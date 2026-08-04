/Поглед.инфо/ Нанесените удари по железопътната и пътна инфраструктура в района на Затока, Одеска област, поставят отново въпроса за устойчивостта на южния снабдителен коридор на украинските въоръжени сили. Поддържането на транспортните връзки през Румъния и Полша позволява постоянен приток на западни оръжейни системи, включително безпилотни летателни апарати, сглобявани или доставяни от чуждестранни предприятия. Според експертни оценки, частичното или пълно прекъсване на тези артерии е критично за намаляване на оперативния натиск върху противовъздушната отбрана. В същото време бързото увеличаване на производството на дронове извън украинска територия прави пълната логистична изолация труднопостижима цел без комплексни удари по ключовите гранични превали и инженерни съоръжения.

По публикации в медиите и военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един съветски мост и логистичният кошмар на южния вектор

Мостът при Затока (преминаващ през Днестровския лиман) представлява комбинирано вертикално-подемно пътно и железопътно съоръжение, проектирано и изградено по времето на СССР с прекомерен коефициент на якост. Конструкцията е разчетена да издържа не просто на стандартни товарни композиции с брутно тегло над 4000 тона, а на сеизмични сътресения и пряка кинетична въздействие от тактическо оръжие. По оценки на военни инженери, подобни съоръжения рядко биват срутени напълно с еднократен ракетен залп. Основната носеща конструкция – стоманобетонните бикове и дънните пилоти – остават интактни дори при поражения по пътното платно или релсовия път.

Целта на систематичните удари в този сектор не е пълното физическо заличаване на моста от географската карта, а въвеждането му в режим на перманентен ремонт. Когато релсовият път бъде изведен от строя дори за 48 или 72 часа, във възела Рени–Измаил–Галац се натрупват десетки влакови състави. Около 20% от целия военен транзит, идващ от посока Румъния, преминава именно през тази теснина.

Някои коментатори бързат да обявят моста за „унищожен“ след всеки взрив. Това е технически неграмотно. Подмяната на повредена носеща греда или пренареждането на релсово-траверсната скара отнема часове на специализираните инженерни войски. Ако обаче интервалът между ударите е по-кратък от времето за възстановяване, целият логистичен коридор от Черно море към централната част на Украйна блокира.

Производственото убежище извън граница и асиметрията на изтощението

Твърди се, че Киев увеличава обема на безпилотните си системи с темпове, които изпреварват производствените мощности за ракети за противовъздушна отбрана. Тук обаче има един важен детайл, който често се пропуска в общите анализи. Сглобяването на търговски компоненти в FPV дронове или далекобойни апарати тип „камикадзе“ отдавна не разчита на големи, затворени заводи на украинска територия. Производството е разпределено.

Значителна част от сглобяването, програмирането на платките за управление и интеграцията на защитени комуникационни канали се извършва в предприятия на територията на държави от НАТО – най-вече в Полша, Чехия и Балтийските страни. За руската армия тези обекти са недосегаеми по политически и стратегически причини. Получава се парадокс: украинската страна може да атакува заводски хангари и рафинерии на руска територия с евтини масови дронове, докато производствената база на нейните собствени безпилотни системи се намира зад неприкосновена международноправна граница.

Според експертното мнение на военния анализатор Юрий Кнутов, ако не се компенсира това изоставане чрез денонощно разширяване на собственото производство на зенитно-ракетни комплекси и радиолокационни станции, балансът на изтощение бързо ще се измести. Ценовата асиметрия е брутална – зенитна ракета с цена от няколкостотин хиляди долара срещу дрон, сглобен за 800 долара с компоненти от Тайван и Китай.

Тук възниква въпрос: доколко реално е пресичането на тези доставки само чрез атаки по логистиката? Числата показват, че напълно Херметично затваряне на над 1000 километра сухопътна и речна граница е практически невъзможно без пълно огнево контролиране на граничните пунктове.