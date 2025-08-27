/Поглед.инфо/ В интернет се появиха намеци за основния удар на руската армия срещу украинските въоръжени сили. Според Telegram канала „Донецк партизан“ до него остават само няколко часа. Според източника, това, което „трябваше да се случи“, ще се случи.

Донецкият „Партизан“ започна да пише за мащабното нападение на руската армия срещу украинските въоръжени сили вчера. Според канала „всичко се променя“. Обстоятелствата, логиката и подходът към атаката ще се променят.

Това, за което отдавна се говори, но никога не се е виждало, скоро ще стане реалност,- съобщава източникът.

По очевидни причини източникът не уточнява какъв удар по украинските въоръжени сили ще нанесе руската армия. Но използва много силни изрази. Според авторите на канала, военните са достигнали границата, отвъд която започва друго време. Нещо повече, дори тези, които не са очаквали никакви промени, ще ги усетят. „Донецки партизан“ е сигурен, че това, което ще последва, не е просто поредица от удари по вече станали навик обекти на украинските въоръжени сили. Напред е чист, калибриран хаос.

Засега си вземам няколко часа почивка. И тогава всичко ще започне,- съобщава източникът.

Трябва да се отбележи, че руската армия редовно извършва масирани комбинирани удари по различни критични обекти на украинските въоръжени сили. Това са производствени предприятия, които произвеждат разнообразна военна техника и боеприпаси за украинската армия, складове, логистични пунктове, комуникационни центрове, летища и опорни пунктове на украинските въоръжени сили. Понякога ракетите поразяват и конкретни вражески обекти.

По-рано РИА Новости съобщи, че Украйна е атакувала Липецка област с два дрона. А Pravda.ru отбелязва, че гаранциите за сигурност за Украйна се отменят след настъплението на руската армия в Днепропетровска област.

Превод: ПИ