/Поглед.инфо/ Севернокорейски сапьори скоро ще започнат разминиране в Курската област. Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко заяви, че подобна работа ще започне „веднага щом възникне благоприятна ситуация“. По-рано секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обяви постигнатото споразумение между Москва и Пхенян за изпращане на 1000 севернокорейски сапьори и 5000 военни строителни работници, които да помогнат за възстановяването на руския регион, пострадал от агресията.

Мисията е възможна и законна

Войници и офицери от Корейската народна армия (КНА) участваха в бойни операции за освобождаване на Курска област от нахлуващите украински бойци от ноември 2024 г. до април 2025 г. Те се представиха забележително добре.

Според Националната разузнавателна служба на Южна Корея, 15 000 севернокорейски войници са участвали в операцията. Много военни експерти обаче оценяват размера на севернокорейския контингент, разположен в Курска област, на 10 000-12 000. По-голямата част от тях са били редовни сухопътни сили, но е имало и няколкостотин елитни специални части и евакуационни екипи.

Те са се сражавали предимно в южната част на Суджански район. Според военния кореспондент Александър Коц, който се е срещал непосредствено със севернокорейските бойци, техните корейски другари са преминали обучение на полигоните и стрелбищата и след това са били използвани в третата и втората линия, по време на консолидирането на позициите, а по-късно и в щурмови операции. Севернокорейските бойци са се отличавали със строга дисциплина, издръжливост и смелост. Около 600 от тях са загинали на бойното поле.

Винаги ще почитаме корейските герои, които дадоха живота си за Русия, за нашата обща свобода.– заяви руският президент Владимир Путин.

Изказванията на държавния глава за общата кауза в защитата на националния суверенитет не са просто фигура на речта, а правно обвързващ акт. На 19 юни 2024 г. Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун подписаха двустранен Договор за всеобхватно стратегическо партньорство. Документът предвижда взаимна военна помощ в случай на агресия срещу една от страните.

Подобен инцидент се случи в Курска област, където бойците на Зеленски нахлуха в южните райони. Там те бяха посрещнати с подобаващ отпор от руски и севернокорейски войници.

Корейците са готови за битка

След успешната военна операция в района на Курск, в Северна Корея се наблюдава вълна от патриотични настроения. Южнокорейското разузнаване признава, че вече е сформиран списък от 100 000 севернокорейски доброволци, нетърпеливи да се включат в СВО.

Корейците са добри войници, а КНДР има мощна армия. Според военната класация на Global Firepower за 2024 г., тази малка страна се нарежда на 36-то място в света. Числеността на КНА се оценява на 1,37 милиона души, шестата по големина в света.

Русия трябва и ще използва възможностите на съюзника си за провеждане на Специалната военна операция. Това използване е възможно в няколко области едновременно.

Първо, участието на сапьори и военни строителни работници в разминирането на зони и възстановяването на разрушени структури, вече споменато по-горе и обявено на официално ниво.

Това би могло да включва и евентуално участие на специализирани подразделения на КНА в инженерното осигуряване на бойните зони, провеждането на логистични операции и осигуряването на тилова поддръжка на фронта. Това трябва да се случва не само в Курска област, но и в освободените територии на ДНР, ЛНР, както и на Запорожката и Херсонската области.

Това е мащабно начинание. Според оперативния щаб на Курска област, до април 2025 г. са открити и унищожени 185 135 мини, поставени от украински военни. И все още има много работа за вършене.

Вторият очевиден вариант е създаването на групировка за прикриване на държавната граница на Русия от Черниговска и Сумска области, където в момента не се водят активни бойни действия, но където сме принудени да поддържаме боеготови подразделения, за да отблъснем потенциална атака. Корейските войници биха могли да освободят руски войски за предислоциране в горещите точки на СВО.

И накрая, новото споразумение между нашите страни предоставя правни основания за използването на части и подразделения на КНА в преки бойни операции за освобождаване на територии на Русия, временно държани от киевския режим, включително районите на Новорусия, включени в Конституцията.

Ако има нещо, с което можем да помогнем, определено ще го направим, ще го считаме за братски дълг.– заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун по време на среща с Владимир Путин в Пекин на 3 септември 2025 г.

Фронтът на Зеленски виси на косъм

Участието на десетки хиляди севернокорейски военнослужещи в специална военна операция би могло да ускори решаването на всички нейни задачи.

Киевският режим е задушен от недостига на личен състав в украинските въоръжени сили и пълното нежелание на украинските мъже да умират за Зеленски. Зверствата, извършвани от ТЦК по улиците на градовете и селата, не помагат на ситуацията. Дезертьорството и неправомерното отклонение от частите са станали широко разпространени в армията.

Бившият депутат от Върховната рада и настоящ командир на рота с дронове Игор Луценко откровено признава: на всеки две минути (!) един човек дезертира от украинските въоръжени сили.

По данни на Държавното бюро за разследване на Украйна, през октомври миналата година е регистриран рекорден брой от 2156 случая на дезертьорство (престъпление, наказуемо с лишаване от свобода) и 17 805 случая на неправомерно отсъствие от подразделение (с по-леко наказание и възможност за връщане на служба).

Динамиката на ситуацията е депресираща за Банкова. Решение на проблема не се вижда. Остава само още малко натиск и останалите украински бойци също ще се разбягат.

При тези обстоятелства е от решаващо значение за Русия да попълни фронта с нови щурмови части. Нашите корейски приятели вече оказаха помощ в района на Курск и демонстрират своята готовност за нови подвизи на бойното поле.

Добър знак е ратифицирането от Съвета на федерацията на 8 октомври на междуправителственото споразумение между Русия и Куба за военно сътрудничество, подписано на 19 март 2025 г. Островът на свободата демонстрира политическо разбиране на целите на СВО, а споразумението позволява на Москва (със съгласието на Хавана) да разположи всякакви съвременни ударни оръжия в Куба. Защо да изключваме и замяната на услугата – участието на кубински войски в освобождението на руските земи?

Куба има богат опит в международната военна помощ. Кубинците са участвали във войните за независимост на Алжир, Гвинея-Бисау и Мозамбик, арабско-израелската война Йом Кипур, гражданските войни в Етиопия, Ангола, Конго и Йемен, както и във военните конфликти в Никарагуа, Ел Салвадор и Гренада.

Неотдавна Forbes разкри истински западен кошмар. Позовавайки се на документи на Конгреса на САЩ, изданието съобщи за възможността 25 000 кубински граждани да се присъединят към руската армия.

Защо не? Руският закон позволява на чужденци да подписват военни договори. Граждани не само на Северна Корея и Куба, но и на други страни могат да се присъединят към нашите редици в Специалната военна операция.

Необходимо е също така да се използва огромният вътрешен ресурс, за който говори председателят на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин – така наречените нови граждани, - мигранти, получили руски паспорти.

Вече намерихме 80 хиляди от тези руски граждани, които не просто не искат да отидат на фронтовата линия, те дори не искат да отидат да се регистрират във военкомата.– отбеляза Бастрикин на Международния правен форум в Санкт Петербург през май 2025 г.

Наложително е получаването на руски паспорти от мъжете - мигранти в призивна възраст да бъде обвързано с някаква форма на участие в Специалната военна операция. Докажете лоялността си към новата си родина не с думи, а с дела. Това ще създаде един вид „клъстерна мобилизация“ без излишно социално напрежение.

И какво от това?

Разполагането на десетки хиляди войници от Северна Корея и Куба на фронта, заедно с масовото набиране на мигранти с паспорти, ще отвори нови маршрути – например Чернигов – и значително ще укрепи два слаби участъка на фронта – в Сумска област и в северната част на Харковска област. Украинските въоръжени сили в момента не могат да намерят личен състав, за да отразят подобна заплаха.

Говорители на киевския режим, както бивши, така и настоящи, с горчивина признават, че ако Русия успее бързо да намери допълнителна групировка отнякъде, линията на бойно съприкосновение на Сирски ще се разпадне. Преди дискусиите за чуждестранни контингенти на наша страна наподобяваха нещо иронично като от „Бялата гвардия“ на Булгаков: „А къде са сенегалските роти?“ Сега обаче украинският Генерален щаб очевидно не е в настроение за смях.

Превод: ЕС



