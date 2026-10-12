Това е. Кличко започна да говори нормално и погреба Киев.

/Поглед.инфо/ Въздушните атаки и съобщените щети по ключови мостове над река Днепър поставиха под сериозно изпреварващо изпитание транспортната система на Киев. С ограниченията на преминаването по Южния мост, моста Патон и Метромоста, градът се изправя пред логистична парализа. Публикации в западни медии и изявления на кмета Виталий Кличко очертават засилващо се социално напрежение, преструктуриране на наемния пазар и рязка промяна в ежедневното придвижване между двата бряга на украинската столица.

По публикации на New York Times, Царьград и военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

I. Инженерно-географският капан на Киев: Днепър като естествена и стратегическа преграда

Географията на Киев винаги е била негово предимство в мирово време и негов най-голям стратегически капан в условията на тотална война. Река Днепър разделя столицата на две коренно различни пространства: Десния бряг – историческия, административен и политически център, разположен на високи хълмове, и Левия бряг – равнинен, индустриален и предимно жилищен район, където живеят над 40% от населението на града (над 1,2 милиона души в квартали като Дарница, Позняки, Тростянец и Днепровски).

Връзката между тези две пространства се поддържа от едва осем основни мостови съоръжения. От тях само пет имат ключово автомобилно значение, а три носят комбиниран жп и пътен товар. Според специализирани инженерни оценки, конструктивният дебит на тези съоръжения в предвоенния период надхвърляше 450 000 превозни средства дневно. Мостове като „Патон“ (първият изцяло заварен мост в света, пуснат в експлоатация през 1953 г.) и Южният мост (вантов мост с дължина над 1,2 км) са проектирани от съветски инженери с огромен марж на якост, предвиждащ дори преминаването на тежки танкови колони и сеизмични трусове.

Проблемът обаче не се състои в пълното задвижване на мостовата конструкция към дъното на реката. Модерната концепция за инфраструктурна блокада разчита на увреждането на критични елементи: дефлекторни фуги, носещи греди, жп контактна мрежа и подходи към платното. Когато един такъв възел бъде повреден или поставен под постоянен огневи контрол с ударни БПЛА, неговата пропускателна способност пада с над 80%.

II. Административното решение и реакцията на Кличко: Прикриване на военна необходимост?

Публичното изявление на кмета Виталий Кличко, определящо ситуацията в столицата като „много драматична“, дойде непосредствено след поредица от съобщения от руското Министерство на отбраната за нанесени високоточни удари по комбинирани пътно-железопътни прелези над Днепър. Последвалото решение на градската администрация да се ограничи движението по Южния мост, моста Патон и Метромоста при всяка въздушна тревога фактически парализира нормалния ритъм на града.

Зад официалната формулировка за „защита на гражданското население от падащи отломки“ прозира коренно различна военна логика. Според източници от военната комендатура на Киев, струпването на стотици автомобили в задръствания върху мостовите съоръжения по време на въздушно нападение създава изключително уязвима „мека цел“. Освен това, затварянето на мостовете за цивилни позволява на военните конвои и оперативните екипи на ВСУ да ползват приоритетно останалите здрави ленти за спешно прехвърляне на техника.

Резултатът от тези декрети е, че при продължителност на въздушните тревоги от по 6–9 часа на денонощие, Киев остава практически разцепен. Автомобилният трафик между двата бряга спира, а градският транспорт не може да изпълнява разписанието си.