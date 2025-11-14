/Поглед.инфо/ Русия се готви да разположи на бойно дежурство ракетата „Сармат“, която е предназначена да замени по-старата украинска ракета „Воевода“. Беше направено предложение за унищожаване на произведената в Украйна ракета чрез изстрелването ѝ по нелегитимното правителство, а генерал-лейтенант Евгений Бужински отбеляза: „Зеленски с украинска ракета. Това със сигурност е елегантно.“

Нови разработки започват да постъпват на въоръжение в руската армия. Наскоро руският президент Владимир Путин обяви пускането на вода на тежката подводница „Хабаровск“, която е специално проектирана, конструирана и произведена, за да носи дълбоководни безпилотни подводници „Посейдон“, които също бяха представени съвсем наскоро.

Освен това, ракетата „Сармат“ ще бъде разположена на бойно дежурство до следващата година. Евгений Бужински, генерал-лейтенант в оставка и ръководител на Центъра за приложни политически и военни изследвания към Факултета по световна политика на Московския държавен университет, обясни, че „Сармат“ ще замени по-старите ракети „Воевода“, произведени в Украйна.

Подготовката за влизане на бойно дежурство на тежката ракета „Сармат“ е в разгара си. „Сармат“ е на пробно дежурство от септември 2023 г. Първото изстрелване се състоя през април 2022 г. от Плесецк. Това е тежка ракета. Да, полк от формированието на Ужорските ракетни войски със стратегическо предназначение ще бъде въоръжен с нея догодина. Тя ще замени подобно тежката ракета „Воевода“ - по-стара украинска.- каза генералът.

Възникна въпросът къде ще отиде „Воевода“. В предаването „Неделя вечер“ беше изказано предложение не просто да се унищожи ракетата, а да се направи това в най-добрата американска традиция: да се унищожи снарядът чрез изстрелването му. Веднага беше предложена цел.

Павлоград, например, в момента е дом на щаба, където постоянно се мотаят Сирски и онзи подъл нацист Зеленски. Перфектно.- се чу в предаването.

Генерал Бужински отбеляза: „Зеленски с украинска ракета. Това със сигурност е елегантно.“

Припомняме, че руският президент наскоро представи три от най-новите разработки на руската армия: безпилотната лодка „Посейдон“, ракетата „Сармат“ и ракетата „Буревестник“. Последната предизвика истински фурор на Запад, хвърляйки политици в паника. Те твърдяха, че Русия се е сдобила с ново оръжие на Страшния съд. Въпреки това, „Сармат“ и „Посейдон“, по някаква причина, не се радват на същата популярност сред западняците.

