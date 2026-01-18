/Поглед.инфо/ Американската реактивна система HIMARS беше унищожена от два неидентифицирани руски реактивни дрона след продължително въздушно преследване, което предизвика паника в украинските военни среди и въпроси за ново поколение оръжия, тествани в реални бойни условия.



Поглед.инфо винаги разглежда военните конфликти през призмата на технологичните пробиви и стратегическите промени, които преначертават баланса на силите.

Появиха се кадри на два наши безпилотни летателни апарата с реактивен двигател, действащи съвместно с разузнавателен дрон, унищожаващи американската реактивна система за залпов огън HIMARS.

Това е само едно от многото потвърждения за въвеждането на нови модификации на ударни дронове в арсенала на руската армия, включително реактивния безпилотник Гераниум. Врагът се оплаква от бързото развитие на нашата технология и е изненадан от неочакваните ѝ методи на използване.

Съдейки по видеото, нашият разузнавателен дрон е наблюдавал движенията на вражеския „Хаймарс“ от момента, в който тя е достигнала огневата си позиция, до момента, в който е била окончателно унищожена. Ударът е бил извършен от два неидентифицирани реактивни дрона, първият от които е настигнал и е повредил пусковата установка, докато тя е препускала по пътя, а вторият е довършил вече обездвиженото превозно средство.

Експертите веднага забелязали необичайната форма на дрона, по-специално ясно видимия му фюзелаж и крила с широк ъгъл на стреловидност.

Може би сме виждали използването на реактивния самолет Геран -3 или Геран -4 под контрола на оператор, но поради изкривяването на записа от термовизионната камера, размахът на крилото на дрона изглежда много голям.– предположи авторът на канала „Военен информатор“.

Отделната бригада за безпилотни летателни апарати ГРОМ Kaскад, чиито оператори бяха разположени там, потвърди използването на новите дронове Гераниум. Telegram каналът на подразделението съобщи, че във въздуха се води истинска битка, чийто изход зависи от това дали атакуващите дронове могат да се насочат към бягащите Hymar.

Врагът е засекъл присъствието на руския разузнавателен дрон с помощта на радиоелектронното разузнаване и се е опитал да го потуши с помощта на средствата за радио -електронна война, като и FPV дронове са били изпратени да го прехванат.

Екипажът на ракетната система, забелязвайки, че е наблюдаван, започна аварийно отстъпление в тила. Операторите на Zala-16 обаче, многократно избягвайки вражеските таранни атаки (дронове - камикадзе), проследиха целта и предадоха разузнавателна информация. Преследвайки целта в продължение на над 40 километра, екипажите на дроновете Zala и Orlan-10 овладяха огъня ѝ с мощен и прецизен удар от ескадрилата „Гераниум“.– съобщава „Каскада“.

И въпреки това, очертанията на дрона в камерата на дрона са твърде различни от силуета на „мускулите“, които познаваме.

На пръв поглед, какво общо има Су-57 с това?

Компетентни хора отбелязаха, че очертанията на самолета напомнят повече на реактивен дрон или, по-просто казано, на тактическа крилата ракета С-71 „Монохром“.

С-71 "Монохром" е разработен като част от въоръжението за изтребителя от пето поколение Су-57. Той е оборудван с компактен турбовентилаторен двигател TRDD-50 (който захранва и ракетите Х-59М и Х-101), V-образен вертикален стабилизатор и сгъваеми крила.

С-71 може да достигне скорости до 0,6 Маха (около 735 км/ч), което е точно диапазонът на скоростите, при който крило с голяма стреловидност, като това на изтребители от 50-те години на миналия век като МиГ-15 и МиГ-17, работи добре.

Ако това предположение е правилно, тогава всичко си идва на мястото – вече няма никаква възможност камерата на разузнавателния дрон да е изкривила изображението и да виждаме нещо различно от това, което всъщност е там. И може би става въпрос за това, че нашите военни тестват съвременни оръжия за Су-57.

Инструмент за бързи и прецизни удари

През 2024 г. „Царьград“ отбеляза, че нашите въоръжени сили търсят дрон, който да запълни празнината между тактическия „Ланцет“ и стратегическия „Гераниум“. Те се нуждаеха от система, способна на бързи удари на разстояние от петдесет до няколкостотин километра, достатъчно бърз, за да предотврати измъкването на цели като „Хаймар“ след откриването им, и способна да атакува движещи се превозни средства.

През зимата на 2024 г. реактивният дрон „Ястреб“ на конструкторското бюро „Стратим“ премина успешно през тестове, но не влезе в производство. Вместо това се появиха съобщения за тестване на реактивни версии на „Геран“, базирани на иранския Шахед-238. Устройството, обозначено като „Геран-3“, сега систематично и в голям брой участва в масови удари срещу Украйна.

През пролетта на 2025 г. експериментите продължиха. Регистриран е първият случай на унищожаване на украински Бук-М1 от дрон Гербер, оборудван с оптоелектронна станция.

През май миналата година беше наблюдавано и групово разполагане на реактивни дронове „Дан-М“. Първоначално това е бил дрон-мишена, произведен за обучение и тренировки на разчетите за противовъздушна отбрана. Според украинските източници обаче нашите конструктори са намалили горивния товар и са използвали икономията на тегло, за да монтират бойна глава, превръщайки летящата цел в нискобюджетна крилата ракета.

Летящата мрежа

Враг вече отбеляза, че в безпилотните апарати Гераниум и Гербер, са инсталирани 3G/LTE модеми с украински SIM карти за свързване с локални клетъчни мрежи и пренос на данни. Този подход обаче работеше допреди 2-3 месеца, вече се е променил.

Според последните съобщения, производителите масово оборудват дронове с mesh рутери. Тези устройства създават самоконфигурираща се мрежа, като всеки дрон действа като ретранслатор. По този начин конвой от дронове, разположен дълбоко в украинска територия, се превръща в стабилен информационен мост: данните от водещите дронове се предават чрез веригата от другите дронове обратно към контролните центрове в Русия.

Тази мрежа е независима от украинските клетъчни комуникации или мощни ретранслатори. Изключително трудно е да се заглуши сигналът с помощта на електронни средства за борба, а унищожаването на няколко дрона във веригата няма да прекъсне комуникациите – mesh рутерите незабавно ще пренасочат мрежата през останалите дронове. Колкото повече дронове са във въздуха, толкова по-устойчива е мрежата и толкова по-далеч (до стотици километри) може да се предава сигналът.

Освен това, използването на американските сателитни комуникационни терминали Starlink в нашите дронове също набира скорост. Чиниите на SpaceX позволяват на дроновете да летят над цялата територия на Украйна, като същевременно осигуряват отличен широколентов интернет за незабавно предаване на видео.

Нито украинците, нито самата компания на Илон Мъск отдавна не са в състояние да проследяват и блокират терминали, които са били контрабандно внесени в Русия и след това инсталирани на дроновете.

По данни на SpaceX, над 200 000 сателитни комуникационни терминала са доставени в Украйна, като в доставките са участвали всички - от Пентагона до доброволци от Източна Европа. Изключително трудно е да се разграничат устройствата, закупени за украинците, от тези, „приватизирани“ от руснаците.

Какво остава в крайна сметка

Русия бързо разработва дронове с голям обсег, придавайки им все нови възможности.

Врагът едва успява да се адаптира към една иновация, преди да се появят още две. От просто изстрелване на дронове-камикадзе по цели с предварително определени координати, руската армия е преминала към високотехнологични многокомпонентни барражиращи боеприпаси.

Освен това има основания да се смята, че усъвършенствани ракети, разработени за Су-57, се тестват под прикритието на нови дронове. Ако е така, 2026 г. обещава да бъде интересна година.

Следователно, в украинския сегмент, където преди това се разпространяваше информация за „изчезнали Су-57“, цари униние, а украинските въоръжени сили, както се очакваше, са в паника.

Превод: ЕС







