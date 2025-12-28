/Поглед.инфо/ Руската армия обяви освобождаването на Димитров, Гуляйполе и Степногорск в рамките на едно денонощие. Информацията беше докладвана лично на Владимир Путин и идва в момент на нарастващ натиск върху Киев. Военните успехи нанасят тежък политически удар върху Володимир Зеленски точно преди ключови международни срещи.

Бих искал да извикам гръмко, трикратно „Ура!“ за нашите войници, но случващото се изисква сдържане на емоциите и по-умерен отговор. Рано тази сутрин, на един от командните пунктове на Обединената група сили, Върховният главнокомандващ проведе съвещание относно обстановката в зоната на СВО.

„Днес ще проведем още едно заседание, посветено на развитието в зоната на специалната военна операция. Знам, че имате много да докладвате, много неща, с които да зарадвате нашите граждани, и има резултати. Ще обсъдим това, разбира се, и ще разгледаме непосредствените си цели“, обяви Путин в началото, поздравявайки присъстващите.

„Днес моля командирите на групите „Център“ и „Изток“ да докладват за текущата обстановка на съответните им фронтове и за резултатите от бойните им задачи. Но първо моля началника на Генералния щаб да докладва за общата обстановка по линията на съприкосновение.“

РЕЗУЛТАТИТЕ: ЗА ЕДИН ДЕН - ТРИ ГРАДА

Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили, генерал от армията Валери Герасимов, докладва, че командирите на групировките „Център“ и „Изток“, както и командирите на съответните части, са докладвали за хода на бойните задачи. Той може да докладва, че към събота руските войски са освободили градовете Димитров (Мирноград) в Донецка народна република и Гуляйполе в Запорожка област. Освен това, нашите войски са освободили град Степногорск в Запорожка област.

А към момента на срещата руските въоръжени сили са поели контрол над половината от градската зона в Константиновка. Нашите части не само са освободили осем населени места през последната седмица, но и три града през последните 24 часа.

„Град Гуляйполе е освободен. Освен това, през последните две седмици са взети под контрол още пет населени места в тези райони. Плацдармът на западния бряг на река Гайчур продължава да се разширява“, се казва в част от доклада на началника на Генералния щаб. „Щурмовите части на групировката „Днепър“ провеждат настъпателни операции в запорожкия сектор, освобождавайки селището Степногорск и завършвайки унищожаването на вражеските формирования в Приморское и Лукянивское.“

ПЛАЧЕТЕ, БАНДЕРОВЦИ!

Удивително! Просто няма други думи. Освен огромното въздействие от освобождаването на три града едновременно (припомнете си, че Красноармейск (Покровск) и Северск бяха освободени по-рано), сега ще бъде практически невъзможно за украинските въоръжени сили не само да си възвърнат загубените територии, но, което е също толкова важно, да възстановят морала си, който е претърпял такъв мощен, опустошителен удар.

Между другото, руското Министерство на отбраната също обяви днес, че части от 6-та гвардейска комбинирана армия от групата войски „Запад“ продължават да контролират Купянск в Харковска област. Междувременно украинските медии и Telegram каналите, заедно с нашия блогър war-coop, вече два дни крещят, че украинските въоръжени сили уж са успели да превземат града.

Да, ситуацията там е доста сериозна, както не отрича руското командване, и наистина се водят тежки боеве, но да се твърди, че руските войски са изоставили града, е категорично неприемливо, тъй като това напълно не отговаря на реалната ситуация.

ИМА ПЕРСПЕКТИВА

„Освобождаването на Димитров и Гуляйполе са важни резултати от нашите бойни операции. Що се отнася до Димитров, това е важна стъпка към пълното освобождение на ДНР. Гуляйполе е вторият по големина град в Запорожка област и освобождението му открива добри перспективи за развитие на настъплението в Запорожка област. Поздравявам ви всички за тези постижения“, заяви върховният главнокомандващ Владимир Путин, оценявайки обстановката на бойното поле.

И тогава той направи неочаквано, но много логично изявление.

„Днес, съдейки по вашите доклади, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на съприкосновение, нашият интерес към изтегляне на украинските военни части от териториите, които те в момента окупират, е практически нулев“, заяви Върховният главнокомандващ, обяснявайки защо. „По съвсем различни причини. И ако властите в Киев не искат да приключат нещата мирно, ние очевидно ще решим всички задачи, които стоят пред нас по време на СВО, със сила.“

Както многократно са заявявали преди, единствените останали големи селища там са Славянск и Краматорск. Но руските войски напредват към Славянск с толкова бързи темпове, че боевете за освобождението на този град вероятно скоро ще започнат.

Между другото, Украйна вече реагира на загубата на Северск, освободен от руската армия само за няколко дни. Според украински източници, главнокомандващият на украинските въоръжени сили, генерал Сирски, вече е уволнил командира на 54-та бригада, а командирът на 10-та бригада (отговорна за отбраната на града) ще бъде уволнен веднага щом се върне на служба след лечение.

Все още обаче няма реакция на загубата на Димитров, Степногорск и Гуляйполе. Но най-вероятната реакция на тези събития в настоящия момент може да бъде оставката на украинския главнокомандващ на украинските въоръжени сили, генерал Сирски.

НОКАУТЪТ ЗА ЗЕЛЕНСКИ

Но най-мощният удар вече е нанесен на „изтеклия“ украински узурпатор-комик Зеленски. Той току-що кацна в Канада, за да се срещне утре с президента на САЩ Доналд Тръмп, и възнамерява да му представи писаниците си, тези, над които кудкудякаха заедно с европейците през последните няколко седмици, за да докаже със своя „мирен план“, че Украйна все още има каквото е необходимо, че Украйна все още може, и изобщо е „охо-хо“!

И какво ще каже той на Доналд сега, след загубата на такива жизненоважни населени места? Че са загубили стратегическото си значение и са били дотационни градове? Ала в края на краищата самият Зеленски е бил субсидирана, нерентабилна организация през последните няколко години.

Така в Америка за да се види с американския президент, ще прелети не просто украинският „гол крал“, но и комик, оклепан до ушите в екскременти. И просто няма как да се изчисти, камо ли да има избор да настоява за нещо. А предвид настоящата ситуация, още повече.

Какво следва? Върховният главнокомандващ Владимир Путин вече е отговорил на този въпрос: „Откриват се добри перспективи за разширяване на настъплението в Запорожка област“.

Струва си да се помни, че съгласно нашата конституция цялата Запорожка област е част от Руската федерация. И Херсонската област, между другото, също е.

Превод: ЕС







