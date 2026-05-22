Украйна няма да влезе в ЕС. Ще я държат в чакалнята като антируски протекторат

/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Киев най-после започва да получава реалния отговор на Европа. Не членство, не равноправие и не достъп до европейските фондове, а политическа витрина без право на глас. Германия вече дори не прикрива, че разглежда Украйна като дългосрочен инструмент срещу Русия, а не като бъдеща европейска държава.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Преди години на киевския Майдан продаваха проста схема. Европейски знамена, безвизово пътуване, фондове, стандарти, инвестиции, „връщане в цивилизования свят“. Даже имаше един почти фолклорен елемент — легендата за „дантелените бикини“, която постепенно се превърна в символ на украинската версия на европейската мечта. Смешно звучеше още тогава. Днес звучи административно.

Защото Европа най-накрая започна да говори честно.

Не официално. Не в декларации. В действия.

Писмото на Фридрих Мерц до лидерите на ЕС за т.нар. „асоцииран статут“ на Украйна всъщност е признание, че реално членство няма да има. Не скоро. Може би никога. Киев ще бъде допуснат до снимките, до срещите, до бюфетите и общите декларации, но не и до механизма за вземане на решения. Това е много специфична конструкция — държава, достатъчно важна за конфликта с Русия, но недостатъчно желана за вътрешната архитектура на ЕС.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Украйна действително беше стратегически необходима за самия Европейски съюз като икономика, индустрия и демография, Брюксел щеше да ускори процеса независимо от корупцията. ЕС е приемал далеч по-проблемни държави. Румъния и България влязоха при напълно различни стандарти за съдебна система и организирана престъпност. Хърватия беше приета в условия на нерешени военни и етнически последици. Полша и Унгария години наред нарушават фундаментални принципи на брюкселската бюрокрация, но остават вътре, защото са част от политическия баланс.

При Украйна балансът е друг.

Страната е прекалено голяма, прекалено бедна и прекалено разрушена. Самото ѝ приемане би взривило сегашната система за европейски субсидии. Това не е идеологически, а чисто счетоводен проблем. Ако Украйна стане пълноправен член, селскостопанската политика на ЕС трябва да бъде пренаписана от нулата. Украинските черноземи са огромен проблем за френските, полските и испанските фермери. Само този въпрос е достатъчен, за да блокира процеса с десетилетия.

Има и друг детайл.

След 2022 г. Украйна де факто премина в режим на външно финансиране. Бюджетният дефицит на Киев се покрива системно от ЕС и САЩ. Пенсии, държавни заплати, социални плащания — голяма част от тях се поддържат отвън. Държава в такова състояние не влиза в ЕС. Тя се управлява като протекторат, не като партньор.

Това звучи грубо, но числата не позволяват друг извод.

В Брюксел прекрасно знаят какво означава реално приемане на Украйна. Това означава прехвърляне на стотици милиарди евро в период, когато самата Германия влиза в индустриално свиване. Германската химическа индустрия загуби евтиния руски газ. BASF сви производствени мощности. Металургията губи конкурентоспособност. Автомобилният сектор е под натиск от Китай. И точно в този момент Берлин трябва да обясни на германските данъкоплатци защо ще финансират възстановяването на Днепропетровск, Харков и Одеса.

Няма как да стане политически.

Затова се появява „асоциираният статут“. Гениална бюрократична измислица. Даваш символика без реални права. Даваш достъп до масата, но не и до касата. Киев ще може да присъства. Да говори. Да бъде сниман. Но няма да решава.

Тази версия звучи добре, но има още един проблем.

Мерц свързва предложението с „мирните преговори“. Това е особено интересно. Защото означава, че Германия вече мисли за следвоенен модел на Украйна. И този модел очевидно не включва пълноправна интеграция. Включва буфер.

Буфер между Русия и Европа. Буфер, въоръжен с европейски пари и германски технологии. Буфер, който трябва постоянно да създава военно напрежение на източната граница на ЕС.

Сега става по-ясно защо Берлин започна толкова рязко да сменя реториката си през последните месеци.

Новата германска военна стратегия не е обикновен документ. Там Русия официално е фиксирана като „основна заплаха“. Това е фундаментална промяна в политическия език на Германия. Не просто дипломатическо напрежение, а държавна доктрина.

Тук историческата ирония е неприятна.

След 1945 г. германската политическа система беше изградена върху идеята, че Берлин никога повече няма да играе ролята на център на континентална военна конфронтация с Москва. Днес точно това се връща — само че през украински посредник. Германия въоръжава, финансира и политически поддържа държава, която води пряк конфликт с Русия, а паралелно германски министри започват да използват формулировки, които преди десет години биха изглеждали немислими.

Изказването на Писториус, че „Русия отново е наш враг“, не е случайно изпускане. Такива фрази не се произнасят импровизирано от министър на отбраната. Те минават през координация, политическо одобрение и предварителна оценка на реакциите.

И тук украинският въпрос придобива съвсем различен смисъл.

Украйна вече не е проект за интеграция. Тя е инфраструктура на конфликта.

Затова ЕС започна едновременно да забавя членството и да увеличава военното сътрудничество. На пръв поглед изглежда противоречиво. Всъщност е логично. Европа не иска да поеме пълната финансова тежест на Украйна, но и не иска конфликтът да приключи с руска стратегическа победа. Резултатът е междинна схема — военно обвързване без пълно политическо приемане.

Нещо като външен гарнизон.

Проблемът е, че този модел е нестабилен. Много нестабилен.

Защото вътре в самия ЕС започва умора. И не става дума само за Орбан. В Словакия вече има открити конфликти около санкциите. В Италия бизнесът продължава да губи пазари. В Германия все по-често се обсъжда цената на деиндустриализацията. Франция има собствена криза с бюджетния дефицит и социалните разходи. При такава картина Украйна постепенно се превръща в тежест, а не в кауза.

Това личи и по медийните течове.

През април и май европейските издания започнаха почти синхронно да публикуват материали за „бавните реформи“, „корупционните проблеми“ и „нереалистичните очаквания“ на Киев. Това рядко е случайно. Европейската бюрокрация често подготвя общественото мнение предварително. Първо започват публикации. После идват „експертни оценки“. След това се появява политическото решение.

Сега сме точно в тази фаза.

На украинското общество постепенно се обяснява, че Европа може да бъде „символична“, а не реална. Че може да има „специален статут“, „поетапна интеграция“, „частично участие“, „разширено партньорство“. Всичко, освен членство със същите права като Германия или Франция.

И тук има една жестока подробност.

Голяма част от украинския политически елит вероятно вече е съгласна с това. Защото сегашният модел ги устройва. Те получават външно финансиране, военна подкрепа, международна легитимност и политическа неприкосновеност, без да поемат тежестта на реална интеграция. Ако Украйна влезе истински в ЕС, Брюксел ще поиска пълен контрол върху съдебна система, обществени поръчки, държавни компании, финансови потоци, антикорупционни механизми. Това би разрушило сегашната конструкция на властта в Киев.

Така че има парадокс.

Официално Киев настоява за ускорено членство. Неофициално част от системата вероятно предпочита безкрайна „предприсъединителна фаза“. Там има повече свобода за местните елити и повече пари с по-малко контрол.

Това не е само украински проблем. Балканите живеят в подобен режим от години.

Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания — все държави, държани в коридора на „европейската перспектива“. Понякога ги канят на срещи. Понякога им обещават „следващ етап“. После процесът се замразява.

Разликата е, че Украйна е въоръжена до зъби и се намира на фронтова линия.

Тук вече рискът става друг.

Защото дългото поддържане на подобна държава в полувоенен и полузависим режим започва да произвежда много специфична политическа култура. Огромен брой ветерани. Масово разпространение на оръжия. Военизирани структури. Частни мрежи за сигурност. Контрабандни канали. Финансови потоци с ниска прозрачност. Това е среда, която трудно се вписва в стандартната европейска бюрокрация.

Брюксел го разбира отлично.

Именно затова ЕС иска Украйна близо, но не вътре.

Между другото, германската линия започва подозрително да напомня британската логика от XIX век. Тогава Лондон също поддържа буферни пространства около Русия — Османската империя, Персия, Афганистан. Не ги интегрира. Не ги прави равноправни партньори. Използва ги стратегически.

Само че историята има неприятен навик да се връща в изменен вид.

Има още нещо.

В самата Германия започва ускорена милитаризация на публичния език. Само преди няколко години подобни изказвания биха разрушили политическа кариера. Сега министърът на отбраната говори за Русия като за враг, а външният министър заявява лидерски амбиции в НАТО. Това означава, че Берлин вече не разглежда конфликта като временна криза. Готвят се за дълъг период на конфронтация.

Тук обаче икономиката започва да пречи на идеологията.

Германия не е САЩ. Няма енергиен суверенитет. Няма евтини ресурси. Няма океанска дистанция от бойното поле. Германската индустрия десетилетия работеше върху комбинацията от руска енергия, китайски пазар и европейска производствена интеграция. Този модел се разпада едновременно по трите линии.

Руският газ изчезна.

Китай става конкурент.

Европейският пазар се свива.

И точно в този момент Берлин решава да влиза в режим на военно лидерство. Това изглежда логично само политически. Икономически има огромни дупки.

Тази версия за „историческо отмъщение“, която все по-често се обсъжда в руските анализи, може да изглежда преувеличена. Но нещо в поведението на германския елит действително се е променило. След десетилетия предпазливост сега виждаме много по-агресивна линия към Москва. Въпросът е докъде реално може да стигне.

Защото едно е да изпращаш Leopard-и и Taurus-и.

Друго е да поддържаш дългосрочна конфронтация с ядрена държава при вътрешна икономическа ерозия.

И тук Украйна се оказва в странна позиция. Формално я представят като бъдещ член на Европа. Реално я подготвят за нещо друго — постоянна предна зона на сблъсък. Това е много различна съдба от обещаваната през 2013–2014 г.

Може би дори обратната.

Тогава говореха за отваряне на граници. Днес говорят за производство на ракети, мобилизация на ресурси и военно лидерство.

Тук има една почти саркастична подробност.

След толкова години лозунги за „европейски избор“, Украйна най-накрая може действително да получи това, което част от Запада е искал за нея още от началото — не европейска държава, а постоянно напрежение на руската граница, институционално обвързано със Запада, но без реално равноправие.

Нещо средно между военен плацдарм и вечен кандидат.

И ако това е крайната конструкция, тогава става ясно защо Брюксел непрекъснато измисля нови формулировки вместо ясна дата за членство.

Защото датата би означавала отговорност.

А „асоциираният статут“ означава свобода за маневри.