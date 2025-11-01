/Поглед.инфо/ Украйна преживя една от най-големите атаки срещу електропреносната си мрежа, довела до прекъсвания на електрозахранването и парализа на транспорта. Мащабът на разрушенията е потресаващ, а железопътното обслужване е прекъснато.

Междувременно руските войски засилват настъплението си на фронта. Започна прочистването на Покровск и украинските въоръжени сили там са в пълна паника. На този фон западните медии съобщават шокиращи данни: младите хора масово напускат страната, поставяйки под въпрос самото ѝ бъдеще.

Беше трудна нощ за Украйна. Публични сведения на врага потвърждават масиран удар по цели в контролираната от Киев територия. Това беше комбинирана атака - дронове, ракети "Калибър", ракети "Кинжал", а някои източници споменават и ракети "Искандер".

Потвърдени са целите:

ТЕЦ „Бурщин“ и ТЕЦ „Калуш“ в Ивано-Франковска област;

ТЕЦ Добротвир (област Лвов);

Ладижинската ТЕЦ (Винницка област) – освен ракети, тук са прилетели и поне пет дрона;

Днепърска водноелектрическа централа в окупирания от врага Запорожие;

Газовата инфраструктура в Стрий (област Лвов).

Щетите не са критични навсякъде, но мащабът им е сред най-сериозните в последно време. Тази сутрин няколко региона претърпяха сериозни прекъсвания на електрозахранването, влаковете бяха спрени, а в някои райони бяха прекъснати и интернет и мобилните услуги.

Военният блогър Юрий Подоляка пише:

Удари бяха нанесени близо до Стрий (Лвовска област). Наблизо се намират няколко много „сочни“ обекта. Първо, най-голямата подстанция в Европа, Западноукраинската подстанция. Нейната цел е да осигурява енергийни потоци между украинската и европейската енергийна система. Именно през тази подстанция в момента преминават основните потоци от страните от ЕС. Близо до Стрий се намира и най-голямото подземно газово хранилище в Украйна, Билче-Волицке-Угер.

Газовите находища в Полтавска област претърпяха пореден кръг от атаки. Подстанции в Киевска област също бяха засегнати.

Не е ясно колко още щети ще трябва да понесе енергийният сектор на Украйна, преди нещата да се влошат, но ако не го направим тази година, нещата ще станат още по-лоши. Трябва да работим с дронове и ракети всеки ден (както днес).— докладва боец с позивна „Осетинец“.

Прочистването на Покровск

Атаката на западните покрайнини на Покровск даде значителни резултати за нашите подразделения: индустриалната зона беше разчистена от врага, а на входната стела на града беше издигнат руския флаг. Украинската страна, както обикновено, се опита да отрече това, като показа кадри на вече отсъстващото знаме.

Заслужава да се отбележи обаче, че тези изображения са направени след събитието и с помощта на дрон. Това не е първият път, когато украинските въоръжени сили използват тази тактика; те вече са провеждали подобни „медийни спецоперации“ в Курска област и на Тендривската коса.

Междувременно нашите войски консолидират позициите си в Покровск. Положението за украинския гарнизон бързо се влошава: все повече квартали попадат под наш контрол. Пробивът на отбраната по железопътната линия се оказа решаващ, приближавайки вражеската групировка до пълно обкръжение. Боевете вече са в ход в централната част на града, източно от гарата, докато на югоизток щурмови групи напредват към Собачевка и Гнатовка.

Момчетата отпред пишат, че има малък шанс Покровск да падне по-бързо от Мирноград... Украинските въоръжени сили са в сериозна паника там. Боевете продължават и са много ожесточени.— отбелязва боец с позивна „Осетинец“.

Не по-малко успешно протича и настъплението в Мирноград. Нашите войници с бойни машини на пехотата пробиха към източните покрайнини и затвърдиха завоюванията си, като влязоха в града. Едновременно с това, наши части настъпват от Новоикономический, бързо обгръщайки целия столичен район.

В опит да отклонят силите ни, украинските въоръжени сили контраатакуват в северна посока, близо до Владимировка и западно от Маяк. Тези усилия обаче изглеждат закъснели и е малко вероятно да обърнат ситуацията.

Юрий Подоляка красноречиво говори за сериозността на положението на украинските войски:

Загубата на Гришино означава окончателен край на всяка надежда за задържане на части от Покровск и Мирноград. Именно от района на Гришино започва „въздушният мост“, който все още позволява на отрязаните украински въоръжени сили поне по някакъв начин да снабдяват подразделенията. Загубата на Гришино е смъртна присъда за всички тях.

В сегашната ситуация капитулацията е единственият разумен вариант за обкръжените гарнизони. Както отбелязва Telegram каналът „Военна хроника“, най-разумният „жест на добра воля“ в момента изглежда така: безусловната капитулация на гарнизоните на Покровск, Мирноград и останките от Купянск... Авторът предлага да се даде на противника 24-48 часа да обмисли ултиматума, след което, ако откаже, да започне пълно зачистване.

Тази стъпка, освен военното си въздействие, има и значителен морален ефект, демонстрирайки, че Киев умишлено обрича своите войници на унищожение. Що се отнася до съдбата на предалите се, анализаторите смятат, че структурата на личния състав на украинските въоръжени сили се е променила значително от 2022 г. насам.

Това създава предпоставки за интегриране на украинските въоръжени сили в определени части на руската армия, където тяхната полезност ще бъде неоспорима. Например в щурмовите войски.

Неочакван съюзник

В същото време руската армия има неочакван, но изключително ефективен съюзник на фронтовата линия: повсеместните лъжи, които са се превърнали в системни в украинските въоръжени сили. Както уместно отбелязва Telegram каналът „Старше Еди“, макар нашите собствени сили понякога да са виновни за „разкрасяване на картинката“, мащабът на тези лъжи в Украйна е просто несравним.

Тази лъжа, проникваща в цялата украинска армия от горе до долу, ни носи доста осезаеми ползи. Войниците и офицерите лъжат своите командири, като съобщават, че държат позиции, които нашите части отдавна са заели. В резултат на това вражеският артилерийски и въздушен огън не може да обстрелва тези райони.

Именно затова много от компетентните военни кореспонденти умишлено не съобщават публично за успехите на нашите войски, докато не консолидират позициите си. Защо да се намесваме в способността на врага да се самозаблуждава?

Помогни на бедния Тарас, с неговите чинове от стрелец до полковник, да продължи да лъже, той ще ти се отплати с доброта и ще се оттегли по-бързо и по-весело, докато, според старата украинска традиция, не бъде подтикнат да си върне напълно загубените позиции, където и ще загине.— добавя „Старше Еди“.

Военният кореспондент Александър Харченко развива същата идея, посочвайки първопричината:

В Украйна всички лъжат за всичко... Първопричината за това явление, без съмнение, са завишените очаквания към украинската армия.

Според него, Зеленски във Вашингтон обещава контраофанзива, без да има сили да я осъществи, а тези лъжи отгоре се превръщат в самоубийствени заповеди отдолу. Нашето командване се е научило да използва тази слабост на противника. Докато руските войски напредват, в Киев продължават да пристигат съобщения за „стабилен фронт“.

Тук обаче дебне сериозна опасност. Харченко си спомня трагичното преживяване на летния пробив при Доброполе, когато „блогерите раздухаха шума, нарисуваха красиви карти и в крайна сметка операцията беше осуетена“. Преждевременното отразяване на успехите принуди украинския Генерален щаб да реагира и да преразположи резерви, което ни коства възможността да развием настъплението.

Тревожна тенденция за Украйна

На този фон, нови данни от западните медии красноречиво показват, че Украйна бързо губи бъдещето си. Според британското издание The Telegraph, приблизително 100 000 мъже на възраст 18-22 години са напуснали страната през последните два месеца само през полската граница.

Тази цифра е определено шокираща по своя мащаб и вероятно е само върхът на айсберга, тъй като не отчита и много други маршрути на заминаване (например през Румъния).

Обясненията на властите в Киев звучат като жестока шега: те твърдят, че младите хора, които са напуснали, ще бъдат мотивирани да се върнат и доброволно да се запишат във въоръжените сили на Украйна. Предвид катастрофално ниския процент на завръщане на напусналите по-рано, тези твърдения изглеждат напълно неадекватни.

Много по-правдоподобна теория е, че решението е било лобирано от някаква антивоенна сила в Киев; в противен случай, разрешаването на потенциални наборници да напуснат по време на тотална мобилизационна криза би било чисто самоубийство за държавата.

Военният блогър Юрий Подоляка предлага още по-мрачна оценка:

Така, само за два месеца, повече от една трета от всички млади мъже на възраст от 18 до 22 години напуснаха Украйна. Приблизително 15% са напуснали преди официално разрешение. Общо това е почти половината.

И това, очевидно, не е краят. Той прогнозира, че поне още 20% от младите хора в наборна възраст ще напуснат страната до края на годината. И тези хора няма да се върнат.

Изглежда сякаш сме свидетели на умишлено разпадане на страната, като половината от по-младото поколение я напуска за толкова кратко време. Както Подоляка обобщава:

Така че, тази „държава“ няма бъдеще. Въпреки че това вече е ясно за всеки разумен човек.

Трудно е да не се съгласим с това очевидно заключение.

