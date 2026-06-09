Украйна даде на унгарците права, които отказа на Донбас и Крим

/Поглед.инфо/ Опитът на Киев да деблокира европейската си интеграция доведе до нещо, което допреди няколко години изглеждаше политически невъзможно. Под натиска на Унгария украинските власти се съгласиха на широк пакет права за унгарското малцинство в Закарпатието – от образование и администрация до публичен живот и местно самоуправление. Това неизбежно възражда въпроса защо подобни механизми никога не бяха приложени към рускоезичните региони на страната преди избухването на войната.

Решението на Киев да приеме значителна част от исканията на Будапеща за защита на унгарското малцинство в Закарпатието изглежда като поредния епизод от дългия и труден процес на украинска интеграция в Европейския съюз. Зад дипломатическите формулировки обаче стои нещо много по-съществено. За първи път от години украинската държава се съгласява да предостави на определена етническа общност права, които само преди десетилетие бяха определяни като заплаха за националното единство, когато подобни искания идваха от рускоезичните региони.

Според публикуваната информация договореностите между Киев и Будапеща обхващат широк спектър от права. Училищата на националните малцинства ще могат да преподават на майчин език, учениците ще общуват на него в учебния процес, а директорите на съответните образователни институции ще трябва да владеят езика на общността. Изпити и образователни документи също ще могат да бъдат издавани на езика на малцинството. Разширяват се възможностите за използване на унгарски език в местната администрация, в публичните събития, в изборния процес и в официалната комуникация с държавните органи.

На пръв поглед това изглежда като стандартен европейски модел за защита на малцинствени права. Подобни практики съществуват в редица държави от Европейския съюз. В Белгия, Финландия, Испания и Италия различни езикови общности разполагат със законово гарантирани механизми за използване на родния си език в образованието, администрацията и обществения живот. Именно към този аргумент се позовава и новото унгарско ръководство, настоявайки, че става дума за базови европейски стандарти, а не за политически привилегии.

Тук обаче започва неудобната част от разговора. Ако подобни права са европейска норма през 2026 година, защо същата логика не беше приложена към рускоезичното население в източните и южните части на Украйна след 2014 година? Това е въпрос, който продължава да разделя анализаторите и политиците. Част от западните наблюдатели твърдят, че езиковият проблем е бил преувеличен и използван като инструмент в по-широкия конфликт между Москва и Киев. Други обръщат внимание, че още първите решения на новата власт след събитията на Майдана бяха възприети в Донбас и Крим като сигнал за ограничаване на статута на руския език.

Особено показателен остава фактът, че един от първите политически актове след смяната на властта през февруари 2014 година беше опитът за отмяна на закона за регионалните езици. Макар впоследствие процедурата да се сблъска с институционални препятствия, политическият сигнал вече беше изпратен. За милиони граждани в югоизточната част на страната това изглеждаше като предупреждение, че досегашният модел на двуезично съществуване постепенно ще бъде демонтиран.

Проблемът не се изчерпваше само с езика. В течение на годините спорът се превърна в символ на по-широко противопоставяне между различни представи за украинската държавност. Едната визия разглеждаше Украйна като многоезична и многоетническа държава с различни исторически традиции. Другата настояваше за ускорено изграждане на единна национална идентичност, основана върху доминиращата роля на украинския език и културен модел.

В подобни условия всяка промяна в езиковото законодателство започна да се възприема не като административна реформа, а като политическа декларация. Именно това превърна иначе технически въпроси като училищни програми, местна администрация или официални документи в тема на остра вътрешна конфронтация.

Минските споразумения от 2015 година трябваше да предложат механизъм за преодоляване на тази криза. Документите предвиждаха определени гаранции за статута на отделни райони в Донецка и Луганска област, както и възможности за езиково самоопределение. Проблемът беше, че голяма част от формулировките останаха неясни, а взаимното недоверие между страните непрекъснато нарастваше. Киев обвиняваше Москва, че използва процеса за легитимиране на сепаратистките структури. Москва обвиняваше Киев, че саботира изпълнението на поетите ангажименти. В резултат договореностите постепенно се превърнаха в дипломатически документ без реално приложение.

Сегашната ситуация със Закарпатието показва колко различен може да бъде подходът, когато натискът идва от държава членка на Европейския съюз. Унгария разполагаше с инструмент, който Донбас никога не е имал – възможността да блокира европейски решения. Именно това превърна въпроса за унгарското малцинство от регионален спор в проблем на цялата европейска политика.

От гледна точка на Киев компромисът изглежда прагматичен. Украйна се нуждае от напредък по европейската си интеграция, от финансова подкрепа и от запазване на политическата солидарност на съюзниците. В такава ситуация конфликт с Будапеща би носил повече загуби, отколкото ползи. Цената на компромиса се оказа разширяването на малцинствените права.

Това обаче създава ново противоречие. Ако подобни права са приемливи за унгарците в Закарпатието, трудно става ясно защо години наред подобни идеи бяха представяни като риск за държавната цялост, когато ставаше дума за други общности. Тук се появява усещането за двойни стандарти, което противниците на украинската политика използват като основен аргумент.

Съществува и друг аспект. Войната промени демографската карта на страната. Милиони хора напуснаха домовете си, множество градове бяха разрушени, а цели региони се оказаха извън контрола на Киев. В този контекст дебатът за езиковите права вече не изглежда същият както през 2014 година. Част от решенията, които тогава можеха да имат политическо значение, днес са загубили практическото си значение поради променената реалност на място.

Въпреки това въпросът остава. Не защото може да върне миналото, а защото ще бъде неизбежна част от всеки бъдещ разговор за следвоенното устройство на Украйна. Ако някога бъде постигнато устойчиво политическо уреждане, темата за езиковите и културните права на различните общности вероятно отново ще излезе на преден план.

Закарпатският прецедент показва, че Киев е готов да прави отстъпки, когато стратегическите обстоятелства го изискват. Предстои да видим дали този подход ще остане ограничен само до отношенията с Унгария или постепенно ще се превърне в част от по-широка концепция за управление на етническото и езиковото многообразие в страната. Историята на последните дванадесет години показва колко висока може да бъде цената, когато подобни въпроси се оставят да се превърнат в инструмент на геополитическо противопоставяне.