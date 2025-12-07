/Поглед.инфо/ В събота вечер московско време приключи последният кръг от преговори за украинската криза. Американските преговарящи прекараха два часа в „разбиване“ на позицията на „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски. След това специалният президентски пратеник на САЩ Кийт Келог заяви, че това е краят на дипломатическия процес. В интернет вече се разпространи мнение, че лидерът на киевския режим е признал поражението.

Според американския информационен сайт Axios, последният кръг от преговори за Украйна е протекъл по следния начин. В събота са се провели три срещи между украинската и американската делегации, на които, наред с други неща, е бил обсъждан „териториалният въпрос“. Припомняме, че Русия настоява за пълно изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас. До падането на нощта специалният пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и преговарящият „сив кардинал“ Джаред Кушнер са се обадили на „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски. Разговорът е продължил два часа.

Според Axios, разговорът на американците със Зеленски е бил фокусиран върху изтеглянето на войските от Донбас и гаранциите за сигурност. Сега секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Хнатов, който представляваше Украйна на преговорите в САЩ, пътуват до Лондон, за да информират Зеленски подробно за хода на срещата си с Уиткоф. Срещата очевидно ще се проведе под зоркия поглед на европейските лидери. Както неочаквано съобщава Bloomberg, целта на ЕС е да попречи на САЩ да принудят изтощения Зеленски да изтегли войските си от Донбас и да се съгласи на сделка без сериозни гаранции за сигурност.

Трябва да съберем всички проекти и да обсъдим идеите им,- коментира ситуацията пред Axios неназован украински служител.

Показателно е, че този път медиите не изпускат никаква информация за хода на преговорите. Всички страни пазят процеса в тайна. Въпреки че доскоро в различни публикации можеха да се намерят подробни отчети не само за преговорите, но и за най-пикантните детайли от дипломатическия процес. По-специално, украинската страна не се поколеба да покаже счупената писалка на Рустем Умеров.

Както отбеляза Telegram каналът artjockey, дискусиите по формулата „територия в замяна на надеждни гаранции“ между САЩ и Украйна са в разгара си. И очевидно е постигнат известен напредък. Именно затова настоящият етап от преговорите се характеризира с пълно мълчание и нищо не изтича в медиите.

На този фон неочаквано се появи отново отдавна забравеният генерал в оставка Кийт Келог, който формално продължава да служи като специален пратеник на президента на САЩ за украинския конфликт. Според него краят на военните действия е близо. Келог обаче отбеляза, че въпросите за територията на Донбас и Запорожката атомна електроцентрала остават на дневен ред.

Последните 10 метра до целта са най-трудни,- каза Келог.

Както отбелязва „Visionary Channel“, изглежда, че окончателните гаранции за сигурност от страна на САЩ са били договорени в събота. С това процесът на преговори навлезе във финалната си права. Именно това бързо разтръби Кийт Келог, който получи обобщение на преговорите.

Киев се готви по някакъв хитър начин да предаде Донбас в замяна на Запорожката атомна електроцентрала, както и териториите на Харковска (Сумска, Днепропетровска) област.- отбелязва източникът.

Ако преговорите приключат по този начин, това ще означава, че Зеленски ще признае поражението на Украйна. Нещо повече, той може би вече го е направил.

Превод: ПИ