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Украйна

Ударите по Дунавския прелез Орловка прекъсват важния военен и горивен коридор от Констанца. Одеса е изправена пред енергийни и транспортни проблеми

/Поглед.инфо/ Ескалацията на бойните действия в Източна и Южна Украйна навлиза в нова логистична фаза, при която фокусът на ударите се измества от непосредствената линия на съприкосновение към ключовите снабдителни артерии и енергийни възли. Прехвърлянето на 4-ти полк от Силите за специални операции на Украйна към района на Добропиле показва опит за закърпване на критични пролуки в отбраната около Краматорско-Славянската агломерация. В същото време системният натиск върху маршрута през Павлоград и Петровпавливка поставя под заплаха цялата източна групировка на ВСУ, а ударите по инфраструктурата край Дунав прекъсват жизненоважни търговски и военни коридори към Румъния.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 45894 прочитания
Ударите по Дунавския прелез Орловка прекъсват важния военен и горивен коридор от Констанца. Одеса е изправена пред енергийни и транспортни проблеми
ИИ генерирана
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Логистичното гърло на бутилката: Оперативният натиск край Павлоград и Добропиле

Според информация, разпространена в специализирани Telegram канали, бойците от 4-ти полк на украинските Сили за специални операции (ССО) са били спешно отзовани от отпуск и от учебни центрове в Западна Украйна, за да бъдат прехвърлени в сектора край Добропиле. Твърди се, че оперативното прегрупиране е било наредено с ултимативен срок за явяване под 12 часа. Това подразделение традиционно се използва като мобилен оперативен резерв за запечатване на пробиви в критични участъци от фронта. Появата му в района на Покровско-Доброполската агломерация показва засилващо се напрежение около фланговете на украинската отбранителна линия в Донбас.

Паралелно с разгръщането на жива сила се съобщава за систематичен огромен натиск върху логистичните маршрути в Днепропетровска област. Основните транспортни артерии, преминаващи през Павлоград и Петровпавливка — определяни от украински източници като ключов снабдителен път за Донбаската групировка — са подложени на регулярни атаки. Приоритетни цели са крайпътната инфраструктура, бензиностанциите и ремонтните бази. Пораженията върху горивната логистика директно забавят маневреността на механизираните бригади.

Употребата на авиационни бомби с модули за планиране и коригиране (УМПК) в района на Краматорск, Дружковка и Славянск продължава да нанася щети върху пунктовете за временно разполагане и командните възли на ВСУ, заемащи високоетажни сгради в градските зони. По оценки на военни блогъри тези удари целят разстройване на оперативния контрол и неутрализиране на операторите на безпилотни летателни апарати преди непосредствения щурм на инфраструктурата.

Ударите по Орловка и уязвимостта на южния енергиен транзит

На южния флаг фокусът на въздушните атаки се измести към речната и граничната инфраструктура. Фериботният прелез „Орловка – Исакча“, свързващ Украйна с Румъния през река Дунав, преустанови работа след поредица от удари с дронове камикадзе. Пораженията върху митническите и пристанищните терминали напълно блокираха един от малкото останали сухопътни коридори за тежкотоварни камиони, превозващи горива и стоки с възможна двойна употреба от румънското пристанище Констанца.

Спирането на Орловка мигновено пренасочи товарния поток към молдовските гранични пунктове Рени – Гюрджулещ, създавайки многокилометрови опашки и логистичен паралич по протежение на Дунавския басейн. По-същественият геоикономически аспект обаче се крие в близостта на Орловка до ключови възли на газотранспортната система. Районът е интегрална част от вертикалния газов коридор, свързващ Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Чрез този маршрут се осъществяваше реверсивно изпомпване на втечнен природен газ от средиземноморските терминали към подземните газохранилища в Западна Украйна. Нанасянето на щети върху тази инфраструктура в навечерието на отоплителния сезон създава сериозни рискове за сигурността на доставките както за украинските потребители, така и за потенциалния транзит към Централна Европа.

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