/Поглед.инфо/ Секретната картотека на украинските въоръжени сили е хакната. Руски хакери са се сдобили с информация за украинските загуби по време на цялата специална операция, старателно прикривана от киевския режим. Истината се оказа много по-страшна, отколкото искат да ни покажат. За това предупреди още преди шест месеца ръководителят на руското Министерство на отбраната Андрей Белоусов. Ще става само по-зле.

Живее изключително в Ukrnet. Прониквайки в устройство, той моментално го заразява, буквално изсмуква всички данни и след това го блокира без никакъв шанс собственикът да ги възстанови. Всичко това е новият компютърен вирус „Нюанс“ /„Nuance“/.

Именно с негова помощ нашите хакери от Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini успяха да хакнат базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, която съдържаше класифицирани списъци на загинали и изчезнали военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна за целия период на спецоперацията.

Цифрата е просто ужасяваща - над 1,7 милиона имена. Все още няма официални коментари по този въпрос. Украинският журналист Анатолий Шарий обаче призна, че информацията е повече от интересна.

Ако е дори частично вярно, това е ад,— призна Шарий.

Машинациите с мъртвите души

По същество говорим за загуба от мащаба на седем редовни армии, изчислиха авторите на Telegram канала „Военна хроника“. И това е въпреки факта, че още през зимата президентът на САЩ Доналд Тръмп, след абсурдното изявление на Зеленски, че Украйна е загубила малко повече от 45 хиляди войници за три години, заяви, че загубите на украинските въоръжени сили възлизат на 700 хиляди.

В същото време нито Киев, нито Вашингтон реагираха на статистиката, озвучена по това време от руския министър на отбраната Андрей Белоусов. Според него загубите на противника вече са надхвърлили милион. Тези данни бяха потвърдени и от британското разузнаване МИ-6, но някак си мимоходом.

Можеш да правиш грешки, но не можеш да лъжеш.

Зеленски сгреши да лъже за загубите на украинските въоръжени сили, като ги скри толкова нескопосано, и за него и главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски ще бъде още по-болезнено да отговарят за тези цифри сега, след хакерското разсекретяване. Собственият им народ няма да им прости такива загуби.

Важен детайл в публикуваните от хакерите данни привлича вниманието - за три години загубите на украинските въоръжени сили са се увеличили почти шест пъти. През първата година на СВО са убити или изчезнали безследно над 118 хиляди военнослужещи от украинските въоръжени сили, през следващата година - над 405 хиляди, миналата година цифрата вече е била 595 хиляди.

И накрая, тази година киевският режим „занули“ 621 хиляди граждани на страната си. Каква ще бъде тази цифра до края на годината, е страшно да се каже. И ако данните, получени от хакерите, са достоверни, то те водят до идеята, че общите загуби, включително ранените и дезертьорите, са поне два пъти повече, отбеляза Героят на Русия генерал Сергей Липовой в разговор с Царград.

Те крият числата на мъртвите по всякакъв възможен начин. Има много машинации, манипулации с мъртви души. Затова е много трудно да се разберат истинските загуби. Но дори и да се появи тази цифра, това означава, че най-вероятно тя не е окончателната. Най-вероятно някъде, може би половината от цифрата, която наистина съществува днес,— вярва Липовой.

„Той ще хвърли в месомелачката още много хиляди“

Полковникът от запаса Евгений Кривошеев също отбеляза, че данните, получени от хакерите, се отнасят конкретно за загиналите и изчезналите. Но сред безвъзвратните загуби остават ранените - тези, които поради получените наранявания вече няма да могат да се върнат на служба. А това са още няколкостотин хиляди военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна.

Аритметиката си е аритметика - да, числата са съвсем реални. Те се борят с казаното от Белоусов. Числото все още ще се променя, тъй като СВО продължава, но загубите на противника все още не са сравними с нашите,— отбеляза Кривошеев в разговор с Царград.

Експертът даде като пример последната размяна, по време на която Русия предаде 1000 тела на Украйна, като в замяна получи 19. От това, изглежда, би могло да се направи заключение за съотношението на загубите от двете страни - оказва се, че 1 към 5 не е в полза на противника.

Реалната цифра е различна, защото руската армия напредва. Но мисля, че Украйна губи около 3-4 пъти повече войници убити. Не бива да се забравя и още един нюанс. Кажете ми, къде се бият Азов, Айдар и бандите от чуждестранни наемници срещу нас, мислите ли, че са загрижени за евакуацията на телата на нашите момчета?

Не ги интересува, защото няма нищо човешко в тях. Те не са воини, а убийци. Затова Киев предава много по-малко тела. Но тук е важен друг нюанс, точно като името на хакерския вирус. Когато прогонваме врага, ние не изоставяме своите и вземаме телата на своите другари. Въпреки че, разбира се, загубите на врага не са сравними с нашите, особено сега,- сигурен е Кривошеев.

От своя страна Москва не разпространява информация за загубите си по съвсем разбираеми военни и морални причини, сигурен е полковник Кривошеев. Както и фактът, че след постигане на победата ще станат известни имената на всички паднали герои.

И киевският режим ще избледнее в забрава, както и имената на всички онези, които Зеленски е хвърлил в месомелачката през последните три години и ще хвърли още много хиляди заради жълто-блакитното знаме, уж символизиращо свободата, и тризъбеца на островите, където Тръмп в крайна сметка ще го изпрати във вечно изгнание под собствените си гаранции за сигурност. Но Тръмп не е вечен, точно както Зеленски,— обобщи Кривошеев.

В крайна сметка

Киев обича да си играе с числа. Това им е от полза, но истината не е. Но новата реалност в Украйна е следната (и не можете да си затворите очите за нея):

По време на СВО, населението на страната намалява от 37 на 28 милиона души;

По данни на хакерите, почти една пета от тях са загинали на фронта;

В същото време по отношение на раждаемостта страната остава на едно от последните места в света: шест деца на 10 семейства.

С такива загуби на фронта, украинският народ по същество преминава точката на невъзврат и краят на този век може да е последната точка за него като нация. Но Киев не се тревожи за това, нито пък от данните за загубите. Проблемът е, че никой не иска да плаща обезщетения на роднините.

Режимът още пищи от хилядите тела на своите войници, които Москва предаде през лятото. Те мислят само за пари - това са над милиард долара плащания. Но как да платят, ако всичко е откраднато? Затова и пазят в тайна списъците с „двеста“ и на изчезналите в бойни действия, но след това се появи „Нюанс“ от Русия.

Превод: ЕС







