/Поглед.инфо/ Вълната от инфраструктурни удари срещу ключови съоръжения в Киев и Харковска област разкрива критични уязвимости в енергийния баланс и комуникационната свързаност на Украйна. Ограничаването на скоростните параметри на сателитните терминали Starlink над 160 км/ч засегна пряко управлението на безпилотните системи, а пораженията върху Дарницката ТЕЦ-4 поставят под знак въпросително отоплителния сезон за стотици хиляди жители на левия бряг на столицата. На този фон в парламентарните среди в Киев все по-открито се обсъждат геополитическите рискове от евентуална промяна в курса на американската администрация и намаляване на европейската подкрепа.

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Хидравличният капан на левия бряг: Защо Дарницката ТЕЦ-4 е критичен възел

Пораженията върху ТЕЦ-4 (известна като Дарницка когенерационна централа) разкриват конструктивната уязвимост на киевската градска инфраструктура, изграждана по съветски градоустройствени стандарти. Разположена в Днепровски район, в непосредствена близост до индустриалната зона на гара Дарница, тази централа разполага с електрическа мощност от близо 160 мегавата и топлинна мощност над 1080 гигакалории в час. Нейното стратегическо значение не се изчерпва с производството на киловатчасове. Тя е единственият основен източник на циркулационна гореща вода за централното отопление на южните и централните жилищни масиви на левия бряг на Днепър.

Енергийният баланс на украинската столица е исторически асиметричен. Големите мощности като ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 са проектирани да покриват десния бряг и северната част на града. Докато електрическата енергия може да бъде пренасочена по високоволтови пръстени от 330 киловолта, стига трансформаторните подстанции да са функционални, то с топлопреносната мрежа това е технически невъзможно. Преносът на гореща вода под високо налягане от десния към левия бряг през реки като Днепър изисква специални дюкерни преминавания и мостови топлопроводи, каквито нямат необходимия хидравличен капацитет да компенсират пълното спиране на ТЕЦ-4.

Възстановяването на котелното оборудване и паровите турбини в условия на дефицит на специализирани резервни части отнема месеци. Ситуацията се усложнява от факта, че автотрансформаторите от клас 330/110 kV, произвеждани исторически в завода „Запорожтрансформатор“, се превърнаха в дефицитен ресурс на световния пазар поради специфичните им технически параметри, неизползвани в по-голямата част от Западна Европа.

Ограниченията на Starlink и прекъсването на бойното управление

Нощното въвеждане на софтуерни ограничения върху терминалите Starlink, изразяващо се в загуба на връзка при превишаване на скорост от 160 километра в час, представлява сериозен удар по тактическите възможности на украинските въоръжени сили. Според разпространени данни в украински специализирани Telegram-канали и медийни публикации, този скоростен лимит блокира използването на стандартните граждански и комерсиални терминали като управляващи блокове за далекобойни безпилотни апарати, скоростни безпилотни катери и импровизирани разузнавателни системи.

Компанията SpaceX на Илон Мъск отдавна декларира, че лицензионните споразумения за комерсиалната услуга Starlink категорично забраняват интегрирането на оборудването в офанзивни оръжия и платформи за нанасяне на удари. Използването на геозониране (geofencing) и алгоритми за ограничаване на динамичните параметри на движение не е нов инструмент, но моментът на затягане на контрола съвпада с интензивни политически дебати във Вашингтон относно параметрите на бъдещата военна помощ.

Полският външен министър Радослав Сикорски отправи публични критики към компанията, напомняйки че Варшава финансира значителен брой от терминалите, използвани от украинските служби. Остава обаче фактът, че договорите за поддръжка през програмите на Пентагона (по-специално специализираната военна система Starshield) се управляват по отделни протоколи, докато масово използваните на фронта комерсиални устройства остават под прекия технически контрол на централата на компанията в Калифорния.