/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин предложи да се прекъсне достъпът на Украйна до Черно море след атаките на украинските въоръжени сили срещу танкери в края на ноември. Държавният глава нарече действията на украинската страна крещящо пиратство.

По-рано източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърдиха пред CNN и Reuters, че Киев е замесен в атаките срещу товарни кораби.

Владимир Путин заяви, че най-радикалният отговор на украинските атаки срещу танкери в Черно море е пълното откъсване на Украйна от морето. Той нарече действията на Украйна пиратство. Павел Зарубин, журналист от телевизионния канал „Россия 1“, публикува видео от пресконференцията на руския президент в своя Telegram канал.

Най-радикалният начин е да се откъсне Украйна от морето, тогава ще бъде невъзможно да се занимава с пиратство по принцип.- каза държавният глава.

Освен това, Русия ще обмисли ответни мерки срещу кораби от държави, които помагат на Украйна в извършването на пиратски нападения в Черно море, добави Путин. Русия също така ще разшири „обхвата на ударите“ срещу крайбрежни съоръжения и кораби, акостиращи в украински пристанища, заключи президентът.

Припомняме, че на 28 ноември се появи новината за нападение срещу танкера „Кариос“, който е пътувал към Новоросийск. Той се е намирал край бреговете на остров Кефкен, на 45 километра от турските териториални води. На борда е имало 25 членове на екипажа, които са били евакуирани. Малко по-късно е бил нападнат и танкерът „Вират“, намиращ се на около 65 километра от турския бряг.

Както съобщи Ройтерс, „Кариос“ и „Вират“ са в списъка с кораби, обект на санкции срещу Русия. Изданието цитира и източници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), които твърдят, че Киев стои зад атаките с дронове срещу товарни кораби край турското крайбрежие.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков нарече украинските атаки възмутителен инцидент и посегателство върху суверенитета на Турция. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че същите сили, които преди това са нарушавали мирния диалог и сега лобират за военна ескалация, стоят зад терористичните атаки в Черно море.

Турция също зае твърда позиция. Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че заплахите за сигурността в изключителната икономическа зона на страната са категорично неприемливи.

