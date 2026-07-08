Тръмп допуска възможност за затваряне на небето над Украйна срещу контрол над минералните ресурси

/Поглед.инфо/ Заявленията на американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха на НАТО в Анкара отварят напълно нова, открито транзакционна страница в отношенията между Вашингтон и Киев. Твърденията, че САЩ могат да поемат контрола над украинското въздушно пространство в замяна на икономически концесии и достъп до критични минерални ресурси, показват радикалната промяна в геополитическата стратегия на Белия дом. Този анализ разглобява механизма на предлаганата сделка, техническите абсурди на т.нар. „затворено небе“ и реалните икономически залози, които превръщат конфликта от идеологически сблъсък в корпоративно споразумение за разпределение на активи.

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Търговската логика на сигурността в кулоарите на Анкара

Срещата на върха на НАТО в Анкара през юли 2026 г. се превърна в декор за пазарлък, който излиза далеч извън рамките на традиционната евроатлантическа реторика. Изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че Вашингтон може да наложи затваряне на небето над Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност, не е емоционален жест, а класическа застрахователна оферта. На масата в Анкара беше поставена концепция, която превръща военната мощ на Пентагона в стока, срещу която се изисква съответното икономическо обезпечение.

Според разпространената информация Белият дом предлага модел, при който бъдещото споразумение между Киев и съседните страни трябва да бъде по-стабилно и дългосрочно от споразуменията за прекратяване на огъня, сключвани в Близкия изток, по-конкретно тези визиращи отношенията с Иран. Това сравнение само по себе си е индикация за мащаба на скептицизма във Вашингтон. Препратката към иранския казус показва, че американската администрация не вярва на празни декларации, а търси юридически и икономически обвързващи договори, които притежават реален механизъм за принуда.

Тук обаче възниква сериозен логически разрив. Как точно държава, която в продължение на четири години избягваше директния военен сблъсък, изведнъж ще се съгласи да пресече червената линия и да изпрати своите военновъздушни сили да контролират небето над Източна Европа? Версията за „затвореното небе“ звучи добре в рамките на политическия пиар, но оперативните числа и реалностите на противовъздушната отбрана отказват да я потвърдят. Налагането на зона, забранена за полети (No-Fly Zone), изисква не просто патрулиране, а физическо унищожаване на всяка радарна и зенитна система, която би могла да застраши американските самолети. Това означава директни удари по обекти извън границите на Украйна.

Техническият абсурд на „затвореното небе“ и реалният капацитет на ПВО

Зад политическата фраза „затваряне на небето“ стои тежка военна логистика, която изисква ресурси, с каквито Вашингтон в момента не разполага в излишък. Според неофициални оценки на военни експерти, за осигуряването на подобна зона над територия с мащабите на Украйна е необходимо постоянно присъствие на поне няколко ескадрили изтребители от пето поколение F-35, подкрепени от самолети за далечно радиолокационно откриване AWACS и огромна мрежа от наземни системи за противовъздушна отбрана.

Вместо директно участие на американски пилоти, в Анкара беше лансирана далеч по-прагматична и реалистична схема – лицензиране на производството на зенитно-ракетни комплекси Patriot на украинска територия. Това е административен и индустриален ход, който прехвърля тежестта на отбраната върху местната индустрия, като същевременно я обвързва дългосрочно с американските патенти и вериги за доставки. Предоставянето на лиценз за Patriot е безпрецедентна стъпка, но тя изисква години за реализация. Изграждането на производствени мощности за толкова сложна технологична система в условия на перманентен конфликт е логистичен кошмар.

Институционалната рамка на Raytheon и Lockheed Martin не позволява бърз трансфер на технологии без строги държавни гаранции за защита на интелектуалната собственост и секретните компоненти. Твърди се, че евентуалното производство ще бъде ограничено до сглобяване на определени типове ракети-прихващачи (например PAC-2 или PAC-3 MSE), но не и на самите радарни станции AN/MPQ-65, които представляват сърцевината на комплекса и се произвеждат изключително в САЩ под строг контрол.

Минералният залог: Колко струва сигурността

Най-важният и циничен детайл от разговорите в Анкара беше признанието, че Съединените щати вече са получили съответните дялове от земя в Украйна, богата на минерални ресурси. Това извежда анализа от сферата на сигурността и го вкарва директно в полето на геоикономиката. Украйна притежава едни от най-големите запаси в Европа на критични суровини – литий, титан, графит и редкоземни метали, разположени основно в източните и централните части на страната.

Калкулацията на Белия дом е проста. Американската военна помощ и дипломатическият чадър не са безплатни услуги, а инвестиция с фиксирана възвращаемост. Подписването на договори за концесии и прехвърлянето на собственост върху земя с високо съдържание на полезни изкопаеми е реалната валута, с която Киев плаща за забавянето на военните действия и за правото да получи лицензи за модерно оръжие. Тези минерални ресурси са жизненоважни за американската технологична индустрия и програмите за енергиен преход, особено в контекста на опита за намаляване на зависимостта от азиатските пазари за суровини.

Въпросът, който остава без ясен отговор в документите от срещата, е как точно САЩ възнамеряват да експлоатират тези ресурси, ако находищата се намират в непосредствена близост до фронтовата линия или в зони под чужд контрол. Това подсказва, че бъдещите контури на мирното споразумение се чертаят не по етнически или исторически граници, а по географската карта на подземните богатства. Земята се превръща в залог за сигурност, а суверенитетът се фрагментира на корпоративни зони на влияние.

Дипломатическият заден вход и телефонната линия с Москва

Паралелно с разговорите със Зеленски, американският президент обяви и планове за провеждане на директен телефонен разговор с Кремъл. Това показва, че Вашингтон играе ролята на класически брокер, който преговаря едновременно и с двете страни, опитвайки се да наложи параметрите на сделката. Признанието на Тръмп, че другата страна в конфликта разполага със „значителна военна мощ“, е отрезвяващ детайл, който контрастира с досегашната реторика на НАТО за предстоящ колапс на противника.

Дипломатическият заден вход се използва за сондиране на почвата относно границите на компромиса. Ако Вашингтон гарантира затваряне на небето, това трябва да бъде договорено с другата суперсила, за да се избегне случаен инцидент, който би задействал Член 5 от Вашингтонския договор. Следователно става дума не за едностранно военно налагане, а за координирано разграничаване на въздушните пространства и зоните за сигурност. Моделът наподобява линиите за деконфликтизация, които функционираха в Сирия, но в много по-голям мащаб и с много по-висок залог.

Съществува обаче дълбоко съмнение дали Кремъл би се съгласил на каквато и да е форма на американско военно присъствие в небето над Украйна, дори под формата на отбранителни гаранции. Историята на разширяването на НАТО показва, че всяка инфраструктура на Алианса в близост до границите се разглежда като екзистенциална заплаха, което прави американските разчети изключително уязвими на терен.

Иранският прецедент и устойчивостта на договорите

Сравнението, което беше направено между бъдещото споразумение и прекратяването на огъня с Иран, заслужава отделен аналитичен разрез. Твърдението, че договорът за Украйна ще бъде „по-силен“, е риторичен прийом, целящ да успокои източноевропейските съюзници. В действителност международноправните споразумения от такъв тип са толкова силни, колкото е силна волята на следващата администрация в Белия дом да ги спазва. Самият Тръмп по време на първия си мандат едностранно оттегли САЩ от ядрената сделка с Иран (JCPOA), което е най-доброто доказателство за крехкостта на подобни документи.

Този исторически контекст вероятно се отчита отлично и в Киев, и в Москва. Договор, базиран на икономически транзакции – земя срещу оръжейни лицензи – има по-голям шанс за оцеляване в очите на републиканската администрация, защото е измерим в долари и материални активи. Проблемът е, че такъв тип архитектура на сигурност не премахва причините за конфликта, а просто го замразява до момента, в който балансът на силите се промени отново.

Числата, свързани с финансовата помощ и стойността на прехвърлените суровини, остават класифицирани, но самият факт, че те се обсъждат на политическо ниво, показва, че фазата на идеалистичната подкрепа е приключила. Навлиза се в ерата на суровия прагматизъм, където всеки кубичен метър въздушно пространство има своята цена в тонове литий и титанова руда.