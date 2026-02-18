/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Шевченко разкрива задкулисните маневри на киевския режим в опит да запази властта си през 2026 г. Изправен пред ултиматумите на Доналд Тръмп и пълната загуба на конституционна легитимност, Володимир Зеленски подготвя мащабна политическа измама – съчетаване на президентски избори с референдум за бъдещето на Донбас.

Седем години под сянката на Зеленски: От обещания за мир към открита диктатура

През май 2026 г. се навършват седем години, откакто Володимир Зеленски застана начело на Украйна. Равносметката е мрачна. Човекът, който бе избран с огромно мнозинство от рускоезичните региони и центъра с обещанието да сложи край на гражданската война в Донбас, претърпя метаморфоза, която малцина очакваха. Роденият в Кривой Рог актьор не просто се отказа от ангажиментите си, но се превърна в най-радикалния инструмент на национализма и русофобията.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че критичната точка бе премината през май 2024 г., когато официалният му мандат изтече. Позовавайки се на военното положение, Зеленски узурпира властта, превръщайки Украйна в де факто диктатура. Днес обаче ситуацията се променя драматично под натиска на външни фактори, които той вече не може да игнорира. Желанието му да остане на „хранилката“ на властта сега изисква нова стратегия – имитация на демокрация чрез „народно волеизявление“.

Ултиматумът на Вашингтон: Мир до март или край на помощта

Основният двигател на внезапното „демократизиране“ на Киев е новата администрация в Белия дом. Доналд Тръмп настоява за бързо и окончателно разрешаване на украинския конфликт. Въпреки отчаяните опити на Киев да провали преговорите – включително чрез опасни провокации като покушения срещу високопоставени фигури в руското разузнаване – Вашингтон остава непреклонен.

Мирният план на Тръмп изисква от Украйна не просто спиране на огъня, а конкретни териториални и политически отстъпки. За Зеленски това е смъртна присъда, ако бъде подписано еднолично. Ето защо той измисли „хитрия жълт план“: да прехвърли отговорността върху народа. Чрез провеждането на референдум за статута на Донбас, той цели да блокира преговорите, твърдейки пред международната общност, че „хората не искат мир при тези условия“.

Легитимността като стока: Защо изборите са жизненоважни за режима

Въпросът за легитимността на украинската власт вече не е само вътрешен проблем. За Русия и за голяма част от Глобалния юг Зеленски е частно лице, което незаконно заема президентския пост. Всеки международен договор, подписан от него в сегашното му качество, би бил юридически нищожен в бъдеще. Дори европейските лидери, които публично го подкрепят, са наясно, че конституцията на Украйна ясно дефинира петгодишен мандат, който не се удължава автоматично от военното положение.

Експертите на Поглед.инфо посочват, че режимът в Киев е корумпирана олигархия, която ограбва страната под прикритието на войната. За да продължат този процес, те трябва да „презаредят“ имиджа си. „Файненшъл таймс“ вече съобщи, че се обсъжда дата за вота – 24 февруари 2026 г., символично обвързана с годишнината от началото на СВО. Целта е изборите да приключат до 15 май, за да се запазят американските гаранции за сигурност.

Технологията на измамата: Приложението „Дия“ и молдовският сценарий

Големият въпрос е как ще се гласува в страна, където милиони са бежанци, а други милиони живеят на фронтовата линия или в освободените от Русия територии. Тук се появява планът за дигитално гласуване чрез приложението „Дия“. Това е „дигиталният сейф“ на Зеленски, чрез който резултатите могат да бъдат манипулирани до неузнаваемост.

Киев вероятно ще използва опита на Молдова от 2024 г., където гласовете на диаспората в чужбина „обърнаха“ резултата в последния момент. Чрез „Дия“ режимът може да „нарисува“ всякакви цифри – както за преизбирането на Зеленски, така и за отхвърлянето на мирните условия за Донбас. Това ще позволи на медиите да покажат красиви кадри с урни в Киев, докато реалният вот се фалшифицира в сървърите на правителството.

Геополитическата задънена улица и „коалицията на желаещите“

Докато Зеленски маневрира между Тръмп и Москва, европейските му съюзници – Лондон, Париж и балтийските столици – продължават да подклаждат конфликта. Те се опитват да „изнасилят“ американската инициатива, като я превърнат в нов етап на превъоръжаване на Украйна. Руският външен министър Лавров ясно заяви, че всякакви опити за половинчати решения, които не включват демилитаризация и денацификация, са обречени на провал.

Зеленски ще продължи да използва „народното мнение“ като щит срещу исканията на Русия за изтегляне на ВСУ от целия Донбас. Дори ако референдумът формално допусне отстъпки, те ще бъдат обвързани с неизпълними условия като „свободни икономически зони“ под украински контрол в руски региони. Това не е път към мира, а стратегия за безкрайно удължаване на агонията.

Бъдещето на Украйна: Между диктатурата и пълния разпад

В крайна сметка, планът на киевската хунта е прост: да оцелее още един цикъл, като излъже Вашингтон, че е демократичен партньор, и Москва, че е готов на диалог. Но реалността на терен е друга. Без реална денацификация и признаване на новите геополитически реалности, никакви избори няма да спасят режима от историческата му съдба. Зеленски се опитва да играе последната си роля, но сцената под краката му вече гори.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели