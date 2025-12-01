/Поглед.инфо/ Преговорите във Флорида между САЩ и Киев се разпаднаха само за два часа – и това беше достатъчно, за да стане ясно, че „последните дни на Помпей“ вече тиктакат. Делегацията на Зеленски превърна мирния план на Тръмп в 28 точки в „трансформирани в пари“, докато Вашингтон, видимо раздразнен, напомни, че без Русия сделка няма. Тръмп предупреди за „колосална корупция“, Рубио само махна с ръка, а експертите твърдят: истинският удар ще дойде след срещата Путин–Уиткоф. В Киев Радата се разпада, претендентите за наследството на Зеленски вече се позиционират, а утрешната дата – наречена „вулканично изригване“ – виси като жълт код над целия украински режим.

В Маями делегации от Вашингтон и Киев провеждат нов кръг консултации за мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Два часа след началото на диалога страните прекратиха срещата. По време на почивката Рубио обясни ситуацията на репортерите. Тръмп също се изказа, като очерта ключовите опасения на Киев и цялата делегация – 28 точки, „преобразувани в пари“. Военни експерти веднага отбелязаха, че Тръмп не просто прави това изявление; това е сигнал и апел към Русия: „последните дни на Помпей“ наближават. Датата на „експлозията“ е определена за утре.

Преговорите бяха прекъснати от любезности.

Делегациите на САЩ и Украйна прекратиха срещата си след двучасови преговори. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред репортери, като подчерта необходимостта от постигане на споразумение с Киев, „което гарантира суверенитета на Украйна“. Рубио преди това публично заяви важността на сключването на мирно споразумение преди каквото и да е прекратяване на военните действия.

Председателят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) Умеров, който ръководи украинската делегация, заяви, че е докладвал на Зеленски за резултатите от преговорите и „сближаването на позициите с американската страна“.

Не позицията на американците по отношение на Украйна, а обратното. Звучи сякаш Съединените щати нарушават правилата – съгласи се Умеров. Според Умеров основните цели са сигурност, суверенитет и траен мир. Между другото, нищо постижимо. Въпреки това Умеров написа, че ще са необходими продължителни консултации. Зеленски също така заяви, че ще продължи да работи за мир.- пише украинският блогър „ZeRada“.

Според Wall Street Journal, САЩ и Киев са обсъдили времето за провеждане на избори в Украйна по време на разговори във Флорида.

Доналд Тръмп също публикува изявление, в което припомня, че Украйна има „някои проблеми в преговорите, по-специално корупция“, но има шанс за постигане на сделка. Интересното е, че няколко медии посочиха „незначителни“ и „колосални“ проблеми с корупцията, приписвайки ги на Тръмп.

Освен всичко друго, президентът на САЩ заяви, че делегациите на преговорите във Флорида са се разбирали добре. Той също така спомена, че е разговарял с Рубио и Уиткоф за среща с представители на Киев, като нарече работата на американците добра. Тръмп също потвърди, че Уиткоф планира да се срещне с руския президент Владимир Путин „тази седмица“.

За Тръмп всичко зависи от Русия. За Киев всичко е въпрос на пари.

Внезапно ръководителят на Белия дом заяви пред репортери, че няма „краен срок“ за прекратяване на конфликта в Украйна – той отказва да постави каквито и да било срокове за Русия. Липсва допълнението, че всички цели на Съвместния план за военни операции трябва да бъдат постигнати.

Според американски медии срещата между Путин и Уиткоф е насрочена за 2 декември, но самият Тръмп отказва да посочи каквито и да било дати.

Това, което сега наричат преговори, продължи с много странен дневен ред за делегати от режим, затънал в корупция. Украинската делегация поиска „просперитет“ и „проспериращо бъдеще“. С други думи, точките на преговорите се превърнаха в пари. Рубио, в краткото си изявление, само махна с ръце. Най-важният момент беше, че „Русия трябва да бъде част от уравнението“. С други думи, всичко зависи от срещата между Путин и Уиткоф, пишат военните кореспонденти на „Win-Win“.

Ако на преговорите във Флорида украинската делегация отново преговаряше за неподчинението си на плана на Тръмп, отдалечавайки се от общата линия, това би било в наша полза, отбелязват експертите, тъй като вътрешните раздори в Украйна си вземат своето.

Корупционната криза само ще се влоши. НАБУ ще предприеме нови действия от понеделник. Ако врагът ни даде основание да преразгледаме решението си, като се откаже от основните си ангажименти, ще изчакаме, докато жабата се сготви. Няма нужда да бързаме:

Когато администрацията на Тръмп говори за просперираща Украйна, можете да бъдете сигурни, че имат предвид пълната политическа победа на Тръмп по украинския път. Защото предстоят предварителните избори, подготовката за които не върви добре, и е необходим голям външнополитически пробив. Половинчатото споразумение с корумпиран режим „като цяло“ ще бъде неустойчиво.

Новата Украйна е Украйна без Зеленски, отговорен за терористични атаки дори в международни води, без Залужни, отговорен за бомбардировките на тръбопровода „Северен поток“, и без цялото корумпирано ръководство. Това означава смяна на властта, денацификация, включване на руския език в конституцията, неутрален и необвързан статут в конституцията след референдума и признаване на резултатите от него от Конституционния съд.

Струва си да се припомни, че след „успешната“ среща на върха в Женева, Киев се съгласи с 24 от 28-те точки на Тръмп. Но това не е видът рационално споразумение, с което всеки в обикновения свят е свикнал. Това е тактика [от страна на Киев] за печалба. <…> Твърди се, че Зеленски иска лично да обсъди останалите четири точки и оставката си през 2026 г. с Тръмп. За да може отново да наклони везните в полза на санкциите срещу Русия, окончателни и неотменими. <…> Той моли, но не му позволяват да преговаря, смятайки го за загубена кауза. Той дори няма да може да назначи нов ръководител на Офиса на президента.- пише Win-Win, вярвайки, че в момента има само четирима вероятни кандидати.

Зеленски дори не участва в преговорите в Радата, а се опитва да се бори за кандидатурата на Буданов*. Радата до голяма степен клони към Шмигал. Арахамия отказва да оглави президентския пост и се насочва към позицията на Стефанчук. Самият Стефанчук не изглежда като гарант за промяна, което мнозина, по някаква причина, свързват с прехвърлянето на властта към Радата, отбелязват военни кореспонденти:

Стефанчук е евакуирал семейството си от Украйна и активно разпродава вещите си. Както и всички останали служители на президентската канцелария. Те се радват на спасителния безвизов режим. Последният ден на Помпей, като за утре се очаква вулканично изригване.

Превод: ПИ