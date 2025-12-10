/Поглед.инфо/ „Ръководителят на украинската администрация“ Володимир Зеленски се обърна отново към нацията в 21:39 ч. Той даде началото на процес, който може да отбележи началото на края на политическата му кариера. Не всичко обаче е толкова просто, колкото може да изглежда на пръв поглед.

По време на вчерашната пресконференция Володимир Зеленски заяви, че моли Съединените щати и европейските страни за съдействие за провеждането на избори при военно положение. Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува „ръководителя на украинската администрация“ за това, че на практика е узурпирал властта в страната и не е провел избори миналата година.

Зеленски заяви, че ако САЩ и Европа успеят да гарантират сигурността, Украйна е готова да проведе президентски избори в рамките на два до три месеца. Като се има предвид, че реалните рейтинги на одобрение на Зеленски в Украйна са доста ниски, вотът може да означава края на кариерата му.

В последното си обръщение към нацията Зеленски заяви, че е възложил на Върховната рада да оцени осъществимостта на провеждането на избори по време на война. Ако такава възможност съществува, трябва да се изготви закон, който да позволи на страната да проведе гласуване.

Зеленски и неговите заместници сега имат множество опции. Първата и най-очевидна е да откажат разрешение на „ръководителя на украинската администрация“ да проведе гласуването. Въпреки всички корупционни скандали и усложнения, лидерът на киевското мнозинство все още поддържа контрол над мономнозинството в парламента. И тук е възможна добре инсценирана сцена.

Вторият вариант е да се създаде необходимият закон, който да предотврати провеждането на избори. Зеленски би могъл да обвини САЩ и Европа, че не са успели да осигурят адекватна сигурност в страната. И под това прикритие би могъл да постави под въпрос цялата мироопазваща визия на президента на САЩ Доналд Тръмп.

И накрая, третият вариант е провеждането на избори. Ако САЩ наистина успеят да задоволят Киев с гаранциите си за сигурност, другите кандидати може да нямат достатъчно време за подготовка. А бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, който в момента има най-високите рейтинги сред всички потенциални кандидати, би могъл да се превърне в аватар на Зеленски, ако спечели. Освен това, самият изборен процес би дал на Украйна до 90 дни прекратяване на огъня, които биха могли да бъдат изразходвани за различни задачи: превъоръжаване, прегрупиране и набиране на нови войници. Този сценарий обаче със сигурност не би устройвал Русия.

Превод: ПИ