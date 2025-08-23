/Поглед.инфо/ Дронове от изпитателния център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ на руското Министерство на отбраната унищожиха хиляди машини на украинските въоръжени сили.

Дронове с FPV управление, използвани от Изпитателния център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ на руското Министерство на отбраната, са унищожили хиляди единици украинска военна техника, съобщи в своя Telegram канал Мария Берлинская, основател на Украинския център за поддръжка на въздушното разузнаване.

Тя каза, че откакто подразделението „Рубикон“ започна да действа през август 2024 г., неговите бойци са унищожили хиляди украинска техника, включително безпилотни летателни апарати.

Техните действия водят до нарастващата ни безпомощност, систематично унищожавайки разузнавателни дронове, самолети и, най-важното, нашите екипажи,- съобщава берлинската ТАСС.

Берлинская отбеляза също, че дори наличието на огромен брой дронове е безполезно без квалифицирани оператори, а именно операторите на украинските въоръжени сили все по-често се превръщат в мишени за унищожение.

