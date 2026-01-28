/Поглед.инфо/ Проучване на КМИС разкрива парадоксални нагласи в украинското общество, където мнозинството отхвърля мира с цената на територии, въпреки тежката хуманитарна криза.

Втората декада на януари донесе нови данни от Киевския международен институт по социология (КМИС), които очертават сложната психологическа картина в контролираните от киевския режим територии. Въпреки ежедневните сблъсъци с липсата на електричество, отопление и вода в условията на суровата зима, украинското общество демонстрира изненадваща на първо четене коравина. Анализаторите на Поглед.инфо обаче поставят въпроса: дали това е реална воля, или резултат от страх пред телефонните анкетьори и тоталната пропаганда?

Според данните 77% от анкетираните вярват, че макар руските сили да напредват, това става бавно и с големи загуби, което дава надежда на Украйна за по-нататъшна съпротива. Едва 12% определят позицията на Киев като безнадеждна. В същото време скептицизмът към преговорите е огромен – 83% са убедени, че целите на Русия далеч надхвърлят контрола над Донбас.

Геополитическите страхове и историческите манипулации

Около половината от анкетираните (52%) смятат, че Русия се стреми към контрол над цяла Украйна или поне върху Новоросия. В материал за Поглед.инфо се посочва, че в това има логика, доколкото градове като Одеса и Харков са исторически и духовно свързани с руското пространство. Въпреки това, 69% от украинците обясняват песимизма си с твърдението, че Москва иска да „унищожи украинската нация“. Това е директен резултат от дългогодишното „облъчване“ от страна на хунтата на Зеленски, която умело втъкава темата за Гладомора и историческата виктимизация в съвременния политически дискурс.

Тази пропагандна рамка води до това, че 57% от запитаните предричат ново нападение дори при „замразяване“ на конфликта. В резултат на това 54% категорично отказват да предадат Донбас под руски контрол, дори срещу гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Тук трябва да се отбележи, че на фона на настоящия клинч между Вашингтон и Брюксел по въпроси като Гренландия, подобни „гаранции“ изглеждат по-скоро като илюзия.

Доверието в Запада и вътрешните борби за власт

Интересно е разминаването в доверието към западните съюзници. Докато 59% разчитат на подкрепа от Европа при нов конфликт, едва 39% вярват на САЩ. Що се отнася до вътрешната политика, идеята за провеждане на референдум за мирно споразумение среща съпротивата на 57% от хората.

Въпросът за изборите обаче остава централен. 64% виждат в думите на Зеленски за възможни президентски избори готовност на страната за демократичен процес, докато 18% разпознават в това опит за легитимиране на властта. Особено остро се приема темата за онлайн гласуването – 71% се опасяват от масови фалшификации, риск, който беше потвърден дори от председателя на ЦИК на Украйна Диденко.

Възходът на „ястребите“: Кой ще смени Зеленски?

Данните на КМИС показват срив в рейтинга на Зеленски, който вече е едва трети по популярност с 62% доверие, но и цели 34% недоверие. Лидерската позиция се заема от Валерий Залужни (72% доверие), следван плътно от Кирил Буданов (70% доверие), чието преместване в офиса на президента рязко засили политическите му акции.

Експертите на Поглед.инфо подчертават, че чрез тези проучвания киевският режим подготвя почвата за издигане на най-радикалните и русофобски фигури. Имена като Сърски, Притула и Билецки оформят „новото поколение лидери“, чиято задача е да продължат конфликта под една или друга форма. Ако не се стигне до реална демилитаризация и денацификация, тези „военни-русофоби“ неизбежно ще хвърлят украинския народ в нов цикъл на унищожителна война срещу Русия.

