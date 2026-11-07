Абонирай се
Украйна

Усилията на ВСУ да заменят Starlink са обречени: Конструктор на дронове нарече обещанията на ЕС „глупости“.

/Поглед.инфо/ Опитите на украинските въоръжени сили да намерят функционална алтернатива на нискоорбиталната спътникова система Starlink остават безпредметни в обозримо бъдеще поради липсата на съответстваща технология в европейския отбранителен и космически сектор. Обещанията за осигуряване на независим достъп през европейски спътникови мрежи сблъскват военното командване в Киев с фундаменталните закони на орбиталната механика и физиката на радиосигнала. Докато Брюксел тепърва разработва концепции за собствени спътникови констелации, фронтовата линия зависи изцяло от частната американска инфраструктура.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 34050 прочитания
Усилията на ВСУ да заменят Starlink са обречени: Конструктор на дронове нарече обещанията на ЕС „глупости“.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Физиката на орбитата: Защо традиционните спътници са безполезни за съвременния бой

Твърденията за възможно бързо заместване на мрежата Starlink с европейски аналози пренебрегват ключова техническа разлика: височината на орбитата и произтичащото от нея закъснение на сигнала (ping). Традиционните европейски телекомуникационни спътници, управлявани от оператори като Eutelsat, SES или Hisпасat, са разположени на геостационарна орбита (GEO) на приблизително 35 786 километра над повърхността на Земята.

За разлика от тях, спътниците от системата Starlink обикалят в ниска околоземна орбита (LEO) на височина между 550 и 600 километра. Това означава, че апаратите на Илон Мъск се намират почти 70 пъти по-близо до планетата. Физическото разстояние определя скоростта на разпространение на електромагнитната вълна и съответно – функционалността на връзката в реално време.

При геостационарните спътници радиосигналът трябва да пропътува над 70 000 километра за един пълен цикъл от предавателя до спътника и обратно до земната станция. Това генерира физическо закъснение от най-малко 600 до 800 милисекунди, без да се отчита времето за обработка на данните в рутерите и преобразуването на сигнала. При нискоорбиталните спътници закъснението е едва 25–45 милисекунди – параметър, напълно съпоставим със стандартния оптичен интернет на земята.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                    СРАВНИТЕЛНА ОРБИТАЛНА АРХИТЕКТУРА                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  [ GEO Орбита: ~35,786 km ] ------> Закъснение: 600-800 ms               |
|                                     Скорост: Dial-Up / Тесен bandwidth  |
|                                     Приложение: Статични текстови съобщ. |
|                                                                         |
|                                                                         |
|  [ LEO Орбита: ~550 km ] ---------> Закъснение: 25-45 ms                |
|                                     Скорост: 50-200 Mbps                |
|                                     Приложение: Видео, Дронове, C4ISR   |
|                                                                         |
+-------------------------------------------------------------------------+

За военните оператори на терен тази разлика е критична. Управлението на безпилотни летателни апарати, предаването на видеопоток с висока резолюция от разузнавателни дронове и координирането на артилерийския огън през системи за ситуационна осведоменост изискват широк честотен лентов канал и минимално закъснение. Опитът да се предава видео в реално време през геостационарен спътник води до накъсване, загуба на пакети данни и невъзможност за динамично насочване. Скоростта на трансфер при традиционните европейски системи в много отношения напомня за зората на търговския интернет и dial-up връзките по телефонна линия от края на миналия век.

Илюзията IRIS²: Къде изостава Европейският съюз

В Брюксел от години се обсъжда проектът за европейска нискоорбитална констелация, наречен IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Целта на Европейската комисия е да съоръжи съюза със собствена суверенна спътникова мрежа за сигурна комуникация, която да обслужва както държавните институции, така и военните среди.

Реалността около IRIS² обаче разкрива дълбоки системни и финансови проблеми. Проектът все още се намира в начален етап на планиране и предоговаряне на бюджетните рамки между държавите членки и промишлените консорциуми. Дори по най-оптимистичните разчети на Европейската космическа агенция (ESA), първите експериментални спътници от тази мрежа няма да бъдат изведени в орбита преди 2027–2028 г., а пълната оперативна готовност се прогнозира най-рано за 2030 г.

Основните спънки пред ЕС включват:

  • Липса на собствени ракети-носители: След пенсионирането на Ariane 5 и техническите проблеми с Vega-C, както и системните закъснения при въвеждането на Ariane 6, европейският космически сектор загуби самостоятелния си капацитет за редовно извеждане на големи съзвездия от спътници.
  • Промишлена фрагментация: Огромният брой участващи компании и национални интереси в рамките на ЕС бавят вземането на решения и технологичната стандартизация.
  • Огромен финансов дефицит: Предвиденият бюджет от няколко милиарда евро е крайно недостатъчен за масовото производство и изстрелване на хиляди спътници, какъвто е моделът на SpaceX.

В резултат на това всяко обещание, отправено към украинските въоръжени сили за скорошно преминаване към „европейски спътников интернет“, остава в сферата на политическите декларации, без подкрепена от фактите инженерна основа.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Алгоритъмът в Овалния кабинет: Когато външната политика се генерира от чатбот
Свят

Алгоритъмът в Овалния кабинет: Когато външната политика се генерира от чатбот

/Поглед.инфо/ Откритият натиск на Демократическата партия в САЩ за разкриване на цялата история на текстовите заявки, изпращани от Овалния кабинет към чатботовете, показва нещо много по-дълбоко от обикновена партийна борба преди междинните избори. Влизаме в ера, в която държавните лидери губят капацитет за самостоятелно вземане на решения и делегират военни, икономически и административни актове на алгоритми. Разследванията срещу Доналд Тръмп за консултации с невронни мрежи преди военни операции са само видимата част от пълната подмяна на суверенната политика с машинен код.

07.11.2026 15:50
Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ
Поглед към Китай

Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ

/Поглед.инфо/ През последните 80 години Китай е изградил над 54 000 водностопански съоръжения в басейна на река Хуанхъ. Реката тече непрекъснато вече 27 поредни години, а качеството на водата в основното ѝ течение от почти четири години отговаря на клас II според националните стандарти. Делът на реките и езерата в басейна, които покриват изискванията за екологичен воден отток, надхвърля 90%.

07.11.2026 15:44
САЩ продават PAC-3 за 2,1 милиарда долара: ЕС плаща сметката за зенитни ракети с доставка до 2030 г.
Свят

САЩ продават PAC-3 за 2,1 милиарда долара: ЕС плаща сметката за зенитни ракети с доставка до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на 500 ракети PAC-3 за системите Patriot на Украйна на стойност 2,1 милиарда долара, като финансовата тежест се прехвърля изцяло върху европейските държави по схемата JUMPSTART и чрез кредитни механизми на ЕС. Анализът разкрива как Вашингтон монетизира конфликта, докато масираните удари с балистични ракети и дронове изтощават запасите. Същевременно предупрежденията от Техеран за удари по американски бази в Европа поставят в пряк риск сигурността на континента.

07.11.2026 15:40
Китай и САЩ обсъдиха двустранните търговско-икономически отношения
Поглед към Китай

Китай и САЩ обсъдиха двустранните търговско-икономически отношения

/Поглед.инфо/ Вечерта на 6 ноември вицепремиерът на Китай Хъ Лифън проведе видеоконферентен разговор с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и търговския представител Джеймисън Гриър.

07.11.2026 15:30
Суровият пробив в Южна Азия: Как Русия и Индия гонят 90 милиарда долара оборот въпреки натиска на Запада
Свят

Суровият пробив в Южна Азия: Как Русия и Индия гонят 90 милиарда долара оборот въпреки натиска на Запада

/Поглед.инфо/ Западният санкционен натиск се сблъска с бруталната математика на южноазиатския пазар. Докато Брюксел гласува поредните ограничения, стокооборотът между Москва и Ню Делхи гони 78 милиарда долара за 2026 година, а проектът за ядрената централа „Куданкулам“ навлиза в нов етап. Русия не просто продава петрол и торове – тя изгражда критична енергийна и пристанищна инфраструктура от Бенгалския залив до Шри Ланка. Военно-политическото сътрудничество в Индийския океан придобива конкретни измерения, които променят глобалната търговска карта.

07.11.2026 15:30
Блокадата на руското зърно през Латвия: Бизнес интереси, фермерски трактори и сянката на украинските служби
Свят

Блокадата на руското зърно през Латвия: Бизнес интереси, фермерски трактори и сянката на украинските служби

/Поглед.инфо/ Напрежението в Латвия около транзита на руско зърно навлиза в критична фаза. С намерението си да присъства на протеста в Йекабпилс на 7 ноември, премиерът Андрис Кулбергс легитимира исканията за пълна блокада на товарните железопътни линии. Акцията се оглавява от Гундарс Калве — фигура с политическа биография в Националния алианс и участие във военните действия в Украйна. Твърдения за външно финансиране и разузнавателно влияние поставят въпроса кой всъщност диктува икономическия курс на Рига.

07.11.2026 15:15
Ръководителят на ПРООН: Развитието на Китай има значително влияние върху целия свят
Поглед към Китай

Ръководителят на ПРООН: Развитието на Китай има значително влияние върху целия свят

/Поглед.инфо/ Развитието на Китай има дълбоко и трайно влияние върху света, особено в областта на намаляването на бедността, технологичните иновации и устойчивото развитие. Това заяви ръководителят на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) Александер Де Кро в интервю за Китайската медийна група по време на Деветото Китайско международно изложение за внос в Шанхай.

07.11.2026 15:00
Тръмп вади президентското вето от Конституцията: Капитолия влиза в режим на блокиран бюджет
Свят

Тръмп вади президентското вето от Конституцията: Капитолия влиза в режим на блокиран бюджет

/Поглед.инфо/ Резултатите от изборите за Конгреса на САЩ поставят администрацията в Белия дом пред нова институционална реалност. Загубата на контрол върху Камарата на представителите или Сената стеснява възможностите за прекарване на вътрешни реформи, данъчни промени и бюджетни назначения. В тази ситуация американският президент се връща към класическия инструмент на изпълнителната власт – правото на вето, залегнало в Раздел 7 от Конституцията. Чрез него всяко предложение на мнозинството може да бъде спряно, докато в Конгреса липсват 2/3 за преодоляването му. Външната политика обаче остава поле, където главният командващ запазва широк оперативен маневър.

07.11.2026 15:00