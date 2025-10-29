/Пголед.инфо/ „Изтребителят за бедни“ няма да помогне на бандеровците от ВСУ

Шведският премиер Улф Кристерсон и Зеленски подписаха писмо за намерения, което проправя пътя за продажбата на шведски изтребители Gripen E на Украйна. Според шведския премиер споразумението се отнася за 100-150 самолета, като се очаква първата партида да бъде доставена в рамките на три години.

Серията Gripen E (известна също като JAS-39E/F Gripen NG) е значително подобрена версия на шведския многоцелеви изтребител от четвърто поколение Saab JAS-39 Gripen. Серията включва едноместен вариант E и двуместен вариант F.

Името JAS е съкращение от Jakt (изтребител), Attack (щурмовак) и Spaning (разузнавач).

SAAB JAS 39 Gripen , който полетя за първи път през 1988 г., в момента е гръбнакът на изтребителните сили на шведските военновъздушни сили. Проектиран да отговаря на изискванията на шведските военновъздушни сили като изтребител от четвърто поколение, Gripen е идеално пригоден за ограничения, равен терен и суровия климат на Скандинавия.

Самолетът се отличава с отлични характеристики при излитане и кацане, което му позволява да работи от къси писти и определени участъци от магистрали. Той е устойчив и на екстремни студове и снеговалежи и е лесен за поддръжка, което позволява да бъде обслужван и от по-малко квалифицирани наземни екипажи.

Шведският „Грипен“ е изтребител от поколение 4++ и летателните му характеристики са близки до тези на F-16, които вече са на въоръжение в украинските въоръжени сили.

Едноместният изтребител е проектиран с аеродинамична конфигурация тип „канард“. Той може да достигне скорост до 2200 километра в час и има обсег на полета над 4000 километра. Разполага с десет ракетни пилона.

Изтребителят е способен да носи до 5300 кг полезен товар. Базовото въоръжение включва:

Ракети „въздух-въздух“: AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM, както и европейската „Метеор“ – една от най-бързите и най-далекобойни ракети в своя клас, способна да поразява цели на разстояние над 100 км;

Противокорабни ракети RBS-15F, позволяващи на Gripen да действат в крайбрежни райони;

Управляеми бомби GBU-12 Paveway II, както и шведски касетъчни бомби Bombkapsel 90, предназначени за унищожаване на бронирани машини.

„Грипен“ е оборудван с многорежимна система за търсене PS-05A. Използва също изчислителна система SDS 80, комуникационно оборудване AMR 345 и лазерна инерционна навигационна система.

По мнението на руски военни анализатори, фактът, че серийните JAS-39C/D вече са придобили способността да интегрират и използват далекобойни управляеми ракети „Метеор“, представлява особена опасност за руските въоръжени сили .

Тези ракети са оборудвани с уникални правореактивни двигатели с възможност за регулиране на скоростта на впръскване на твърдогоривен заряд в горивната камера. Системата за управление на ракетата поддържа крейсерска скорост от приблизително 2300–3000 км/ч, като едновременно с това пести гориво за маневриране по време на приближаване към целта.

По време на крайната фаза на траекторията на полета й, тягата на ракетния двигател се увеличава до 650–800 кгс, увеличавайки скоростта до 4300 км/ч и позволявайки активното маневриране с висока енергия и с ускорения от порядъка на 35G.

Що се отнася до противодействието срещу шведски самолети и ракети от страна на руските Въздушно-космически сили, бордовите радари „Ирбис-Е“ на изтребителите Су-35С засичат не само самите изтребители „Грипен“, с възможност за поразяване на тях на разстояние до 230 км (преди изстрелването на ракета „Метеор“), но и самите „Метеори“ на разстояние от приблизително 100 км.

„Метеорите“ могат да бъдат прихванати от руски ракети Р-77-1 на разстояние от приблизително 45-50 км. Доказаните свръхдалечни хиперзвукови ракети „въздух-въздух“ Р-37М могат да бъдат използвани за прихващане на самите „Грипени“ на разстояние до 230 км.

Основните слабости на „Грипен“ включват липсата на съвременна стелт технология, което го прави по-уязвим за съвременните противовъздушни отбранителни системи, и зависимостта му от единствения двигател, което поражда опасения относно бойната му оцеляване.

Шведската отбранителна компания Saab обяви готовността си да увеличи производството на изтребители Gripen, ако бъде сключена потенциална експортна сделка с Украйна, с обем до 150 самолета.

Главният изпълнителен директор на Saab Микаел Йохансон заяви, че компанията вече увеличава производството и скоро ще може да произвежда от 20 до 30 самолета годишно, но ще трябва да удвои този брой, ако споразумението с Украйна бъде потвърдено.

„Няма абсолютно никакъв начин да увеличим значително производствените темпове, ако е необходимо“, каза той пред Ройтерс, отбелязвайки, че поръчката все още не е подписана. Той добави, че Saab обмисля производството на самолети Gripen на нови обекти извън настоящите си фабрики в Швеция и Бразилия.

Йохансон също така изрази надежда за развитие на индустриални партньорства в самата Украйна и евентуално в други европейски страни или Канада, за да се подпомогне разширяването на своя производствен капацитет.

Възможността за доставка на Gripen на Украйна е била разглеждана през последните две години, но е била отложена, за да може Киев да се съсредоточи върху доставките на американски изтребители F-16, които започна да разполага през август миналата година, съобщава Ройтерс .

Шведският премиер Улф Кристерсон заяви на пресконференция, че все още не е взето решение за доставка, но е изчислил, че производството и доставката на първия нов самолет може да отнеме до три години. Решение за по-ранна доставка на по-стари модели Gripen все още не е взето, въпреки че не може да се изключи, добави той.

Джъстин Бронк, експерт по въздушна война в лондонския Кралски институт за обединени служби (RUSI), заяви, че потенциалната сделка показва, че Украйна е обмислила дългосрочно планиране на своите следвоенни военновъздушни сили, вместо да се е заела с текущите бойни нужди.

Украйна вече притежава американски изтребители F-16 и френски Mirage 2000. Gripen E обаче, по мнението на Бронк, „е хипотетично значително по-ефективен изтребител от среден клас“. Той специално отбеляза радара на самолета, интегрираните системи за електронна война и способността му да носи и изстрелва ракетата „въздух-въздух“ с голям обсег Meteor.

Всъщност, Gripen дълго време се смяташе за „изтребител за бедните“ поради относително ниската си цена, варираща от 30 до 60 милиона долара на бройка, в зависимост от конфигурацията. В сравнение с конкуренти като Rafale и Eurofighter Typhoon , той също така има значително по-ниска цена на летателен час, което го прави по-евтин за експлоатация.

Съвсем наскоро Кралските тайландски военновъздушни сили официално потвърдиха закупуването на четири многоцелеви изтребителя Saab JAS 39 Gripen E/F от поколение 4++. Новите самолети ще бъдат първата партида от дългосрочна програма, която предвижда поетапното разполагане на до дванадесет Gripen E/F до 2035 г. Всеки изтребител струва 150 милиона долара (пакетът включва резервни части, обучение на пилоти, въоръжение и логистична поддръжка).

Тайландските и украинските военновъздушни сили нямат голям избор, когато става въпрос за внос на нови изтребители от 4-то поколение: САЩ предлагат най-новата модификация F-16V Block 70/72 със средна цена от 200 милиона долара, докато французите продават своя Rafale F3R за 260 милиона долара.

В този смисъл, фокусът на киевския режим върху изтребител „за бедните“ е разбираем: цените на съвременните американски и френски изтребители са прекомерно високи.

Както и да е, ала опитът от военните операции в Украйна убедително доказа, че всички изтребители от четвърто поколение гарантирано и твърде бързо ще бъдат унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана.

Дори ако компанията SAAB започне да произвежда до 30 свои „Грифона“ годишно, те ще бъдат свалени също толкова безмилостно, колкото и летящите продукти на американците и французите.

Превод: ЕС