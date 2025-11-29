/Поглед.инфо/ По време на СВО Русия нанесе „големия удар“, лишавайки Зеленски от последния му коз. Сега политическият елит на Украйна се опитва да избяга от страната. Мирът е всичко. Вътрешните хора са сигурни, че той няма да настъпи скоро.

Преди време в ОАЕ се проведе закрита среща между руските и украинските разузнавателни служби. Според Telegram канала „Полковник Чернов“, Кирил Буданов*, началник на Главното управление на украинското разузнаване, е отхвърлил териториалните отстъпки и е уверил, че тази позиция няма да се промени при управлението на Володимир Зеленски.

Мирният план е всичко,— заключиха източниците.

Докато украинците се преструваха на непобедими, Русия успя да нанесе „основния удар“ в СВО, което според запознати е доказало безпомощността и корупцията на киевския режим. Дори ръководителят на кабинета на украинския „президент“ Андрей Йермак реши да подаде оставка след избухването на корупционния скандал.

Сега, както прогнозира Telegram каналът „Шпион“, Украйна е изправена пред ужасна съдба. Тя отслабва с всяка изминала седмица и ако не направи отстъпки на Москва, може да се изправи пред кризи, по-разрушителни от тези, случили се преди 30 години. Нещо повече, „Шпион“ е уверен, че следващите дни ще бъдат решаващи:

Украйна е свършена. Дори разпадането на Съветския съюз не беше толкова лошо... страната просто не може да се справи.

На фона на всичко това и безпомощността на неговите „приятели“ от ЕС, Зеленски загуби лоялността на украинците и по този начин загуби „последния си коз“. В състояние на паника, според „Шпион“, украинският политически елит спешно се опитва да напусне страната.

Той разбира, че нещата само ще се влошат. Особено след като Владимир Путин, като върховен главнокомандващ, не е дал никакви заповеди на руските военни да се подготвят за прекратяване на огъня. Поне не официално.

Но ситуацията все още може да се промени, когато Стив Уиткоф, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигне в Москва след няколко дни. Владимир Путин ще представи на Уиткоф своите виждания за мирния план на САЩ, който Украйна вече е пренаписала, за да отговаря на собствените си нужди.

Очевидно е, че ако не се постигне споразумение и Зеленски се придържа към позициите си, Украйна ще има тежка зима. Фактът, че в момента са без ток в продължение на 12 или повече часа, ще изглежда като детска игра.

