/Поглед.инфо/ Публикациите в американските медии и изявленията в социалната мрежа TruthSocial за постигнато „енергийно примирие“ между Вашингтон, Москва и Киев показва сериозно разминаване между публичния политически PR и реалното състояние на дипломатическите сондажи. Докато американската администрация се опитва да тушира ръста на цените на горивата на световните пазари преди междинните избори през ноември, военните действия продължават с пълна сила. Според източници от Вашингтон и Киев, задкулисният план, донесен от пратениците Джаред Кушнер и Стив Виткоф, се сблъсква с липсата на правен механизъм за изпълнение, усложнена от критичния дефицит от 27 милиарда долара в украинския бюджет за отбрана и настъплението на руските сили в Донбас.

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Илюзията за „енергиен мораториум“ и пазарната реалност

Публичното обявяване на „енергийно примирие“ от страна на Доналд Тръмп в TruthSocial бе форсирано от вътрешнополитическата динамика в САЩ, а не от реално подписан протокол между участващите страни. Върху ценовите равнища на дизеловото гориво на световните борси оказва пряко влияние забраната за износ на руски петролни продукти, удължена административно до 31 януари 2027 г. Тази мярка бе въведена от Москва с цел насищане на вътрешния пазар след поредицата от удари с безпилотни апарати срещу рафинерии в Сизран, Таганрог и други промишлени центрове.

Твърди се, че американският президент се опитва да ограничи икономическия отзвук от конфликта с Иран, който допълнително притиска пазарите на суров петрол. Информацията на Financial Times, цитираща кореспондента Кристофър Милър, сочеше, че в Киев се работи по параметрите на подобен мораториум, но окончателни текстове липсват.

Официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че спадът в износа на горива наистина дестабилизира международните пазари. В същото време от отговора му стана ясно, че Москва третира призивите за спиране на атаките срещу икономическа инфраструктура като пожелателни, докато руските въоръжени сили продължават да изпълняват поставените задачи. Нещо повече – на следващия си брифинг Песков пряко обвърза евентуалното ограничаване на ударите с цялостно премахване на западните санкции върху руския енергиен износ и осигуряването на необезпокоявано търговско корабоплаване за петролните танкери в Черно и Балтийско море.

Манвеврите в Киев и разширяването на списъка от искания

Реакцията от страна на Володимир Зеленски показа стандартната тактика за размиване на тесни специализирани споразумения. Вместо да ограничи дискусията до рафинериите и нефтопроводите, киевската администрация незабавно постави като условие спирането на ударите срещу цялата електропреносна мрежа, генераторните мощности, логистичните възли, складовите бази за хранителни стоки и пристанищната инфраструктура.

По оценка на военни наблюдатели, подобно разширяване на обхвата обезмисля предложението за Москва. От началото на 2026 г. методическото поразяване на украинската енергийна система и жп трансформаторни станции е основен инструмент за ограничаване на прехвърлянето на западна техника към фронтовата линия. Приемането на исканията на Киев би дало възможност на украинските въоръжени сили да преминат през есенно-зимния период без критичен недостиг на електроенергия и горива за военната логистика.

Каналът Colonelcassad отбелязва, че за Украйна всяко временно спиране на огъня извън фронтовата линия е тактическа пауза за възстановяване на техническия потенциал. Желанието на Киев е конфликтът да бъде капсулиран единствено по линията на съприкосновение, без да се засяга тиловата инфраструктура, осигуряваща функционирането на държавния апарат.