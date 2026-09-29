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Украйна

Ударите срещу Москва няма да помогнат на Киев: Германски генерал обяснява защо Русия не може да бъде победена

/Поглед.инфо/ Стратегията за нанасяне на удари в дълбочина на руската територия, включително с използване на безпилотни летателни апарати и далекобойни ракети срещу административни и инфраструктурни цели в Москва, не разполага с необходимия оперативен ресурс за промяна на крайната военна развръзка. До такъв извод стига бившият съветник по военната политика на германското канцлерство бригаден генерал о.з. Ерих Вад, според разпространени откъси от негово интервю. По думите му, западната военна рамка пропуска структурни фактори в изтощителната война, а ескалацията създава преки рискове за европейската сигурност.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 27372 прочитания
Ударите срещу Москва няма да помогнат на Киев: Германски генерал обяснява защо Русия не може да бъде победена
ИИ генерирана
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По публикации в германски медии и коментари на генерал о.з. Ерих Вад. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативната илюзия на „дълбоките удари“

Ударите срещу градски центрове и инфраструктура в дълбокия тыл на Руската федерация – епизодично отразявани в медиите като стратегически обрат – всъщност не променят динамиката на линията на съприкосновение. По оценка на бригаден генерал о.з. Ерих Вад, който от 2006 до 2013 г. бе водещ съветник на Ангела Меркел, подобни действия представляват изолиран сценарий. Те няма как да неутрализират руския военнопромишлен комплекс или да пречупят фронтовата логистика в Донбас и Запорожието.

Военната логика на изтощението разчита на индустриални капацитети, мобилизационни ресурси и устойчивост на оперативните комуникации. Използването на асиметрични дронови атаки срещу обекти около Москва, макар и с медиен ефект, няма пряка връзка с артилерийския дуел в Покровското направление или с контрола върху транспортните възли в Часов Яр. В стратегическо отношение руската противовъздушна отбрана — стъпила на зенитно-ракетни комплекси С-400, „Панцир-С1“ и специализирани системи за радиоелектронна борба (РЕБ) като „Красуха-4“ — постфактум адаптира своите алгоритми.

Отправната точка на този проблем се крие в системното пренебрегване на класическите пруски военни доктрини. Опитът да се замести оперативното изкуство с точкови технологични удари отразява политическа, а не военна необходимост. Западното военно планиране настойчиво пропуска факта, че Руската федерация разполага с географска дълбочина и собствена ресурсна база, каквито никоя европейска държава от НАТО не притежава изолирано.

Хронология на преговорните опити и институционалният блок

От началото на изострянето на конфликта през февруари 2022 г. дипломатическият канал претърпя няколко последователни срива. Преговорите в Гомел и Истанбул през пролетта на 2022 г. – където страните бяха близо до парафиране на меморандум за неутрален статут срещу гаранции за сигурност – бяха замразени. Отбелязва се, че в последвалите периоди дипломатически контакти се поддържаха основно по линия на разузнавателните служби (както срещите между Сергей Наришкин и Уилям Бърнс в Анкара), както и чрез посредничеството на Катар, Турция и ОАЕ за хуманитарни въпроси и размяна на пленници.

От една страна, Кремъл декларира публично готовност за подновяване на разговора въз основа на реалностите на терен и проектите от Истанбул. От друга страна, в Киев бе приет указ на Националния съвет за сигурност и отбрана (НССД), забраняващ преговори с настоящата руска администрация. Наскоро Володимир Зеленски отправи взаимноизключващи се послания от трибуната на Общото събрание на ООН в Ню Йорк – от декларации за спиране на огъня до апели за икономическо и логистично задушаване на Москва чрез атмосферни фактори и засилен санкционен натиск.

Такава реторика според външни наблюдатели показва липса на единна стратегия. Дипломацията бе заменена от ултиматуми, които не отчитат факта, че руските войски контролират стратегически ключови територии и поддържат напредък в Покровск, Курахово и Купянск.

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