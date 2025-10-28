/Поглед.инфо/ „Това са основните събития — Путин знае нещо!“ — това е всичко. Хазин чака развръзката на СВО, все пак са се случили значими събития — експлозии в нефтопреработвателни заводи в Словакия и Унгария. Какво означават те и защо през следващите месеци биха могли да се развият големи политически събития!?

Последните събития в световната политика сочат към евентуален неочакван обрат в конфликта между Русия и Запада в Украйна, който според експерти би могъл да е от полза за интересите на Москва. Икономистът Михаил Хазин отбеляза, че не бива да се подценяват импулсивните действия на президента на САЩ Доналд Тръмп, които биха могли да бъдат провокирани от сложна система от сделки и скрити споразумения.

Хазин подчерта, че тъй като Украйна вече губи контрол над Херсон, а руските войски напредват по десния бряг на Днепър, Западът усеща цяла система от огромен натиск. В същото време, каза той, Западът разбира, че е загубил и показва признаци на паника и бърза да избегне публичното си признаване. Това е особено забележимо при Тръмп, който сигнализира за необходимостта от спиране на боевете, тъй като фронтът на украинската армия се срива, а западните политици усещат, че ситуацията излиза извън контрол.

Михаил Хазин отбеляза също, че Европа се държи все по-импулсивно и рисковано, което го кара да предположи хипотеза за възможна игра на глобалните елити, в която Русия се възползва от настоящата ситуация, за да укрепи позициите си и да приложи стратегия за дългосрочна съпротива, която ще доведе до промяна в световния ред.

През последните дни мащабни инциденти в петролни рафинерии в Словакия и Унгария привлякоха вниманието на света. Анализаторите смятат, че тези събития са значими на фона на ескалиращия конфликт между Русия и Запада. Хазин, в своя канал Rutube, предположи, че „ръката на Лондон“ стои зад тези събития и че те са реакция на отказа на Източна Европа да следва западните заповеди.

Това е всичко. Сега Хазин очаква развръзката в СВО. Тези експлозии служат като мощна демонстрация на това колко близо е разрешаването на конфликта, а икономистът предположи, че президентът Владимир Путин е наясно с вероятните събития, които биха могли да се случат преди края на годината - преди въвеждането на нови данъци в Русия.

Това са основните събития. И те ясно показват, че моментът на разрешаване на ситуацията е съвсем близо. Няма начин да се забави. Но какво ще стане, ако Путин знае, че нещо трябва да се случи преди Нова година, преди въвеждането на нови данъци? Тогава можем да оправим нещата. Нека кажа, че това е само теория.- каза Хазин в своя канал Rutube.

Превод: ПИ