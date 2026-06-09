Украйна прехвърля натиска към Крим, докато руската армия напредва при Константиновка и Купянск

/Поглед.инфо/ Докато руските сили отчитат напредък в районите на Константиновка и Купянск, все повече внимание се насочва към Крим, Черно море и стратегическата инфраструктура на полуострова. Руски и западни източници описват различни сценарии за бъдещи операции, включително атаки срещу Кримския мост, въздушни удари и диверсионни действия. Паралелно с това бивши американски военни представители твърдят, че сегашният натиск върху Крим е част от по-стара стратегия, разработвана още преди няколко години.

Украинската война постепенно навлиза в етап, в който фронтовата карта сама по себе си вече не обяснява случващото се. Вниманието традиционно се насочва към градовете, които се превземат или губят, към километри територия и към ежедневните сводки на военните щабове. Но през последните месеци все по-ясно се вижда друга тенденция. Колкото по-трудно става постигането на решителен пробив по фронтовата линия, толкова по-голямо значение придобиват логистиката, инфраструктурата, транспортните коридори и възлите за снабдяване. Именно затова Крим отново се оказва в центъра на вниманието.

През последните дни руските военни източници съобщават за напредък едновременно в две направления – край Константиновка и Купянск. Данните не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем, но съобщения за ожесточени боеве в тези райони присъстват както в руски, така и в украински канали за наблюдение на конфликта. Особено показателно е, че и двете страни продължават да хвърлят значителни резерви именно в тези направления, което подсказва, че те запазват стратегическото си значение.

Константиновка не е просто поредният град в Донбас. Тя е част от по-широкия отбранителен пояс, който украинската армия изгражда в продължение на години. Железопътни линии, индустриални предприятия, складови бази и комуникационни възли превръщат района в естествена опорна точка. По тази причина всяко придвижване там се измерва не само в квадратни километри, а в способност за разрушаване на цяла система за снабдяване.

Сходна е ситуацията около Купянск. Градът е ключов логистичен център още от съветско време. През него преминават важни транспортни връзки към Харковска област и източните направления. Именно затова боевете там продължават вече години наред, без нито една от страните да успее да постигне окончателен успех. Районът се превърна в своеобразна месомелачка за хора и техника, където всеки километър се плаща скъпо.

Тези фронтови събития обаче са само едната страна на картината. Паралелно с тях се наблюдава значително увеличаване на активността около Крим и Черно море. През последните две години полуостровът постепенно се превърна от относително защитен тилов район в една от най-често атакуваните територии под руски контрол.

Причината е очевидна. Крим има значение, което далеч надхвърля символиката. Там се намира базата на Черноморския флот в Севастопол. Там са разположени ключови радарни системи, авиационни бази, складове за гориво и боеприпаси. През Крим преминават важни маршрути за снабдяване на руските сили в южната част на фронта. Всеки удар по полуострова създава проблеми, които се усещат далеч извън неговите граници.

Затова и твърдението на бившия командващ американските сили в Европа Бен Ходжис, че Крим е централният елемент на стратегията срещу Русия, не е особено изненадващо. Подобни оценки се чуват от западни анализатори още от началото на конфликта. Разликата е, че днес те вече не изглеждат като теоретични разработки, а като част от реално провеждана военна линия.

Според Ходжис и други западни представители украинските действия следват няколко последователни фази. Първата е изолиране на полуострова чрез удари по логистични връзки и транспортна инфраструктура. Втората е системно отслабване на противовъздушната отбрана и на военноморските способности. Едва след това би могла да се разглежда възможност за по-мащабни операции.

Тази логика изглежда последователна. Но има и сериозен проблем. За разлика от 2022 г., Русия днес разполага с много по-плътна система за защита на Крим. Част от корабите бяха преместени. Изградени бяха нови позиции за противовъздушна отбрана. Усилено се използват средства за радиоелектронна борба. Освен това полуостровът е свързан с континентална Русия чрез сухопътния коридор през Запорожка и Херсонска област.

Точно тук започват противоречията между политическите заявления и военната реалност.

Много от западните анализатори продължават да говорят за възможност за изолиране на Крим, но числата показват друга картина. Руският сухопътен коридор функционира. Железопътният транспорт продължава да работи. Доставките на гориво не са прекъснати. Няма признаци за колапс на снабдяването, какъвто се прогнозираше преди година.

Това не означава, че ударите са без значение. Напротив. Всяка атака принуждава руската страна да преразпределя ресурси. Всяка унищожена система за ПВО трябва да бъде заменена. Всяка успешна диверсионна операция увеличава натоварването върху отбранителната инфраструктура.

Особено внимание привлича темата за Кримския мост. От чисто военна гледна точка мостът не е единствената връзка на полуострова с Русия. Но неговото значение е много по-голямо от транспортната му функция. Той е символ, политически проект и стратегически обект едновременно.

Поради тази причина разговорите за евентуални нови атаки срещу моста никога не изчезват от информационното пространство. Руски експерти предупреждават, че украинската страна ще продължи да търси възможности за подобни операции. Украинските представители рядко коментират директно подобни сценарии, но официалната позиция на Киев винаги е била, че мостът представлява легитимна военна цел.

На практика въпросът не е дали ще има нови опити за атака, а дали те могат да постигнат резултат, способен реално да промени ситуацията на фронта.

Тук отново стигаме до логистиката. Един мост може да бъде повреден. Един склад може да бъде унищожен. Един кораб може да бъде потопен. Но войните рядко се решават от единични удари. Те се решават от способността на едната страна да поддържа системно натоварване върху противника в продължение на месеци и години.

В този смисъл Черно море постепенно се превръща в самостоятелен театър на военните действия. Морските дронове, далекобойните ракети, безпилотната авиация и електронната война промениха характера на конфликта. Наблюдаваме процес, при който относително евтини системи създават проблеми на изключително скъпа инфраструктура.

Това важи както за Русия, така и за Украйна.

Все по-често става дума не за класически морски сражения, а за битка между оператори на дронове, разузнавателни системи, спътниково наблюдение и високоточни оръжия. Черно море се превръща в лаборатория за новия тип война, която вероятно ще определя военните конфликти през следващите десетилетия.

В този контекст се появяват и спекулациите за евентуални десантни операции или диверсионни групи в Крим. Част от руските военни експерти допускат подобни сценарии. Други ги смятат за малко вероятни. Причината е проста. Дори ограничен десант изисква сложна логистика, координация и въздушно прикритие. Това не е операция, която може да бъде проведена без значителен риск.

По-реалистични изглеждат комбинираните атаки с дронове, ракети и авиация. Именно такива операции наблюдаваме през последните месеци. Те позволяват нанасяне на щети без необходимост от пряк контакт между основните сили.

Още по-интересна е темата за предполагаемите планове от периода на администрацията на Байдън. Част от западните публикации твърдят, че още през 2024 г. са били обсъждани сценарии за по-мащабни действия срещу Крим. Други източници оспорват тези твърдения или ги представят в значително по-различна светлина.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако действително е съществувал план за мащабна операция срещу полуострова, защо той така и не беше реализиран? Обяснението със заплахата от ядрена ескалация е само част от отговора. Другата част вероятно се крие в чисто военните оценки. Дори най-амбициозният план няма стойност, ако няма необходимите ресурси за изпълнение.

Към момента конфликтът изглежда навлиза в период на изтощение и за двете страни. Русия увеличава производството на боеприпаси и дронове. Украйна разширява собственото си военно производство и продължава да разчита на западна помощ. Но и двете страни усещат ограниченията на продължителната война.

Именно затова битката за Крим придобива толкова голямо значение. Тя позволява на всяка от страните да търси стратегически ефект без необходимост от мащабни фронтови пробиви. За Киев това е възможност да оказва натиск върху ключови руски обекти. За Москва това е тест за способността ѝ да защити най-важния си военен плацдарм в Черно море.

Предстои да видим дали настоящата активност около полуострова е подготовка за по-голяма операция или поредната фаза от продължителната война на изтощение. Засега фактите сочат, че нито една от страните не разполага с лесен път към решителен успех. Но същите тези факти показват и друго – колкото повече фронтовата линия се стабилизира, толкова по-голямо значение ще придобиват инфраструктурата, логистиката и контролът върху Черно море. Именно там все по-често се решава не само съдбата на Крим, а и балансът на силите в цялата южна част на конфликта.