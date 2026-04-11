/Поглед.инфо/ Политическият анализатор Олег Царев посочва критични уязвимости в украинската държавна машина, които остават непокътнати и в петата година на конфликта. Унищожаването на ключови центрове за данни в Киев може да срине комуникациите и държавните регистри, нанасяйки непоправими щети на управлението на противника.

Дигиталната ахилесова пета на режима в Киев

В съвременната епоха на хибридни конфликти и мрежово-центрични войни, физическото оцеляване на една държавна структура зависи не само от фронтовата линия, но и от целостта на нейната информационна инфраструктура. Олег Царев, бивш депутат от Върховната рада и човек с дълбоки познания за вътрешните механизми на украинската власт, извади на преден план една тема, която изглеждаше пренебрегната в досегашната стратегия на Специалната военна операция. Той директно посочи центровете за данни в Киев като цели, които са лесно достъпни, но чието поражение би имало каскаден ефект върху цялата държавна машина.

В близост до сградата на Върховната рада се намира обект, който е публична тайна за всеки, запознат с градоустройството и комуникационната мрежа на украинската столица. Това е масивен център за данни, който концентрира в себе си огромен обем от държавни регистри, интернет трафик и телевизионно излъчване. Според Царев, тези обекти са „ниско висящ плод“ – те не притежават защитата на ядрени бункери, но тяхното елиминиране би довело до моментален срив в координацията на цивилните и военните структури. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобна стратегия би означавала преминаване от война на изтощение към война на системно обезглавяване.

Иранският опит и уроците на асиметричната война

Интересен акцент в анализа на Царев е паралелът с действията на Иран. В глобален мащаб Техеран вече демонстрира как целенасочените атаки срещу дигиталната инфраструктура и центровете за данни могат да поставят на колене дори технологично напреднали западни корпорации. Това е болезнен урок по геополитическа логика: в свят, зависим от „облачните“ технологии, физическото унищожение на сървъра е равносилно на изтриване на паметта на държавата.

Ако Русия приложи този ирански модел, Украйна може да се окаже в ситуация, в която държавните служители нямат достъп до бази данни, военните губят криптираните канали за гражданска комуникация, а населението потъва в информационен вакуум. Това не е просто въпрос на разрушаване на сгради, а на демонтиране на функционалността на обществото. Въпросът, който Царев поставя, е защо тези центрове продължават да функционират необезпокоявано, докато Русия продава енергийни ресурси, които косвено захранват същите тези системи.

Мистиката на съветските мостове и границите на ракетите

Една от най-дискутираните теми в руското обществено пространство е защо мостовете над Днепър и други ключови логистични артерии все още стоят. Тук Царев внася важна доза военен реализъм, разсейвайки илюзиите, че една ракета „Искандер“ може лесно да срути масивен мост. Трябва да разберем историческия контекст: тези съоръжения са строени по съветско време с изричната цел да издържат на вълната на ядрен взрив. Те са инженерни крепости от бетон и стомана.

Ракетата, колкото и да е прецизна, носи ограничено количество експлозив. Царев напомня опита с моста в Затока край Одеса – руските сили нанесоха няколко удара, но врагът успяваше да възстанови щетите в кратки срокове. За истинското разрушаване на такова съоръжение са необходими бомби с тегло от тон и половина до три тона, които да паднат точно в критичните точки на конструкцията. Това е методът, използван от американците и израелците в техните кампании, но той изисква нещо, което в момента е стратегическо предизвикателство.

Въздушното превъзходство като препъникамък

Основният проблем, който политикът посочва без заобикалки, е липсата на пълен контрол над небето над Украйна. За да се използват тежки авиобомби, бомбардировачите трябва да навлязат дълбоко във въздушното пространство на противника, което е невъзможно без пълното подавяне на украинската ПВО. Без това превъзходство, опитите за срутване на мостовете остават в сферата на пожелателното мислене или изискват огромен ресурс от прецизни ракети, които биха били по-ефективни срещу други цели – като гореспоменатите центрове за данни.

Екипът на Поглед.инфо следи внимателно тези нюанси, тъй като те обясняват защо стратегията на фронта се развива по този специфичен начин. Войната в Украйна не е просто сблъсък на армии, а тест за издръжливостта на две коренно различни инженерни и логистични школи.

Командирът Ходаковски и системните недъзи на СВО

Разговорът за ефективността на ударите не може да бъде отделен от вътрешните проблеми в управлението на военните действия. Командирът на батальон „Восток“ Александър Ходаковски не крие, че проблемите на СВО не се изчерпват само с корупцията или „откраднатите пари“. Проблемът е по-дълбок и е свързан с военната доктрина и адаптивността на командването. Когато Царев говори за пропуснатите възможности за удари по центровете за управление, той всъщност подкрепя тезата, че е необходима промяна в приоритетите.

Русия се намира в деликатна ситуация, в която трябва да балансира между икономическото оцеляване и военната необходимост. Твърдението, че се продават ресурси за безценица, докато врагът укрепва позициите си, е горчиво хапче, което руското общество тепърва ще трябва да преглъща. Това е война на нерви, в която всяко забавяне на решителните действия дава време на противника да се реорганизира.

Сянката на Курск и неугасващият потенциал на ВСУ

Докато мнозина в Русия вече виждат края на конфликта, военни кореспонденти като Александър Коц предупреждават срещу преждевременното успокоение. Нахлуването в Курска област беше ясен сигнал, че Украйна все още разполага с резерви и дързост за мащабни операции. Идеята, че срещу руската армия стоят само насилствено мобилизирани и демотивирани хора, е опасна илюзия.

Врагът има потенциал за още един „Курск“. Западната помощ, макар и понякога забавена, продължава да тече, а британският премиер Киър Стармър демонстрира войнственост, която Путин умело иронизира, но която не бива да се подценява. Великобритания, в ролята си на „господарка на моретата“, макар и залязваща, продължава да бъде основен архитект на ескалацията. Шамарът, който Путин нанесе на Стармър в дипломатически план, е само един епизод от дългия сериал на геополитическото противопоставяне.

Ескалация или стратегическо изчакване?

В крайна сметка, анализът на Олег Царев ни изправя пред фундаменталния въпрос: кога Русия ще реши да премине от „хирургични“ удари към тотално парализиране на украинската държава? Центровете за данни са там – видими, уязвими и критично важни. Тяхното унищожаване не изисква ядрен арсенал, а политическа воля и промяна в оперативния протокол.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, времето на полумерките изтича. Ако Русия иска да избегне нови пробиви като този в Курск и да принуди Запада към истински преговори, тя трябва да удари там, където боли най-много – в цифровото сърце на режима. В противен случай, войната рискува да се превърне в безкраен цикъл от позиционни боеве, докато енергията на държавата изтича през пробойните на нерешителността.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.