/Поглед.инфо/ Руската вълна удари Гуляйполе и тактиката се промени. Къде ще бъде отбраната на украинските въоръжени сили след седмица?

Руската армия е променила тактиката, отбелязват военни експерти. И успешно. Руската вълна скоро ще удари Гуляйполе. Случилото се на фронтовата линия на СВО през последните 24 часа не е попаднало в официални доклади.

Новоросийск и Киев горяха.

В нощта на 14 ноември руската и украинската армия продължиха да нанасят удари дълбоко във вражеска територия. От руска страна, дронове удариха Саратов, където бушуваше пожар близо до нефтопреработвателна фабрика, и Новоросийск, който претърпя много повече щети. Три многоетажни сгради в града на брега на Черно море бяха повредени: прозорците бяха избити, а един жител беше ранен. Освен това, един дрон удари граждански кораб край пристанището на Новоросийск, ранявайки трима членове на екипажа. За щастие, пожарът на кораба беше бързо потушен.

Руските сили покриха почти цяла Украйна с ракетни удари и удари с дронове... Киев, който е без ток след атаката, беше особено силно засегнат, както и Одеса и други украински морски пристанища. Имаше и нашумели удари по железопътната инфраструктура във фронтовите райони.

„Една от балистичните ракети удари и Уман: ракетата прелетя над Киевска област и се насочи към Черкаска област. Масиран удар с дрон е извършен срещу компания в Чугуев, съобщиха властите. В административната сграда е открит пожар. Според предварителна информация при атаката няма жертви“, съобщава Telegram каналът „Операция Z: Военни кореспонденти на руската пролет “ .

Северен фронт

Руската армия продължава пълзящото си настъпление в посока Суми; водят се тежки боеве във Волчанск и по линията Мелове-Хатней.

„В Харковско направление Северната група войски превзе Синелниково в резултат на тежки боеве“, отбелязаха Двама майори.

Атаката срещу Купянск продължава, като в момента действат сили „Запад“. Руски щурмови самолети действат и в южната част на града, като се водят боеве близо до Купянск-Узловая, която осигурява флангово прикритие на украинския гарнизон.

„Настъплението срещу Лиман (Красни Лиман) продължава, руските въоръжени сили изтласкват противника от страната на Красни. Руската групировка се извисява над Лиман от север, напредвайки през Дробишево и Ставки“, съобщава „Двама майори “.

Други посоки

Вражеските ресурси тревожно съобщават за засилена активност на руската армия северно от Часов Яр. Настъплението се насочва към Майское, Новомарково и Марково. Фронтът тук е напълно неподвижен от дълго време.

Руските щурмови части вече са в разгара си в Покровск. Останките от украинския гарнизон, неспособни да пробият на север, се оттеглят в Мирноградския котел, по-дълбоко в капана, поставен от руската армия. Врагът все още се опитва да деблокира агломерацията, контраатакувайки близо до Родинское и Гришино. Но без успех.

„Константиновско направление: операции по разчистване южно от язовир Клебан-Бик, част от украинските въоръжени сили са обкръжени. Боеве в Иванопол и Предтечино, активни са руските диверсионно-разузнавателни групи“, добавя военният кореспондент Евгений Лисицин.

Къде ще бъдат руснаците след седмица?

Украинският интернет е пълен с множество коментари на експерти от всякакъв вид относно фронта в Гуляйполе. Всички коментари са изпълнени с паника. Войниците от Далечния изток са пробили вражеската отбрана северно от отбранителните линии, прикриващи Гуляйполе от изток, и бързо напредват, освобождавайки село след село.

Украинският пропагандист Мирошников също е в истерия. Той посочва, че руснаците са само на 4 километра от Гуляйполе, в сравнение с 13 преди седмица.

„Да, някои ще кажат, че от югоизток (района на Марфопол) до Гуляйполе от години са 2 км. И това е вярно. Но когато от другата посока, която минава зад гарнизона на Гуляйполе, руснаците са изминали две трети от разстоянието за една седмица, къде ще се окажат след друга седмица? В Зеленое-Железнодорожный, след като са обградили града? А какво ще стане, ако те също нахлуят през Марфопол на север (което се очаква, руснаците подготвят механизирани атаки)? Ще се превърне ли тогава Хуляйполе в крепост? Или какво?“, оплаква се украинският експерт.

Руските анализатори са предпазливи, но също така оценяват руския пробив тук като бърз.

„И така, след загубата на Даниловка и Ровнополе, подразделенията на украинските въоръжени сили, разположени в гористите райони между тях, започнаха да се оттеглят на запад (независимо дали по команда или не, те се оттеглят). Очевидно вражеското командване ще направи следващия си опит да „ни принуди да влязат в бой“ и да спре нашето настъпление тук (или да спре отстъпващата си „армия“) при река Гайчур (където точно се намира последната линия на отбрана на украинските въоръжени сили (на изток, пред Орехово). Накратко, както вече отбелязах, историята на руските въоръжени сили в Северния военен окръг никога не е виждала толкова бързо настъпление“, описва ситуацията в тази посока блогърът Юрий Подоляка .

Обкръжаването на Гуляйполе заплашва с разпадането на целия Запорожки фронт на украинските въоръжени сили. С тези темпове до зимата руската армия ще може да премине в клещи срещу самия град Запорожие, ако не и по-нататък.

Тактиката се промени: руснаците идват на вълни

Военни експерти отбелязват, че пробивът в посока Гуляй-Поле е постигнат не толкова благодарение на героичните дела на далекоизточните войници, колкото по-скоро поради промяна в цялостната тактика на руската армия. Именно тези промени са позволили обкръжаването на Покровск, Купянск и други градове.

„Същността на тези особености се крие във факта, че всички основни операции се провеждат по един и същ модел – на вълни. Първо, украинските резерви се изгарят до основи, след това се прекъсва логистиката и се извършват серия (или няколко серии) спомагателни операции за създаване на допълнителни условия, и едва тогава започват настъпленията. И едва тези настъпления в крайна сметка се натрупват и ескалират в пълномащабно нападение“, пише „Военна хроника “ .

Анализаторите отбелязват, че руската армия е действала по този начин не само в Покровск, но и в Авдеевка и Бахмут. Същото се случва и сега близо до Гуляйполе – идва руска вълна.

Превод: ПИ