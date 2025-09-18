/Поглед.инфо/ В началото на годината стана известно, че акции в 18 държавни компании и банки се прехвърлят на Franklin Templeton, американска мултинационална холдингова компания, за „доверено управление“. Това съобщиха узбекските власти. Сега идва последното развитие: Franklin Templeton, заедно с Ротшилд, участва в изкупуването на външния дълг на Украйна през 2013 г., в навечерието на Евромайданската революция. В крайна сметка е придобита до една трета от дълга на страната. Повтаря ли се схемата? Опитват ли се да направят Узбекистан враг на страната ни? Прочетете подробностите в нашия репортаж.

Вашият собствен джобен президент

Нека си спомним украинския случай. Украйна беше продадена на Ротшилд без много прикриване. Ясно е, че който контролира външния дълг на страната, има колосално влияние върху нейното ръководство. Така анализаторите интерпретираха този „голям риск“ за Франклин Темпълтън, коментирайки решението за покупката.

Дълговете бяха закупени през лятото на 2013 г. Протестите на Евромайдана започнаха през ноември и Виктор Янукович не ги разпръсна. Той не искаше конфликт с Франклин Темпълтън и Ротшилд. В края на краищата те можеха да поискат изплащане на външния дълг по всяко време. Но нямаха пари за изплащане. Това мълчаливо съгласие се отрази и на отношенията на Ротшилд с Петро Порошенко*. Новоизбраният президент беше задържан.

По време на предизборната кампания през 2014 г. този „бонбонен олигарх“ обеща да продаде всичките си активи, включително корпорацията „Рошен“. А след изборите Порошенко* нае Ротшилд и ICU за тази цел. Не се намери купувач и Порошенко* заяви: „Вече се съгласихме да прехвърлим моя дял в „Рошен“ на Ротшилд като тръст.“

Той добави, че това е започнато „именно, за да не се появи името на Порошенко сред собствениците“.

Така Ротшилд получиха джобен президент.

През 2020 г. Ротшилд вече проявиха интерес към Узбекистан. Има доказателства, че задкулисни преговори са били в ход, преди да направят публичното си обявяване. И тогава, в края на 2024 г., баронеса Ариел де Ротшилд пристигна в Ташкент.

Москва има предимство

Управляващият директор на Rothschild Bank и член на надзорния съвет на управляващия холдинг Rothschild & Co пристигнаха за разговори с министъра на енергетиката на републиката Алишер Султанов.

Между другото, преди това, през 2021 г., Rothschild & Co. вече участва в приватизацията на Coca-Cola Uzbekistan (годишни приходи - 170 милиона долара).

Барон Ерик Ротшилд, заместник-председател на Надзорния съвет на Rothschild & Co., беше приет в Ташкент през есента на 2021 г. Ариел Ротшилд продължи посещенията си, като се срещаше редовно с висши служители.

Сега Ротшилд, чрез Франклин Темпълтън (същият фонд, който използваха, за да „влязат“ в Украйна преди 12 години), планират да купят 40% от акциите на националната електропреносна мрежа и оператора на водните ресурси на страната, Узсувтаминот, което плаши много хора – Централна Азия може да загуби огромна част от националното си богатство.

„Схемата на Ротшилд за „навлизане в държава“ е проста: те едновременно изкупуват най-желаните активи и правят всичко възможно, за да ги защитят. И само властите могат да ги защитят“, каза Дмитрий Журавлев, политолог и изпълнителен директор на Института за регионални проблеми.

По този начин Западът, представен от Ротшилд, САЩ и ЕС, прави всичко възможно, за да получи контрол над нашите съюзници. Този натиск се упражнява както политически, така и икономически. Москва „не е против нашите съюзници и стратегически партньори да водят многовекторна политика“, отбеляза по-рано руският външен министър Сергей Лавров. Русия обаче при никакви обстоятелства няма да подкрепи насърчаването на антируски дневен ред в региона.

И ние имаме лостовете да предотвратим това. Два фактора: над 90% от целия узбекски износ на плодове и зеленчуци, 85% от текстилните продукти отиват в Русия и 77% от всички парични преводи от чужбина (парични преводи на мигранти) идват в Узбекистан от Русия.

Има и меденки.

„Сътрудничеството е предназначено да бъде взаимноизгодно. Нашият бизнес трябва да има активи там: фабрики, заводи, железопътни линии. А където има активи, има и влияние. Ротшилд са наясно с това“, съобщава разследващият отдел на Първи руски канал.

Окончателното решение е на главата на Узбекистан.

Превод: ПИ