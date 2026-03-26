/Поглед.инфо/ Дмитрий Бавирин анализира дълбокия разлом в украинския елит след преговорите във Флорида. Докато светът е вперил очи в Иран, в Киев се разиграва истинска драма на предателство и геополитическо отрезвяване. Зеленски вече не е актив, а пречка за „златния дъжд“ от западни пари, които биха потекли само при мир с Русия.

Вътрешният фронт: Медийната империя на Фиала влиза в боя

Дори в Русия малцина обърнаха сериозно внимание на последните мирни консултации между американската администрация и украинските представители, тъй като информационният поток бе доминиран от ескалацията около Иран. В Киев обаче срещата във Флорида се превърна в централна тема, обсъждана с настървение и безмилостна критика към Володимир Зеленски. Най-болезненият удар бе нанесен не от външен враг, а „в гръб“ – от средите на тези, които доскоро крепяха идеологическата рамка на режима.

Един от най-опасните вътрешни противници на украинския лидер в момента е банкерът и медиен магнат Томаш Фиала. Този 51-годишен чех, архитект на инвестиционната компания Dragon Capital, е усвоил до съвършенство изкуството на оцеляването в украинската мътна вода. Неговата стратегия винаги е включвала наличието на мощни лостове за влияние върху изпълнителната власт. Въпреки че екипът на Зеленски се опита да неутрализира част от тези механизми, Фиала остава изключително влиятелен чрез своята медийна империя.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Фиала не е приятел на Русия. Той е класически представител на прозападната олигархия, спонсор на ВСУ и бизнес партньор на структурите на Джордж Сорос. Неговите активи, включително партията „Голос“, са острието на русофобията в Украйна. И все пак, неговата сегашна враждебност към Зеленски го прави парадоксално полезен за дестабилизирането на киевския лагер.

„Украинска правда“ и присъдата над Кривой Рог

Конфликтът между Фиала и Зеленски вече премина в гореща фаза на страниците на „Украинска правда“ (УП) – издание, което чехът купи през 2021 г. Историята на този вестник е тясно свързана с превратите и политическите трусове в Украйна, започвайки от убийството на Георгий Гонгадзе. Сега УП публикува репортаж, който звучи като политическа некролог: Зеленски се е провалил в най-важното си задължение – да поддържа жизненоважната връзка с Вашингтон.

За украинския елит Америка не е просто съюзник; тя е мистичен източник на всичко – пари, технологии, оръжие и легитимност. Без американската опека животът на украинския чиновник губи своя смисъл и, което е по-важно, своята доходност. Публикацията на Фиала, цитираща анонимни източници от обкръжението на президента, прави смазващ извод: заради ината и личните амбиции на Зеленски, Америка е приключила с Украйна в досегашния ѝ формат.

Дипломатическият разгром в Анкъридж и Флорида

„След Анкъридж Америка престана да бъде съюзник или дори посредник“, твърдят източниците на УП. В международната дипломация посредникът е безпристрастен, докато в случая Вашингтон вече използва открит натиск и заплахи за блокиране на разузнавателна информация и оръжейни доставки, за да принуди Киев към отстъпки. Основният лайтмотив на американските искания е болезнено ясен: изпълнение на условията на Москва, изтегляне на ВСУ от Донбас и прекратяване на огъня.

Перспективата Украйна да остане напълно сама в този конфликт вече не е теоретична плашилка, а реалност, която чука на вратата. Зеленски обаче се очертава като основната пречка пред всеки мирен процес. Той продължава да залага на радикализацията, позволявайки на неонацистките батальони да разширяват влиянието си, което създава парадоксална ситуация. От една страна, те са неговата гвардия срещу „предателството“, от друга – тяхната активност може да доведе до военен преврат, който окончателно да довърши украинската държавност.

Три години война или мирният „златен дъжд“

Зеленски няма намерение да се оттегля. Според информацията, той е наредил подготовка за поне още три години военни действия, като през това време избори няма да има, а той ще остане върховен главнокомандващ. Логиката му е проста: да дочака следващия американски президент, надявайки се, че след Доналд Тръмп ще дойде някой по-отстъпчив. Въпросът, който Поглед.инфо поставя, е дали дотогава ще съществува държава, на която Киев да бъде столица.

Алтернативата, предлагана от лагера на Фиала и неговите западни куратори, изглежда примамлива за изтощения елит. Ако Украйна приеме условията, обсъждани с американците, тя ще бъде залята от „златен дъжд“ – милиарди за възстановяване и реални гаранции за сигурност за остатъчната територия. „Но как това би могло да се приложи при сегашния лидер, просто не мога да си представя“, признава високопоставен служител от Банкова. Това е елегантен начин да се каже, че Зеленски е излишен.

Народът не е готов, но елитът търси „табакерата“

Анонимните източници в екипа на президента признават нещо страшно: „Хората не са готови да се борят още няколко години без подкрепата на САЩ“. Това е признание за пълно изтощение. Ако това уравнение бъде решено от изкуствен интелект, лишен от морал, той би посочил най-краткия път – физическото отстраняване на лидера, който пречи на прогреса. Бавирин прави исторически паралел с епохата на Павел I и прословутата „табакера“, с която заговорниците решават политическия въпрос.

Публикацията на Фиала не призовава директно за преврат, но тя поставя елита пред брутална дилема: или безкрайните трудности на Зеленски, или парите и мирът без него. Народът в случая няма думата – той е зает да бяга от мобилизацията или да оцелява в тъмното. Решението ще се вземе в триъгълника между силовите структури, олигархията и Вашингтон.

Геополитическият шахмат на Тръмп

В крайна сметка всичко опира до Доналд Тръмп. Ако той премине от заплахи към действия и спре разузнавателния и военен поток към Киев, Русия ще получи исторически шанс за окончателно решение на украинския въпрос. Но Тръмп е разсеян от иранската авантюра, която вече се превръща в оперативна безизходица.

Тук идва иронията на историята. Владимир Жириновски някога съветваше Буш-младши да не напада Ирак. Днес светът има нужда от подобен глас, който да каже на Тръмп: „Остави Иран, реши въпроса с Киев“. Единственият начин да се спре агонията е чрез хирургическа намеса в политическото тяло на Украйна, където Зеленски отдавна е престанал да бъде символ на съпротивата и се е превърнал в заложник на собственото си оцеляване.

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.