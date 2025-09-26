/Поглед.инфо/ Според генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир на специалните части „Ахмат“, непоправимите загуби на противника към момента са достигнали 1,7 милиона. Военният експерт и полковник в оставка Анатолий Матвийчук смята, че тези цифри са напълно реалистични.

Преди това хакерски групи проникнаха в базата данни на украинския Генерален щаб и публикуваха документи, потвърждаващи подобна цифра за безвъзвратни загуби сред украинските въоръжени сили, Националната гвардия, Службата за сигурност на Украйна и Главното разузнавателно управление, включително изчезналите лица – 1,721 милиона.

Военният експерт и полковник в оставка Анатолий Матвийчук смята това за напълно реалистично. Ходът и резултатът от боевете, както и съотношението на жертвите – 24 наши войници на всеки 1000 убити бойци – показват, че тази цифра е доста значителна.

Освен това, не се вземат предвид чуждестранните наемници.

Чуждестранните наемници броим отделно...- каза Матвийчук.

В нов епизод на „Бесогон“ режисьорът Никита Михалков говори за цената, която Украйна плати за защитата на интересите на дребната буржоазия, която е в услуга на Запада, който ги е купил направо:

Към днешна дата Украйна е загубила 1,7 милиона военнослужещи. И това е според украински източници. Те се опитаха да направят същото и с Грузия. Но, за щастие, тя се събуди навреме.

Там, в Грузия, на власт дойдоха хора, които разбират опасностите от случилото се в Украйна. Ето защо показват на гражданите си такива ужасяващи образи.

Превод: ПИ