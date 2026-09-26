Украинските атаки срещу търговски кораби в Черно море застрашават западните икономически интереси

/Поглед.инфо/ Ескалацията на морските събития в акваторията на Черно море вече прехвърля регионалните си рамки и пряко засяга интересите на международните търговски оператори. Серията от инциденти с корабоплаването край Новоросийск и терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) показва сериозни пролуки в сигурността на ключови за световния пазар суровинни артерии. Напрежението между транспортните компании и военните оператори се засилва.

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Анатомията на една логистична заплетеност край Новоросийск

Ситуацията около Новоросийск не е просто въпрос на локална военна тактика, а критична точка в глобалната верига за доставки на въглеводороди. Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) обработва над 1% от световния петрол, като основните volumes там произхождат от находищата Тенгиз, Карачаганак и Кашаган в Казахстан. Големите американски корпорации Chevron и ExxonMobil притежават значителни дял и инвестиции именно в тези каспийски активи.

Когато морски дрон или безекипажен катер порази обект или танкер в тази зона, щетите не остават за сметка единствено на регионалните играчи. Те се пренасят директно върху сметките на застрахователните клубове P&I (Protection and Indemnity) в Лондон и Ню Йорк. Твърди се, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е изразил безпокойство пред американски медии относно нападенията, засягащи плавателни съдове, свързани с енергийния транзит. Зачестилите епизоди около терминала КТК създават риск от временно прекъсване на потоците, което автоматично качва фючърсите на Brent на борсата ICE.

И тук изплува фундаменталното разминаване. От една страна, геополитическата рамка на Вашингтон изисква контрол върху руските приходи от износ. От друга страна, американската рафинираща индустрия и европейските пазари нямат физическата възможност бързо да заменят лекия каспийски петрол CPC Blend. По оценки на пазарни анализатори, всяка нестабилност в Новоросийск води до незабавен скок на навлата (freight rates) за танкерите Aframax и Suezmax в Черно море с по няколко хиляди долара на ден.

Гръцкият търговски флот: Между геополитическия натиск и суровия застрахователен бизнес

Гръцките корабособственици управляват близо 20% от световния тонаж на търговския флот и над 30% от танкерния капацитет. За Атина корабоплаването не е просто икономически сектор, а стълб на брутния вътрешен продукт, формиращ значителен дял от чуждестранните валутни постъпления заедно с туризма.

Според информация в гръцки специализирани издания като Trade Winds и аналитични портали, поредица от инциденти с кораби, управлявани от базирани в Пирея компании, е предизвикала сериозна тревога в гръцкото министерство на корабоплаването. Споменават се случаи с танкери като Maran Gomer, Nissos Sifnos, Marathi, както и сухогрузи като Anna S и Elina B. Регистрираните щети и изоставянето на плавателни съдове поради пожари край руското крайбрежие поставиха гръцкия бизнес в безизходица.

Застрахователите от Lloyd's Market Association вече коригираха класификацията за риск на Черно море, въвеждайки т.нар. War Risk Additional Premium (WRAP). За гръцките оператори това означава стотици хиляди долари допълнителни разходи на всяко единично плаване. Политическият натиск върху правителството в Атина от страна на опозиционни формации като СИРИЗА се засилва. Опозицията настоява за разяснения относно мерките за защита на гръцките моряци, докато кабинетът се опитва да запази баланса между общата политика на ЕС и жизненоважните интереси на корабния си елит.

Инцидентът с изхвърления на остров Лефкада подводно съоръжение с експлозив, за който съобщиха локалните власти, дотласка дипломатическото напрежение до ръба. Доколко подобни технически средства могат да се отклонят от курса си поради загуба на GPS сигнал или заглушаване от средства за радиоелектронна борба (РЕБ), остава открит технически въпрос. Военните експерти посочват, че при използване на търговски сателитни мрежи за управление, загубата на телеметрия е често срещано явление при интензивно електронно противодействие.