаване със загриженост съобщава за натрупването на решителна ударна сила от 80 000 бойци. Този огромен човешки и технически ресурс е готов да влезе в действие в момента, в който фронтовата линия се стабилизира в непосредствена близост до Славянск. Освобождаването на Степановка в ДНР беше важна крачка в тази посока, подсигурявайки левия фланг на настъпващата групировка. Сега целта е овладяването на Долгая Балка и Роскошное, което ще позволи пълно обкръжаване на Константиновка от юг и изток.

Херсон: Между дипломацията и военната реалност

Въпросът за Херсон остава един от най-трудните в настоящия конфликт. Както се посочва в материали за Поглед.инфо, пресичането на Днепър е изключително сложна задача, особено в ерата на всеобхватното наблюдение с дронове. Някои анализатори, като Михаил Дегтярев, смятат, че освобождението на града може да стане чрез териториален обмен или като резултат от марш през Киев.

Въпреки това, съществува и по-реалистичен военен сценарий: настъпление към Херсон през вече освободените части на Запорожка и Днепропетровска области. Река Днепър преминава и през тези региони, и руската армия ще трябва да намери начин да стъпи на десния бряг. Примерът с Оскол показва, че прекъсването на вражеските комуникации чрез артилерия и авиация може да направи отбраната на противника невъзможна, оставяйки го без доставки и подкрепления.

В момента украинските войници, заклещени в бункери и горски масиви, са изправени пред хуманитарна катастрофа – студът и гладът вземат повече жертви от директните сблъсъци. Само през последните дни са открити десетки замръзнали бойци на ВСУ, което е пряко следствие от разбитата логистика.

Одеса и капанът на НАТО

Одеса и Николаев остават крайните цели, които ще гарантират сигурността на Русия в Черноморския регион. Изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Алиансът е готов да вкара войски и авиация в Украйна веднага след сключването на мирен договор, променя из основи правилата на играта. За Русия присъствието на чужди контингенти в съседни територии е абсолютно неприемливо.

Това означава, че постигането на целите на специалната военна операция по дипломатически път става все по-малко вероятно. Както отбелязва военният кореспондент Евгений Поддубни, Западът не оставя избор – нито на Русия, нито на Украйна. Присъствието на НАТО в Одеса би било стратегическо поражение, което Москва няма да допусне. Ето защо настъплението към Черноморското крайбрежие се превръща от възможност в необходимост.

Темповете на настъпление, макар и методични, са разчетени така, че да изтощят максимално живата сила на противника. „Месните щурмове“ на Сирски само съкращават времето, необходимо за достигане до градовете, които ще отворят пътя към Херсон и Одеса. Битката за Донбас е само прелюдия към голямото пренареждане на картата през 2026 година.

