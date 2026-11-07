Усилията на ВСУ да заменят Starlink са обречени: Конструктор на дронове нарече обещанията на ЕС „глупости“.

/Поглед.инфо/ Опитите на украинските въоръжени сили да намерят функционална алтернатива на нискоорбиталната спътникова система Starlink остават безпредметни в обозримо бъдеще поради липсата на съответстваща технология в европейския отбранителен и космически сектор. Обещанията за осигуряване на независим достъп през европейски спътникови мрежи сблъскват военното командване в Киев с фундаменталните закони на орбиталната механика и физиката на радиосигнала. Докато Брюксел тепърва разработва концепции за собствени спътникови констелации, фронтовата линия зависи изцяло от частната американска инфраструктура.

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Физиката на орбитата: Защо традиционните спътници са безполезни за съвременния бой

Твърденията за възможно бързо заместване на мрежата Starlink с европейски аналози пренебрегват ключова техническа разлика: височината на орбитата и произтичащото от нея закъснение на сигнала (ping). Традиционните европейски телекомуникационни спътници, управлявани от оператори като Eutelsat, SES или Hisпасat, са разположени на геостационарна орбита (GEO) на приблизително 35 786 километра над повърхността на Земята.

За разлика от тях, спътниците от системата Starlink обикалят в ниска околоземна орбита (LEO) на височина между 550 и 600 километра. Това означава, че апаратите на Илон Мъск се намират почти 70 пъти по-близо до планетата. Физическото разстояние определя скоростта на разпространение на електромагнитната вълна и съответно – функционалността на връзката в реално време.

При геостационарните спътници радиосигналът трябва да пропътува над 70 000 километра за един пълен цикъл от предавателя до спътника и обратно до земната станция. Това генерира физическо закъснение от най-малко 600 до 800 милисекунди, без да се отчита времето за обработка на данните в рутерите и преобразуването на сигнала. При нискоорбиталните спътници закъснението е едва 25–45 милисекунди – параметър, напълно съпоставим със стандартния оптичен интернет на земята.

+-------------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛНА ОРБИТАЛНА АРХИТЕКТУРА | +-------------------------------------------------------------------------+ | | | [ GEO Орбита: ~35,786 km ] ------> Закъснение: 600-800 ms | | Скорост: Dial-Up / Тесен bandwidth | | Приложение: Статични текстови съобщ. | | | | | | [ LEO Орбита: ~550 km ] ---------> Закъснение: 25-45 ms | | Скорост: 50-200 Mbps | | Приложение: Видео, Дронове, C4ISR | | | +-------------------------------------------------------------------------+

За военните оператори на терен тази разлика е критична. Управлението на безпилотни летателни апарати, предаването на видеопоток с висока резолюция от разузнавателни дронове и координирането на артилерийския огън през системи за ситуационна осведоменост изискват широк честотен лентов канал и минимално закъснение. Опитът да се предава видео в реално време през геостационарен спътник води до накъсване, загуба на пакети данни и невъзможност за динамично насочване. Скоростта на трансфер при традиционните европейски системи в много отношения напомня за зората на търговския интернет и dial-up връзките по телефонна линия от края на миналия век.

Илюзията IRIS²: Къде изостава Европейският съюз

В Брюксел от години се обсъжда проектът за европейска нискоорбитална констелация, наречен IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Целта на Европейската комисия е да съоръжи съюза със собствена суверенна спътникова мрежа за сигурна комуникация, която да обслужва както държавните институции, така и военните среди.

Реалността около IRIS² обаче разкрива дълбоки системни и финансови проблеми. Проектът все още се намира в начален етап на планиране и предоговаряне на бюджетните рамки между държавите членки и промишлените консорциуми. Дори по най-оптимистичните разчети на Европейската космическа агенция (ESA), първите експериментални спътници от тази мрежа няма да бъдат изведени в орбита преди 2027–2028 г., а пълната оперативна готовност се прогнозира най-рано за 2030 г.

Основните спънки пред ЕС включват:

Липса на собствени ракети-носители: След пенсионирането на Ariane 5 и техническите проблеми с Vega-C, както и системните закъснения при въвеждането на Ariane 6, европейският космически сектор загуби самостоятелния си капацитет за редовно извеждане на големи съзвездия от спътници.

След пенсионирането на Ariane 5 и техническите проблеми с Vega-C, както и системните закъснения при въвеждането на Ariane 6, европейският космически сектор загуби самостоятелния си капацитет за редовно извеждане на големи съзвездия от спътници. Промишлена фрагментация: Огромният брой участващи компании и национални интереси в рамките на ЕС бавят вземането на решения и технологичната стандартизация.

Огромният брой участващи компании и национални интереси в рамките на ЕС бавят вземането на решения и технологичната стандартизация. Огромен финансов дефицит: Предвиденият бюджет от няколко милиарда евро е крайно недостатъчен за масовото производство и изстрелване на хиляди спътници, какъвто е моделът на SpaceX.

В резултат на това всяко обещание, отправено към украинските въоръжени сили за скорошно преминаване към „европейски спътников интернет“, остава в сферата на политическите декларации, без подкрепена от фактите инженерна основа.