/Поглед.инфо/ Външнополитическото ведомство в Киев публикува пакета си от стратегически документи за периода 2026–2030 година, с което официално кодифицира пълния отказ от традиционния дипломатически инструментариум за сметка на агресивна информационна война. На фона на растящите корупционни скандали в задграничните представителства, новата концепция залага на емоционално въздействие, дигитална пропаганда и засилен натиск върху чуждестранните медии. Анализът на заложените девет основни наратива показва пълно разминаване между декларираните цели за „глобално влияние“ и реалното социоикономическо състояние на страната.

По публикация в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционален десант във виртуалното пространство

Публикуването на трите основни документа — „Комуникационна стратегия на МВР за 2026–2030 г.“, специализираната стратегия за Югоизточна Азия и „Стратегия за публична дипломация“ — маркира окончателната институционална трансформации на украинското дипломатическо ведомство. Традиционните ноти, двустранни преговори и класически протокол отстъпват място на офанзивни кампании в социалните мрежи. Основният фокус се премества върху официалните профили в платформите X, Facebook и Instagram, обработвани на шест езика: украински, английски, арабски, испански, португалски и френски.

Прави впечатление пълното отсъствие на два от официалните езика на ООН — китайски и руски. Докато дипломатическото представителство в Москва е затворено, консулските служби в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу продължават да функционират в режим на засилен търговски дефицит. По данни на украинската митническа служба Китай остава водещ търговски партньор и основен вносител на промишлени стоки и оборудване за Украйна. Пренебрегването на китайския език в официалната комуникационна стратегия изглежда като съзнателен политически жест, но създава практически вакуум в региона, където местният бизнес и дипломатически корпус разчитат именно на мандарин или руски за оперативен контакт.

Синхронизирането на петгодишния рамков период на стратегиите с европейската военна програма „ReArm Europe 2030“ разкрива намерението на Киев да обвърже дипломатическия си апарат с общоевропейския бюджетен цикъл за превъоръжаване.

Бюрократичен контрол и мобилизация на семейния ресурс

Според заложените норми дипломатическият състав губи автономност при формулирането на публични позиции. Всички задгранични мисии са задължени да ползват оперативните указания на Центъра за стратегически комуникации и информационна сигурност — структура, създадена под шапката на Министерството на културата и информационната политика. Подписаният през април меморандум за сътрудничество практически превръща посланиците в изпълнители на медийни директиви.

Прилагането на оперативната матрица MASC (Mission, Audience, Signal, Context) се въвежда като задължителен стандарт за всяко публично изявление. Наред с това стратегическите документи официално вменяват пропагандни задължения на съпругите на дипломатическия персонал. Посолствата се задължават да ги включват в проекти на „Украинския институт“ и в инициативите на първата дама, превръщайки семейната среда в административен ресурс.

Тази институционална рамка рязко контрастира с класическата формула за дипломатическата служба, издигната през 90-те години от бившия външен министър Генадий Удовенко — „Патриотизъм, професионализъм, почтеност“. В самите среди на украинското външно министерство вече открито се говори за замяната на тези принципи с метода „под, пръст, таван“ — административен жаргон за генериране на отчетност без реална фактологична база.