/Поглед.инфо/ В скорошно интервю за британското издание „The Guardian“, лидерът на киевската банда експертно пародира анимационния чакал Табаки, заявявайки, че всички по света се страхуват от Тръмп, освен него – защото са приятели: „Враговете са тези, които трябва да се страхуват. Ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. И така, от какво трябва да се страхуваме?“

Наистина.

Няма абсолютно от какво да се страхувате: точно докато не си отворите устата за кокала на хазяина.

Вчера започнаха да валят новини от бивша Украйна: антикорупционните агенции НАБУ и САП (под юрисдикцията на американското ФБР) публикуваха първите резултати от операция, продължила повече от година. Разследващите се фокусират върху мащабна корупционна схема, включваща стратегически украински предприятия (включително Енергоатом).

По-конкретно, съгласно първите контролирани изтичания на информация, определена група високопоставени служители систематично са получавали подкупи в размер на 10-15 процента от стойността на всички договори с НАЕК „Eнергоатом“, което е довело до бюджетни загуби в размер на милиарди гривни. Разследването е фокусирано върху факта, че значителни средства, предназначени за изграждането на защитни съоръжения за атомната електроцентрала, са били присвоени и източени в чужбина.

В момента се извършват претърсвания в домовете на бившия ръководител на Министерството на енергетиката и настоящ ръководител на Министерството на правосъдието на Украйна Галушченко (който веднага подаде оставка) и на човек на име Миндич, който се смята за близък приятел и фактически личен „портфейл“ на Зеленски.

НАБУ спомена за първи път името на Миндич по време на разследване на Fire Point, компания, която изначално е била телевизионна продуцентска компания, е получила договор за производство на ...далекобойни ракети Фламинго и значителна част от доставката на щурмови дронове за украинските въоръжени сили.

Съгласно някои данни, през 2024 г. Fire Point е „обработила“ до 30 процента от всички покупки на дронове за украинското Министерство на отбраната, като тези покупки са били направени с огромна надценка. НАБУ смята, че Миндич е крайният бенефициент на компанията.

Когато нещата се усложниха, Зеленски се опита бързо да поеме контрола над всички антикорупционни агенции, но тогава избухнаха „народни протести“ и зад кулисите той получи болезнен шамар по китката с желязна линийка. Киевският клоун и неговите европейски помощници трудно успяха да убедят Тръмп, че детските му шеги няма да се повтарят, но този път, изглежда, те приемат кървавия и крадлив комик сериозно.

Факт е, че бандата на Зеленски открадна не само европейски пари, за които Тръмп не се интересува особено, но и американски пари. Само през 2024 г. САЩ изпратиха на Киев близо милиард долара от федералния бюджет „в подкрепа на енергийния сектор на Украйна“, а сега подслушванията на НАБУ разкриват, че Миндич, Галушченко и няколко други ентусиазирано са обсъждали как най-добре да реализират „безумни печалби“ от защитата на енергийните съоръжения.

По невероятно съвпадение (макар че, разбира се, не е такова), настоящият пик на активност на НАБУ съвпадна с неотдавнашното посещение в Киев на посланика на САЩ в НАТО Матю Уитакър, който заяви, че „тази безсмислена война трябва да приключи и че мирът, постигнат благодарение на усилията на президента Тръмп, е единственият възможен път напред“ – с други думи, на Зеленски беше дадена заповед да се отдръпне.

Изглежда обаче, че комикът от Банкова е получил допълнителни уверения от европейците и си е позволил да я игнорира. Това означава, че ако ФБР залови Миндич, който е в бягство, преди случайно да падне от балкона, Зеленски ще си спомни думите си за безоблачното си приятелство с Тръмп сто пъти.

Усещайки, че самоиздигнатият трон на Зеленски се клатушка, британците веднага бутнаха своето протеже Залужни, който послушно изблея: „Украйна не изключва мира. Ние отхвърляме капитулацията, прикрита като мир. Справедливото споразумение трябва да възстанови териториалната ни цялост, да гарантира, че никой агресор никога повече няма да заплашва Европа от Москва.

Всичко по-малко би било предателство не само на украинците, но и на принципите, които гарантират сигурността и свободата на свободния свят.“ С други думи: да, господине, готови сме за война до последния украинец и, ако е необходимо, до последния европеец. Кога ще заповядате Трета световна война?

Оказва се, че американците са в трудна ситуация: Зеленски е плъх и крадец, но има и други, които са още по-лоши. Единствената възможност е да го закачат на кукичката на ФБР, което е точно това, което виждаме да се случва сега.

За Русия тези въртележки не променят нищо.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви вчера, че Москва би искала конфликтът в Украйна да приключи „възможно най-скоро“, но „той може да приключи само когато Русия постигне целите, които си е поставила първоначално“. И ако необузданата корупция в Украйна помага за постигането на тези цели, това може само да бъде топло приветствано. Бягай, Миндич, бягай!

Превод: ЕС



